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Está na hora do Jornal das Cinco. Último dia, últimas horas de campanha eleitoral. Em Lisboa, os partidos cumprem esta tarde a tradicional descida do Chiado, Vanessa.

E a primeira protagonista foi Alexandra Leitão. A candidata socialista esteve acompanhada durante cerca de uma hora de percurso, nem isso, de todos os líderes partidários que compõem a coligação Viver Lisboa. Agora, João Gama, já sem bombos e sem música, fica a mensagem política e os quase últimos apelos ao voto.

É o derradeiro apelo ao voto, quase o último, como dizias, Vanessa. Alexandra Leitão esteve durante perto de uma hora a descer o Chiado, a Rua do Carmo, ao lado de José Luís Carneiro e também de Carlos César, presidente e secretário-geral do Partido Socialista. Foi em declarações aos jornalistas, onde José Luís Carneiro respondeu ao apelo deixado por Luís Montenegro nos últimos dias, a pedir uma maioria absoluta para Carlos Moedas.

Eu já há muito que digo que o primeiro-ministro está desligado à realidade. E mais uma vez se confirma.

A curta resposta de José Luís Carneiro a Luís Montenegro, que fez um apelo ao voto em Carlos Moedas, um apelo ao voto que Alexandra Leitão não faz.

Não, não estou a pedir maioria absoluta nenhuma. Lisboa precisa de mudar. Lisboa é uma cidade, hoje, suja, descuidada, com muito menos liderança e ambição do que podia ter. E para isso, para passar a ser uma cidade diferente, é preciso mudar. É isso que eu penso aos lisboetas. Pensem bem se querem mais quatro anos disto ou se querem mudar, um novo ciclo com uma nova visão.

No final da arruada, desta famosa descida do Chiado, que apenas encheu meia Rua do Carmo, Alexandra Leitão ia dramatizar ainda mais esse apelo ao voto, a pedir aos lisboetas e aos eleitores de esquerda para votarem na sua coligação, para não acordarem no dia 13 de outubro com uma nova governação de Carlos Moedas, desta vez mais radical, incluindo aqui a Iniciativa Liberal e respondendo às críticas de radicalização de Carlos Moedas. Também esteve presente Carlos César, que reconheceu que as últimas eleições legislativas causaram dano ao Partido Socialista.

As últimas eleições foram como um tsunami, que destruíram edifícios do Partido Socialista. Uns ficaram de pé, outros nem sido construídos. E agora o que nós vamos ver nesta campanha e nestas eleições, é quantos foram construídos e nós estimamos que tenham sido muitos.

O tsunami descrito por Carlos César, que agora pede o voto nas coligações lideradas pelo Partido Socialista para derrotar a AD no próximo dia 12 de outubro.

Reportagem do João Gama. A esquerda foi a primeira a aquecer o Chiado.

E assim continua, porque daqui a pouco, com a CDU, que concorre sozinha nestas eleições, há nova descida do Chiado.

Sim, desta vez com o protagonista a ser o candidato comunista João Ferreira. Há a hipótese, até, Ricardo Conceição, de a caravana comunista ainda se cruzar com a da coligação Por Ti Lisboa, do incumbente Carlos Moedas, esta coligação que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Essa descida do Chiado está marcada para às 18h.

Já sabemos que é sempre assim, nos últimos dias de campanha, todos os caminhos vão dar ao Chiado, em Lisboa, sobretudo para os candidatos à capital. E depois de ontem ter apontado a maioria absoluta em Lisboa, Luís Montenegro, sem qualquer problema, faz o mesmo pedido hoje no Porto.

Foi numa visita ao Mercado do Bolhão, precisamente o local onde Pedro Duarte anunciou de viva voz a candidatura à Câmara do Porto, na altura ainda com o fato de Ministro dos Assuntos Parlamentares. Luís Montenegro, que perdeu o ministro, não tem dúvidas da boa aposta para estas autárquicas e leva a fasquia.

Com o apoio que já temos, com o apoio que durante a campanha eleitoral se juntou a esta candidatura, é possível conquistar a maioria absoluta na Câmara Municipal do Porto e ter condições de governabilidade e, com essa dinâmica, também arrastar a região Norte.

E o candidato Pedro Duarte insiste também, com Montenegro ao lado, na mensagem dos últimos dias, o chamado apelo ao voto útil.

E como é tradicional também no fecho da campanha eleitoral, o Observador fez uma última chamada aos principais candidatos autárquicos. Essas últimas chamadas estão disponíveis no site do Observador e no caso do Porto, um dos temas de conversa foi incontornável, foi o tema da segurança.

Começamos precisamente com o candidato do PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Pedro Duarte acusa o adversário socialista Manuel Pizarro de fugir a temas importantes para a cidade, como é o caso da segurança.

Acho que é o caso do candidato do Partido Socialista, é absolutamente evidente. Ele foge desses temas de uma forma que eu diria politicamente correta, mas civicamente desastrosa, porque de facto está a fugir aos problemas das pessoas. Não está a pensar nas pessoas, está a pensar noutra coisa qualquer, porque para as pessoas do Porto é muito importante a questão da segurança.

Pedro Duarte, entrevistado pela jornalista Mariana Lima Cunha na última chamada da Rádio Observador.

E Manuel Pizarro, candidato do PS, lembra que apresentou um programa para a segurança.

E acusa, por isso, os adversários de tratarem o tema de forma demagógica. Ao mesmo tempo, mostra-se confiante numa maioria no próximo domingo. Explica nesta conversa telefónica com o Observador que, para lá do que dizem as sondagens, é isso que sente entre as pessoas que o abordam na rua.

No número de pessoas que se dirigem a mim, naquilo que as pessoas me dizem, na quantidade de pessoas que me dizem que nunca votaram em mim e nunca votaram no PS e que desta vez, pela primeira vez, alguns, ao fim de décadas de exercício do seu direito de voto, vão votar no PS para me ajudarem a ser presidente da Câmara, eu estou muito confiante. Claro, não ignoro que é preciso ter uma atitude de humildade. Os portuenses são muito sagazes com o seu voto e vão fazer a sua escolha e também querem que eu lhes peça o voto.

Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, entrevistado por Inês André Figueiredo na última chamada da Rádio Observador.

Otimista está também a líder da Iniciativa Liberal com os resultados que espera que o partido tenha por todo o país. Acredita até que vai triplicar o número de eleitos.

Mariana Leitão fala de um objetivo ambicioso, mas diz possível e descreve como espera acordar na segunda-feira.

Estou muito convencida que vou estar muito sorridente na segunda-feira. Neste momento, o objetivo que nós traçamos é triplicar o número de eleitos em 2021. Tenho a certeza que vamos alcançá-lo.

Em 2021, nas últimas autárquicas, a líder da Iniciativa Liberal numa ação de campanha no distrito de Aveiro, nas ruas de Santa Maria da Feira.

E pelo Chega, André Ventura encerra na próxima hora a campanha no topo norte do país, em Viana do Castelo. Rita Matias não conta, por isso, com o líder do partido no derradeiro dia de apelo ao voto.

Não conta, mas brinda na mesma. Ricardo Sintra é dos municípios em que o Chega mais aposta para estas eleições. Hoje, com uma ação de campanha de parar o trânsito em Mem Martins, em frente ao Centro Comercial Bela Vista, Rita Matias e cerca de duas dezenas de apoiantes estiveram junto a uma rotunda a distribuir brindes, agitar bandeiras e a apelar ao voto no Chega. À Rádio Observador, Rita Matias desvaloriza as sondagens que a colocam na terceira posição, longe da luta pela presidência do município de Sintra e admite que há uma vitória que já ninguém tira.

Sinceramente, estamos mesmo de coração cheio, porque havia um grande estigma em apoiar o Chega. E quem viu que em 2021, André Ventura saiu do Coliseu do Cacém, no qual eu também estava, apedrejado e com balões d'água, saindo até mais cedo do que o suposto, nem acredita que quatro anos depois, as ruas estão assim, com esta alegria, com esta boa disposição, com esta receptividade. Portanto, efetivamente há uma vitória no ar só por isto, só pelo tanto que já fizemos.

Rita Matias, entrevistada pelo jornalista Miguel Cordeiro, na última hora, entre os que se cruzaram com esta ação de campanha. Rita Matias ouviu várias buzinadelas, algumas de apoio, outras simplesmente a pedir ao Chega para deixar o trânsito circular.

E no domingo vamos ter aqui emissão especial na Rádio Observador. Vamos acompanhar, obviamente, ao longo de todo o dia, as eleições autárquicas. A partir das 18h, entramos em emissão especial na rádio. Só sabemos a hora a que vamos começar, ainda não sabemos a hora a que vamos terminar. Essa emissão pode ser ouvida na rádio, em FM, online, enfim, nos meios habituais. Vamos estar também em vídeo a transmitir essa emissão especial. Vai ser possível ver a rádio através do YouTube e das redes sociais do Observador. Já a seguir vamos a outras notícias que estão também a marcar esta tarde de sexta-feira, 10 de outubro. Vanessa.

O presidente dos Estados Unidos ameaça começar uma guerra comercial com a China. Numa publicação na rede social Truth, Donald Trump escreve um longo texto a acusar Pequim de ter enviado uma carta a vários países com o objetivo de ficar com o monopólio de minerais raros. Em resposta à alegada carta chinesa, Donald Trump diz que vai ser obrigado a ripostar, que é como quem diz, a aumentar as tarifas dos bens importados chineses, e muito, é o que garante o presidente dos Estados Unidos. Também admite cancelar o encontro que estava agendado com o presidente chinês, Xi Jinping, na visita à Coreia do Norte daqui a duas semanas. Decisão política é como a Casa Branca classifica a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro. Donald Trump esperava ser agraciado com a distinção da Academia Sueca. De resto, afirmou, na semana passada, que seria um grande insulto isso não acontecer. Ora, não aconteceu. Em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogia a escolha da política venezuelana para Prêmio Nobel da Paz.

Eu não queria deixar de felicitar vivamente a premiada, que é uma lutadora pela democracia e pela liberdade há muito tempo. É uma vida, praticamente, e nas últimas décadas. Uma presença constante, luta. É uma mulher e luta em condições muito difíceis.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considera o Nobel bem entregue. Pode conhecer melhor Maria Corina Machado, a líder da oposição na Venezuela, em observador.pt. Um mar de palestinianos a caminho de casa. É uma das imagens neste dia em que as tropas israelitas começaram a recuar na Faixa de Gaza. O cessar-fogo está em vigor desde o meio-dia. De acordo com a Al Jazeera, a ONU adianta que tem via aberta para a entrada de ajuda humanitária a partir de domingo, sendo que nas primeiras horas desta sexta-feira, ataques aéreos israelitas atingiram o sul do enclave palestiniano.

E estas imagens podem ser vistas em observador.pt. Vamos atualizar as notícias às 17h30 com a Vanessa Cruz.