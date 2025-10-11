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Cinco horas. [vinheta de "Jornal das 5"] "Jornal das 5", com edição da Diana Rosa. Diana, começamos com o cessar-fogo no Médio Oriente. Mais de meio milhão de palestinianos já regressaram à cidade de Gaza nas últimas 24 horas.

É o que adianta a Agência de Defesa Civil de Gaza, citada pelo jornal "Times of Israel". Entretanto, o Hamas já recusou o respectivo desarmamento, uma condição prevista no plano de Donald Trump para pôr fim à guerra. O movimento palestiniano islâmico diz que está fora de questão e não é negociável. Além da entrega das armas, o presidente norte-americano quer que o Hamas retire as tropas da Faixa de Gaza na próxima fase do cessar-fogo. As negociações prosseguem na próxima terça-feira, no Egito. Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron vão marcar presença.

E milhares de agentes de segurança israelitas transferiram prisioneiros palestinianos para outras prisões antes da libertação definitiva.

Faz parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas. É o que indica o Serviço Prisional Israelita, citado pelo "Times of Israel". Os agentes transferiram os prisioneiros, que vão ser trocados por reféns detidos pelo Hamas e outros grupos terroristas na Faixa de Gaza, para as prisões de Ofir e Ketziot, de acordo com as instruções do governo.

E o Hamas acusa os colonos israelitas de atacarem os agricultores palestinianos enquanto o cessar-fogo está em vigor.

Considera o grupo extremista que está em curso um plano de judaização da Jordânia ocupada. Fala em ataques brutais.

E o Presidente da República espera que o cessar-fogo no Médio Oriente venha para ficar. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se preocupado com os palestinianos que voltam agora para a Faixa de Gaza.

E não encontram a casa onde moravam, apenas escombros. Antes de regressar a Portugal esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre este conflito. Espera uma reconstrução efetiva do enclave palestiniano.

Portugal está empenhado em que o plano seja bem sucedido e que a reconstrução da Palestina, nomeadamente a parte que foi mais atingida no último ano, seja uma realidade. Que seja de uma sociedade que possa corresponder àquela que é a posição que sempre adotamos, que é dois povos, dois Estados.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, também o presidente turco afirma que a Turquia vai apoiar qualquer iniciativa que ponha um fim permanente aos massacres e ao genocídio na Faixa de Gaza. São as palavras de Recep Erdoğan, que, citado pelo jornal "Al Jazeera", diz que Israel deve cumprir as promessas e pôr fim às políticas agressivas que representam uma ameaça para a região e para a segurança da população do Médio Oriente.

Há muitas reservas sobre este acordo assinado na semana passada. O historiador Bruno Cardoso Reis espera mais da parte de Israel e do Hamas.

Porque o que foi acordado até agora, nesta primeira fase, resolve apenas problemas imediatos.

É realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por duas vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. O que conseguimos saber é que não é, para já, um acordo de paz amplo, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Médio Oriente.

Bruno Cardoso Reis acredita que Donald Trump ganha pontos junto da comunidade internacional depois dos esforços para alcançar a paz na Faixa de Gaza.

E o presidente ucraniano confirma que teve hoje uma conversa telefónica com Donald Trump.

Precisamente, Zelensky felicitou o homólogo norte-americano por este acordo de cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas. Fala numa conquista notável. Na publicação na rede social X, diz mais: "Se uma guerra pode ser interrompida numa região, então certamente outras guerras também podem ser paradas, incluindo a Rússia". Zelensky diz que informou o presidente Donald Trump sobre os ataques de moscovo ao sistema energético ucraniano, agradece a disponibilidade para apoiar Kiev e diz que discutiu ainda com Donald Trump oportunidades para reforçar a defesa aérea do país, assim como acordos concretos, trabalhando para garantir isso mesmo. Existem boas opções e ideias sólidas sobre como fortalecer a Ucrânia verdadeiramente. É o que diz Zelensky, que acrescenta que é necessário que haja disponibilidade por parte da Rússia para se envolver num ato de real diplomacia, ou então isso pode ser alcançado através da força.

E por cá, entrou em fase de resolução o incêndio da Póvoa do Lanhoso, no distrito de Braga.

Deflagrou na localidade de Brunhães. Além dos cinco meios aéreos que ainda estão a combater estas chamas, estão também no terreno mais de 120 operacionais. É o que indica a Proteção Civil. São desconhecidos, para já, quaisquer tipos de danos. O fogo deflagrou numa zona de mato por volta do meio-dia.

E Henrique Gouveia e Melo teme que a política portuguesa seja condicionada por casos de justiça como o da Spinogava.

O candidato presidencial lamenta que temas deste gênero surjam em época de campanha eleitoral. Tem sido recorrente ao longo dos últimos atos eleitorais. O almirante fala em concreto do caso que envolve o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Gouveia e Melo considera que a Justiça deve funcionar dia a dia para que estes processos não sejam conhecidos apenas em alturas em que podem levantar suspeitas de interferência da Justiça.

Há determinados temas que entram ou reaparecem nos momentos decisivos das eleições. Isso, de alguma forma, e temas que têm a ver com a Justiça, pode criar a ideia que a Justiça interfere na política. E essa ideia é perigosa. E, portanto, gostaria de ver a Justiça a ser aplicada todos os dias, de forma constante, e não aparecer nas rádios, nas televisões e nos jornais, nos momentos mais críticos, os momentos de decisão cívica, que são as eleições.

Declarações de Gouveia e Melo captadas pela CNN Portugal no Portugal Football Summit, em Oeiras.

E no ciclismo, Tadej Pogačar sagrou-se pentacampeão do último monumento da época, a Lombardia.

O atleta esloveno, de 27 anos, venceu hoje precisamente essa volta. É a quinta vez consecutiva que consegue a vitória da equipa da Emirates este ano. No pódio ficaram ainda, a mais de um minuto, o belga Remco Evenepoel, três minutos, e o australiano Michael Storer.

E a judoca olímpica portuguesa Bárbara Timo conquistou hoje a medalha de ouro em menos 70 quilos na Taça Europeia de Málaga.

Numa competição em que Miguel Gago, na categoria de menos 66 quilos, foi medalha de prata. No regresso aos tatames, desde julho, Bárbara Timo teve um pleno de quatro vitórias em Málaga, a última das quais a dar-lhe o ouro numa final. Timo, que voltou a competir em menos de 70 quilos depois dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, integrou em Málaga uma seleção de 17 judocas portugueses, com nove a competirem hoje, mais oito amanhã, numa prova que serve também de preparação para os campeonatos nacionais.

Fica por aqui o "Jornal das Cinco", teve edição da Diana Rosa.