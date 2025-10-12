Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São cinco horas. Jornal das Cinco com edição do Miguel Videira. Miguel, o prometido é devido. Vamos lá conhecer os dados da afluência às urnas até às 16h.

É um indicador que vai ser divulgado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e que já deveria ter sido. Já aqui está esse indicador e aponta para uma taxa de participação até às 16h de 43,4% dos eleitores recenseados. Comparativamente com as eleições de há quatro anos, a esta hora, às 16h, tinham votado 42,3%, portanto, mais de um ponto percentual de diferença. Há mais eleitores a votar e também a taxa de participação é superior a esta hora do que ao meio-dia. Portanto, confirma-se, de facto, aquela percepção de muitos dos candidatos que fomos ouvindo ao longo do dia aqui na antena da Rádio Observador, davam conta da percepção de que há muita gente a votar nestas eleições autárquicas.

Muito bem. E esta ida às urnas, Miguel, está a decorrer sem sobressaltos.

Assim é, João. Disso mesmo dava conta ao início da tarde o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. André Vemanes revela que a CNE já recebeu algumas queixas, mas nada que impeça o normal funcionamento das assembleias de voto.

São queixas pontuais que terão que ser verificadas a sua validade ou não e não reportam a incidentes de maior que possam perturbar o ato eleitoral. E depois há queixas variadas, desde questões com delegados ou com uma questão de voto. Há algumas queixas, por exemplo, de não haver uma grelha Braille para as pessoas invisuais poderem votar, porque a lei previa para as eleições legislativas, mas a lei não prevê agora para as eleições autárquicas. Assim, pequenas questões que ou se conseguiram resolver de imediato ou se depois terão que ser analisadas à frente.

Não são queixas que ponham em causa a votação, que decorre sem quaisquer problemas. Ora, escutávamos aqui André Vemanes, esteve aqui em direto na antena do Observador por volta das 14h e agora, a reboque da divulgação destes novos indicadores de participação nas eleições autárquicas, André Vemanes presta declarações à CNN Portugal. Vamos lá escutar João Obleir, da CNN.

Trinta e três, 34%, se não me engano, não chega a 1% a mais em relação às eleições de há quatro anos.

Ou seja, uma pequena subida, digamos.

Uma pequena subida. Nem sequer nos dá muitas indicações sobre se no fecho das urnas teremos uma maior afluência ou não.

Isso também já tinha acontecido no último balanço ou no primeiro balanço do dia, não é assim?

Sim, no último balanço tinha havido uma pequena subida, um pouco superior a 1%, agora está um bocadinho abaixo de 1% em relação às 16h há quatro anos, mas são variações muito pouco significativas.

Foi também um dia de eleições tranquilo, não há registro de nenhum problema em nenhuma secção de voto.

Não, não tem havido problemas de maior, foram resolvidos. Há sempre queixas em todos os processos eleitorais, de várias ordens, desde a ausência de grelhas Braille, que não existem, de facto, nestas eleições, como há outros problemas pontuais, mas tem sido tudo a correr dentro da normalidade.

Confirma aquilo que André Vemanes, de resto, já tinha dito aqui à Rádio Observador. Houve algumas queixas, mas nada que impeça o normal funcionamento das assembleias de voto. A confirmar também este dado de participação, há mais eleitores a votarem nestas eleições, 43,42% dos eleitores recenseados tinham votado até às 16h.

Olha, e quem votou a meio da tarde foi o antigo presidente da República, Ramalho Eanes.

Alimentado pela expectativa de que muitos mais eleitores estejam a seguir o exemplo.

Creio que vai haver uma grande afluência, o que é ótimo, por várias razões. Primeiro, porque a democracia, se assim for, mostra que está viva. Em segundo lugar, porque, como disse o presidente da República, os autarcas vão ter que lidar com fundos do PPR e isso implica que as pessoas sejam escolhidas com cuidado. Em terceiro lugar, porque a campanha, a meu entender, correu bastante bem. Os debates foram esclarecedores e, pois, há todas as condições para que a votação seja uma boa votação, uma votação que ajude a democracia.

O desejo é manifestado pelo primeiro presidente da República eleito em democracia.

De um ex para o atual, Marcelo Rebelo de Sousa também já votou e reafirmou a especial importância destas eleições.

Pelo facto do mandato dos autarcas que vierem agora a ser eleitos coincidir com o período de execução do PRR.

Problemas locais ganham muito relevo devido ao dinheiro que está aí para ser gasto. Há uma parte desse dinheiro que vem da Europa e que é muito, e que é por uma vez, não voltamos a ter assim tanto dinheiro, uma parte é gasta através das autarquias. O Estado, naturalmente, gasta uma parte, as empresas também a outra parte, mas há muita obra local que tem agora fundos que não teria e que não terá no futuro. Isso dá, naturalmente, um grande empenho a ir votar nesta ocasião, porque são quatro anos decisivos. Ou nós damos o salto com este dinheiro, porque são muitos milhares de milhões de euros, ou é uma operação desperdiçada.

Marcelo Rebelo de Sousa e a importância das eleições autárquicas que decorrem este domingo. Vai ser importante pelo fato do mandato dos novos autarcas coincidir com o período de execução do PRR.

Importante vai ser acompanhar a emissão especial que vamos montar aqui na Rádio Observador e que estamos a montar para acompanhar a contagem dos votos destas eleições autárquicas. Depois das 18h há uma emissão especial da tarde política e depois das 19h30 vamos, à boleia do Ricardo Conceição, acompanhar as primeiras projeções e também a contagem dos votos ao longo da noite, que promete ser longa esta noite eleitoral. Cinco horas e seis minutos, vamos ao resto da atualidade. O Hamas, Miguel, propõe libertar 20 reféns israelitas ainda hoje, mas com uma condição. Mas antes

Os outros líderes dos partidos com assento parlamentar que também já votaram.

Mais cedo ou mais tarde, mas todos votaram às primeiras horas da votação e com Miguel Gato, um apelo mais ou menos comum a todos os representantes dos partidos: pedir aos eleitores para votarem.

O presidente do PSD apela ao voto nestas eleições autárquicas e vai mais longe.

O nosso desejo é ganhar e ter mais câmaras, mais votos, mais mandatos, poder, no futuro, liderar a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias.

Luís Montenegro está otimista, tal como o líder do Chega, André Ventura, que até já antecipa cenários.

Partirei para a primeira Câmara Municipal que será, espero, conquistada. Espero não estar a dizer nada que vá para lá das regras, estou a dizer se acontecer.

O otimismo reina na direita com Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, a não querer sequer ouvir falar num mau resultado eleitoral.

Não estou a pensar sequer nesse cenário. Acho que vamos ter uma ótima noite.

Resultados à parte, à esquerda, José Luís Carneiro entende que o PS já ganhou pela campanha que fez e não tem dúvidas.

O PS voltou. Independentemente dos resultados finais, senti que houve um reencontro com os portugueses e com as portuguesas.

Já o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, destaca a importância das eleições autárquicas.

É um voto que tem uma consequência muito direta, muito prática, muito concreta na vida das pessoas e ninguém se deve demitir de participar nele.

Ideia partilhada também pelo PCP, na voz do secretário-geral Paulo Raimundo.

As autárquicas têm esta particularidade: são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja hoje grandes ondas de indecisão.

Os líderes partidários unem-se no apelo ao voto. O presidente do CDS, Nuno Melo, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, dizem não à abstenção. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Alves Sousa, do JPP, antecipam uma boa noite eleitoral para os respectivos partidos.

Miguel Gato, com o resumo das declarações feitas pelos líderes dos partidos com assento parlamentar aquando da votação esta manhã. E agora sim, João, mudemos então a agulha.

O Hamas, que promete libertar 20 reféns ainda hoje, mas com uma condição, Miguel.

Sim, impõe uma condição, e essa condição é que Israel liberte os dois prisioneiros palestinianos com penas mais elevadas, sendo que Tel Aviv recusa fazê-lo. Ainda assim, o presidente israelita aplaudiu a abertura do Hamas, que vai começar a libertar os reféns, se não antes, pelo menos esta segunda-feira. Isaac Herzog diz que o país aguarda com ansiedade pela libertação de todos os reféns, pelo regresso a casa de todos os reféns, tal qual está previsto no acordo celebrado entre Israel e Hamas. O presidente israelita garante que este é o primeiro passo para pôr termo ao conflito na Faixa de Gaza e diz que Israel está preparado para melhorar as relações com os países vizinhos do Médio Oriente.

Sempre dissemos: "Tragam os reféns de volta, isso vai mudar o que se passa no Médio Oriente". Assim que os reféns forem libertados, Israel não quer guerra. Israel compromete-se a respeitar este acordo. Queremos paz e mudança na relação com os nossos vizinhos de uma vez por todas.

Declarações de Isaac Herzog, o presidente israelita agradece aos Estados Unidos pelo esforço para chegar a um acordo de cessar-fogo.

É o ponto final do jornal das 17h.