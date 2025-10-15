Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vanessa Cruz, vamos ao Jornal das 5.

Começamos com o Chega, ao contrário do PS, que vai abster-se na generalidade na votação do Orçamento do Estado. André Ventura diz que não passa cheques em branco. Apesar de a proposta de orçamento para o próximo ano já ter sido apresentada pelo governo, o líder do Chega recusa fazer um pré-anúncio do sentido de votação, ainda antes do documento ser debatido, como fez o PS. Ventura acusa José Luís Carneiro de taticismo político, de estar a vender votos.

O Chega não passa cartas nem cartões em branco. Nós temos linhas importantes e nós não vendemos o apoio orçamental, nem cedemos o apoio orçamental, por razões de natureza tática ou política. Não é o taticismo. José Luís Carneiro quer que o orçamento passe rápido e que a questão desapareça.

O líder do Chega, no registo da Sic Notícias, depois de ontem a comissão política do PS ter anunciado uma abstenção exigente, foi esta a expressão, na primeira fase do Orçamento do Estado para 2026. André Ventura avisa ainda que mantém linhas vermelhas para a negociação do documento, que rejeita qualquer aumento de impostos sobre os combustíveis. Ora, o governo anunciou apenas até agora que está à procura de uma solução para responder às exigências da Comissão Europeia, que passam por acabar com o desconto fiscal no ISP. Basta um dos dois maiores partidos da oposição abster-se, se PSD e CDS votarem a favor para o orçamento passar.

E o Livre pede aos partidos da oposição que valorizem o debate na especialidade da proposta do Orçamento do Estado e apresenta propostas de alteração à proposta do governo.

Apelo de Rui Tavares, mesmo depois do ministro das Finanças ter apresentado um documento mais técnico, sem cavaleiros orçamentais e, de acordo com o próprio, com pouco espaço para medidas extra. O porta-voz do Livre diz que alinhar nesta narrativa é desistir da responsabilidade do Parlamento.

Esta ideia, a impor-se e a ser apoiada, espero que não, pelos dois partidos que têm a capacidade de viabilizar o orçamento, significaria o maior ataque à autonomia parlamentar em Orçamento do Estado, significaria a maior desistência do Parlamento em relação aos seus concidadãos em qualquer processo de Orçamento do Estado.

Na resposta, o deputado social-democrata Alberto Fonseca lembrou que o ano passado a Assembleia da República debateu mais de duas mil propostas de alteração e várias delas podiam ter sido evitadas.

No ano passado, nós tivemos, salvo erro, 2300 propostas de alteração ao orçamento. E convenhamos que isso não é sustentável, não é razoável termos tantas propostas. E no meio das mais de 200 propostas do Livre, é certo que havia algumas que até mereceram a nossa aprovação. É certo que nem tudo está mal, algumas estão, mas há muitas que não fazem sentido nenhum.

No PS, o deputado António Mendonça Mendes concorda que o orçamento apresentado pelo governo é um documento vazio, mas também pede ao Livre que se contenha nas propostas de alteração.

Não esvaziemos aquilo que é a discussão política do orçamento, porque esse esvaziamento é aquilo que interessa à direita. Nós devemos discutir todas as opções deste governo, mas devemos também dignificá-lo e não apresentar centenas de propostas que apenas desmerecem o processo orçamental.

António Mendonça Mendes, deputado socialista no plenário desta tarde, o primeiro neste regresso depois da pausa da campanha eleitoral das autárquicas.

O debate da proposta do governo para o Orçamento do Estado começa dia 27 de outubro. É neste contexto que o FMI vem agora elogiar as finanças públicas portuguesas, Vanessa.

Estão no bom caminho. É o que afirma a diretora adjunta do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional, Hera Daban-Norris, em conferência de imprensa. Se na pandemia a dívida pública atingiu o pico, desde então está numa trajetória de redução consistente. O FMI prevê agora um excedente de 0,2% este ano, abaixo dos 0,3% projetados pelo governo.

E isso pode levar a um saldo nulo em 2026.

Sim, nem excedente, nem défice. Na proposta de orçamento, o executivo de Luís Montenegro ainda prevê cotas positivas, 0,1%. O ministro das Finanças já avisou a oposição de que a margem é de apenas 230 milhões para medidas adicionais.

E agora, já confirmação oficial, o IRC desce mesmo para 19% no próximo ano.

A medida foi aprovada na especialidade pela Comissão de Orçamento e Finanças, por PSD, CDS e Chega. O PS votou contra. É uma redução de um ponto percentual no próximo ano e a ideia é que o imposto pago sobre os lucros das empresas baixe ao mesmo ritmo a cada ano, até chegar aos 17% em 2028.

Voltamos agora a André Ventura, que hoje posou numa fotografia oficial com o que chama de seu governo-sombra.

Com a garantia de que tem uma equipa capaz.

Isto é fazer a oposição, é ter um grupo parlamentar que escrutine no Parlamento, ter um governo-sombra que escrutine a atividade do governo e que intervenha publicamente, a começar já no orçamento. É importante que as pessoas comecem a ver e a perceber que o Chega não só é alternativa, como tem homens e mulheres que estão prontos para ser essa alternativa.

E seria Rui Teixeira Santos, o ministro das Finanças de que fala André Ventura, professor universitário do Instituto Superior de Gestão, tem polêmicas no currículo. Foi acusado pelo Ministério Público do crime de abuso fiscal quando era diretor-executivo do extinto jornal "Semanário", e o angolano Álvaro Sobrinho cedeu-lhe os direitos de explorar a marca Sol sem pedir contrapartida financeira.

E agora a história de um apelo que não surtiu efeito. António Filipe recusa desistir da corrida presidencial em favor de outra candidatura Como a de António José Seguro.

Abandonar a corrida está fora de questão. O candidato apoiado pelo PCP diz que representa uma candidatura independente e insubstituível. António Filipe responde desta forma ao apelo deixado por Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, que há poucas semanas pediu uma união das esquerdas para apoiar o socialista António José Seguro. O dirigente do PCP diz que também tem o apoio de militares de Abril e que vai revelar os nomes quando for oportuno. Quanto a Seguro, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e o presidente Carlos César vão propor ao partido no próximo domingo, no Conselho Nacional, o apoio formal ao antigo líder nas presidenciais de janeiro do próximo ano.

Vanessa Cruz, já estamos em pleno ano letivo. Um mês depois do arranque do ano letivo, há números que não mudaram muito. Por exemplo, há ainda mil horários nas escolas sem professores atribuídos.

Balanço feito esta tarde pelo ministro Fernando Alexandre.

Semana passada nós tínhamos cerca de mil horários por preencher. Apenas metade são horários completos e, por isso, corresponde ao professor, se quiser completo. E os outros são horários incompletos, em que, por exemplo, tem um horário de quatro horas, de seis horas, de oito horas. São muitas vezes os horários mais difíceis de preencher. É difícil contratar alguém para ir dar tão poucas horas. Mas é importante dizer que não quer dizer que os alunos estejam sem aulas.

Não é só porque os horários são difíceis de preencher, há um problema também de recursos humanos, é o que lembra o ministro da Educação.

E o presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas acrescenta que as baixas médicas dos professores são outro problema.

E as reformas dos docentes mais velhos, outro problema ainda, diz à Rádio Observador, Filinto Lima.

Posso presumir, não tendo a certeza, que alguns desses horários têm a ver com baixas médicas, que os professores, de forma legítima, entregam nas suas escolas. E os diretores têm que colocar esses horários a concurso para perceber se há opositor que o possa preencher.

A maior parte dos horários por preencher concentra-se na cidade de Lisboa e na margem sul do Tejo. O problema, que avisam os diretores das escolas, vai manter-se enquanto não houver um maior apoio à habitação para docentes deslocados.

Mas há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 15 de outubro.

A Teleperformance vai avançar com o despedimento coletivo de 200 trabalhadores, de acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual. A empresa de call centers já começou a contactar os visados. O despedimento coletivo é justificado pela Teleperformance com uma reestruturação interna para controlar custos. Sindicato e empresa reúnem-se no dia 22 deste mês. Termina hoje o prazo para os imigrantes renovarem os títulos de residência que caducaram a 30 de junho. A validade foi prolongada até este dia 15 de outubro. O decreto lei não vai ser renovado, é o que confirma o governo ao Observador. Os imigrantes que não conseguirem tratar da renovação vão ter de submeter um novo pedido. Fazem o pagamento e é emitida depois uma guia com validade de 180 dias até à emissão do cartão de residência. Durante o período em que têm em mãos apenas a guia, não é aconselhável a estes imigrantes saírem do país. O Parlamento decidiu hoje adiar a votação da nova lei da nacionalidade. Em menos de quatro horas, três pessoas foram baleadas ontem à noite no Conselho da Amadora, um deles atingido já de madrugada no bairro da Cova da Moura, está em estado grave no Hospital de Santa Maria. Outro homem foi baleado na Estrada Militar, encontra-se também em estado grave no Hospital Fernando da Fonseca, o Amadora-Sintra. Foi também neste hospital que deu entrada um jovem de 23 anos, com ferimentos provocados com uma arma de fogo. A polícia, contactada pelo Observador, desconhece se as tentativas de homicídio estão relacionadas. A UNICEF diz que 90% das casas na Faixa de Gaza foram destruídas durante os dois anos de guerra no enclave, uma informação prestada à Al Jazeera. A UNICEF avisa ainda que o apoio humanitário é uma prioridade absoluta para a população. Durante o dia de hoje, e com o cessar-fogo já em vigor, Israel voltou a atacar a Faixa de Gaza. Pelo menos três pessoas morreram. Portugal vai participar com 50 milhões de euros na compra de armamento aos Estados Unidos para a Ucrânia e com 10 milhões para o fabrico de drones. O ministro da Defesa, Nuno Melo, participou hoje num encontro de ministros no quartel-general da NATO, em Bruxelas. O secretário-geral da Aliança Atlântica está de acordo com o presidente dos Estados Unidos sobre as metas de defesa. Mark Rutte diz que Donald Trump está a pressionar para que se cumpra a meta de 5% de investimento do PIB em defesa, e ele próprio também.

Voltamos a atualizar as notícias às 17h30 com a Vanessa Cruz.