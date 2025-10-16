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Vanessa Cruz, vamos ao Jornal das 5.

O governo congratula-se com a promulgação da Lei de Estrangeiros pelo Presidente da República. Os partidos dividem-se. Começamos por ouvir o Ministro da Presidência, na última hora, depois do Conselho de Ministros. António Leitão Amaro frisa que, agora sim, a política de imigração pode dar frutos.

Dizer que este é um dia muito importante para o país. É um capítulo importantíssimo da mudança na política de imigração, agora regulada, com mais controle, mais segurança, mas também mais dignidade para quem chega, para os imigrantes que acolhemos. Não é o primeiro capítulo e não é o último da mudança da política de imigração.

Pelo Chega, André Ventura também espera que esta Lei de Estrangeiros seja só o começo.

Esta Lei de Estrangeiros nada colide e nada condiciona a Lei da Nacionalidade. Portanto, eu diria que hoje foi um primeiro passo, mas há muito a fazer no quadro desta maioria parlamentar que existe e no quadro de quem vier a ocupar a cadeira de Presidente da República nos próximos anos.

André Ventura, numa referência às presidenciais do próximo ano, ele que, além de líder do maior partido da oposição, é também candidato a Belém.

E antes de ouvirmos os outros partidos, escutamos primeiro o presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a Lei de Estrangeiros com uma nuance e uma justificação de viva voz.

Na nota que publicou esta manhã na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhava que o diploma revisto corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade que tinham sido apontadas pelo próprio chefe de Estado. Sobre se essa expressão, minimamente, significa que, no entender do presidente, se devia ter ido mais além, Marcelo Rebelo de Sousa responde assim:

Não, a questão não se põe assim. A questão põe-se noutros termos. Durante muito tempo, a maioria parlamentar e, portanto, teoricamente, a maioria do país, estava numa onda. Essa onda mudou e mudou num sentido claramente oposto e mudou de uma forma que corresponde aos 70%. Agora, cabe ao presidente saber se a Constituição é respeitada ou não. Uma vez resolvido esse problema, é evidente que a democracia não acaba hoje. Este debate vai continuar a ser feito ao longo de muito tempo.

Ora, na Assembleia da República, o PSD desvalorizou a expressão minimamente utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa.

E o Partido Socialista assina por baixo os receios do presidente.

Mas enfatiza que o governo cumpriu as exigências do PS, sobretudo, exemplifica o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, o recuo nas restrições ao chamado reagrupamento familiar de imigrantes.

Nessa dimensão de proteção da família com descendentes, foi o recuo que o Partido Socialista tinha assumido como fundamental e que o governo acabou por inscrever, cumprindo, como disse o senhor Presidente da República, em mínimos.

O PS em sintonia com o chefe de Estado. O CDS, parceiro da coligação de governo, diz que a promulgação só peca por tardia, com críticas aos reparos do Presidente da República durante este processo. A Iniciativa Liberal considera que o diploma traz regras equilibradas. Livre, PCP e Bloco de Esquerda destoam. Dizem que esta Lei de Estrangeiros é desigual do ponto de vista social e económico.

E a propósito, Vanessa Cruz, há novos dados sobre os imigrantes que vivem em Portugal e também aqueles que receberam notificação para abandonar o país.

Nove mil e duzentos estrangeiros receberam notificações para saírem de Portugal de forma voluntária até junho. No ano passado, tinham sido apenas cerca de 450 notificações. Foram instaurados ainda, em 2024, 195 processos de afastamento coercivo, sobretudo cidadãos vindos do Brasil, Argélia, Marrocos e Índia.

E agora, o número oficial de quantos vivem em Portugal, sendo que o balanço é de dezembro de 2024.

E esse número é este: mais de 1 milhão e meio de imigrantes, quase quatro vezes mais face a sete anos.

O governo elogia a abstenção do PS na generalidade, isto já sobre outra matéria, no Orçamento do Estado, e agora também pisca o olho ao Chega.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, diz que há todas as condições para o partido de André Ventura também viabilizar e nem Chega nem PS ficam vinculados ao documento.

A viabilização, por isso, não os torna autores dessas políticas públicas decididas noutro momento, nem sequer os responsabiliza pela governação. Eu creio que este é um orçamento que tem todas as condições para ser votado pelos maiores partidos portugueses. E nessa medida, um já se pronunciou nesse sentido. Saudamos essa pronúncia.

O Chega já avisou que não passa cheques em branco e André Ventura alerta que não aceita qualquer aumento de impostos sobre os combustíveis. Não há nenhuma medida nesse sentido prevista na proposta do orçamento, mas o governo admite que está a estudar uma solução para respeitar as imposições de Bruxelas. O desconto fiscal no ISP, em vigor há três anos, vai contra as regras europeias.

E as eleições autárquicas já foram há quatro dias, mas obviamente ainda dão, e muito, o que falar. Agora, Pedro Nuno Santos andou a fazer contas e diz que tem havido uma má interpretação dos resultados da esquerda.

O antigo líder do PS rejeita que as coligações tenham prejudicado o partido, apesar, por exemplo, da derrota em Lisboa de Alexandra Leitão, que liderou uma coligação que juntou todos os partidos de esquerda, menos o PCP. Nas redes sociais, Pedro Nuno Santos defende que o problema foi mesmo esse, a CDU não ter aliado.

E que outras coligações poderiam ter sido celebradas, por exemplo, entre o PS e o Livre no Porto.

É também o que Pedro Nuno Santos diz. Faz as contas, juntando os votos dos dois partidos, o socialista Manuel Pizarro teria vencido Já que perdeu apenas por 2000 votos para Pedro Duarte. Um exercício semelhante é feito pelo antigo secretário-geral em municípios como Braga, Sintra e Gaia. Resumindo, Pedro Nuno Santos conclui que o problema do PS não foram os entendimentos à esquerda, mas sim a falta deles. E critica quem, dentro do próprio partido, considera que para ser poder, o PS tem de se aproximar à direita.

Entretanto, os polícias e os militares da GNR voltam aos protestos. É um protesto contra a proposta de orçamento do Estado apresentada pelo governo.

Os agentes de segurança consideram que os problemas da classe foram ignorados pelo executivo de Luís Montenegro. Este protesto começou na Penha de França, junto à sede da Direção Nacional da PSP, vai dirigir-se para o Ministério da Administração Interna. António José Soares, agora em direto. Há, no entanto, mudanças em relação ao que estava previsto para este protesto.

Boa tarde, Vanessa. Sim, é. E a primeira delas é que a GNR, afinal, não vem ter aqui à porta da Direção Nacional da PSP, irá encontrar-se apenas com os polícias à porta do Ministério da Administração Interna. Este desfile, que foi marcado para arrancar às 16h, ainda se encontra aqui no Largo da Penha de França. A hora prevista neste momento para que arranque em direção ao Ministério da Administração Interna é por volta das 17h30, 18h. Entre as reivindicações que os polícias apresentam estão, por exemplo, os baixos salários, mas a principal delas, como explicou ao Observador o presidente adjunto do SPP, Gilberto Alves, tem a ver com questões relacionadas com a pré-aposentação.

Um dos pontos mais fulcrais tem a ver com o quê? Com o problema da pré-aposentação na PSP, que se está a estender agora entre os 55 e os 60 anos. E esse é um dos principais problemas que a polícia atualmente se debate. Pessoal que quer sair, quer sair porque tem esse tempo, realmente reúnas condições e realmente não vão deixá-los sair.

É então esse um dos pontos do caderno reivindicativo que o Sindicato de Profissionais de Polícia vai entregar ao final da tarde no Ministério da Administração Interna. Nota ainda pra acrescentar que Gilberto Alves adiantou ao Observador que está já marcada uma reunião com a tutela para a próxima segunda-feira à tarde, Vanessa.

Reportagem do António José Soares, polícias e militares da GNR na rua em protesto.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 16 de outubro.

Também os médicos vão protestar. Greve nacional convocada pela FNAM, já este mês, dia 24 de outubro, está a ser negociada com o Ministério da Saúde a criação de urgências regionais e os apoios aos médicos que tenham de prestar serviço num hospital diferente daquele onde trabalham. O governo propõe uma ajuda de €500. A FNAM queixa-se que a medida entre em vigor a 1 de novembro, sem margem para negociação, daí esta greve. E vem aí a Loja do Cidadão virtual, com mais de 100 serviços e horários alargados nas lojas físicas. Um anúncio feito hoje pelo ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, depois do Conselho de Ministros. Mais novidades em breve, quando o diploma for publicado. Donald Trump tem estado à conversa ao telefone com Vladimir Putin e promete divulgar o conteúdo deste telefonema. Diz que é uma conversa que vai ser longa. Antecede o encontro que o presidente norte-americano tem amanhã com Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia. Nessa reunião vai estar em cima da mesa o envio de mísseis de longo alcance para território ucraniano. Futebol, o Benfica vai amanhã a Chaves, jogo a contar para a Taça de Portugal. José Mourinho avisa que o adversário, que joga na segunda divisão, tem qualidade para estar nos escalões superiores do futebol português e que, por causa da pausa para as seleções, muitos jogadores do Benfica só agora é que regressaram aos treinos, o que pode prejudicar a performance.

O risco é não jogar bem, o risco é o Chaves fazer um jogo fantástico, que é uma coisa normal de acontecer. Acho que é isso mesmo que vai acontecer. O risco é nós não fazermos e obviamente que a preparação do jogo foi no sentido de tentar evitar isso mesmo. Temos que jogar bem, se não jogarmos bem, vamos ter dificuldades.

José Mourinho, que amanhã vai dar a titularidade a Samuel Soares, Richard Rios não vai estar entre as opções. Antevisão do primeiro jogo da Taça de Portugal enquanto treinador do Benfica, diz José Mourinho que as Águias deviam ter vencido a prova rainha o ano passado e que isso só não aconteceu por erros de arbitragem. Chaves, Benfica, emissão especial amanhã na Rádio Observador, depois do jornal das 19h, depois da tarde política. Ricardo, Judite, temos notícias do Rock in Rio 2026. Algum palpite?

É mulher.

É mulher, acertaste. A artista Katy Perry é a nova cabeça de cartaz do festival, autora de temas como Last Friday Night, Firework e esta que vamos ouvir agora.

Roar. É o nome desta canção. Regresso de Katy Perry a Portugal ao fim de oito anos. Já passaram oito anos desde que Katy Perry esteve-

E tu ainda te lembras.

Eu nunca me esqueço da Katy Perry.

Estavas aqui a dançar.

É uma artista que eu aprecio. Em que dia é que vai atuar?

Vai atuar no dia 20 de junho, sobe ao palco Mundo. Da última vez que esteve em Portugal, foi ainda no Parque da Bela Vista. Regressa agora para a 11ª edição do Rock in Rio. Acontece entre os dias 20 e 28 de junho, no Parque Tejo. A cantora norte-americana junta-se, de resto, às confirmações já anunciadas, Pedro Sampaio e Linkin Park.

E claro, os bilhetes já estão à venda. Katy Perry no Rock in Rio. Rock in Rio, isto agora saiu. De onde é que isto veio agora? No dia 20 de junho.

Veio da Katy Perry.

Deve ter sido isso. Katy Perry no Rock in Rio.