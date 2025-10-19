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Atualizar as notícias . Jornal das 5, com a edição do José Rafael Lopes e José Luís Carneiro acabou de propor o apoio do PS a António José Seguro na candidatura à Presidência da República.

O secretário-geral do PS fala num convite dirigido pelo próprio e por Carlos César e sublinha que António José Seguro representa o socialismo democrático. A declaração foi acompanhada pela jornalista Maria Rego, que se junta agora em direto neste Jornal das 5. Maria, este apoio demorou quatro meses a chegar, mas o PS vai mesmo colocar-se atrás do antigo secretário-geral.

Precisamente, anúncio esse que valeu a José Luís Carneiro o aplauso mais longo e sonoro do discurso. José Luís Carneiro propôs, juntamente com o presidente do Partido Socialista, Carlos César, o apoio a António José Seguro. O porta-voz do PS fala.

Perdemos o contato aqui com a jornalista do Observador, a Maria Rego, que esteve a acompanhar esta declaração por parte de José Luís Carneiro e vamos, portanto, escutar o que disse o secretário-geral do Partido Socialista sobre este tema.

Esta proposta tem a nossa assinatura, assinatura de nós dois. Ela, fundamentalmente, propõe o apoio ao António José Seguro como candidato a presidente da República. Quero que fique claro que esse apoio em nada poderá colocar em causa a liberdade dos dirigentes, dos militantes, dos simpatizantes, que sempre tiveram e continuarão a ter respeito da parte de quem dirige o Partido Socialista pela sua liberdade de opção, no respeito por uma liberdade que se expressa, que se exprime, perante uma eleição que tem uma natureza muito especial.

José Luís Carneiro a propor o apoio do Partido Socialista a António José Seguro na candidatura à Presidência da República, um convite dirigido pelo próprio e também por Carlos César e que valeu um enorme aplauso ao secretário-geral do Partido Socialista. Este convite para apoiar António José Seguro surge quatro meses depois do antigo secretário-geral do Partido Socialista apresentar a candidatura à Presidência da República.

Luís Marques Mendes promete fazer uma campanha positiva e moderada, sem ataques pessoais.

Em Santarém, onde anunciou a escolha do chefe Rodrigo Castelo como mandatário distrital, o candidato presidencial assegura que não vai fazer uma campanha negativa e focada no ataque aos adversários. Luís Marques Mendes garante que não vai mudar quem é, nem mudar a estratégia conforme a situação política.

Eu estou nesta campanha igual àquilo que sempre fui. Não vou mudar, não me vou descaracterizar. Vou ser exatamente igual àquilo que era e àquilo que tenciono ser. Não vou guinar à direita ou guinar à esquerda, nem vou responder à maledicência com maledicência. Se disserem mal de mim, não registo, mas não vou reagir a dizer mal dos outros. O que conta é ajudar a resolver os problemas das pessoas e não a politiquice.

O candidato diz que o objetivo é elevar o debate e centrar a campanha nos problemas concretos dos portugueses. Luís Marques Mendes destaca a habitação e a saúde sobre a forma como vai fazer campanha. O candidato sublinha que é para ser feita na rua, junto das pessoas.

Na habitação, o candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, defende um controle estatal nas rendas. Já João Cotrim Figueiredo, também candidato, a Belém, sugere a construção de 700 mil fogos.

Setecentos mil fogos de habitação. Os candidatos presidenciais estiveram presentes no debate organizado pelo Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Aconteceu esta manhã em Coimbra. Em cima da mesa esteve o tema da habitação. António Filipe, o candidato presidencial apoiado pelo PCP, defende uma forte intervenção pública na regulação do mercado de arrendamento, que possa limitar a especulação do aumento das rendas de casas e que garanta ainda alguma estabilidade no arrendamento. Já João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, tem uma solução diferente. O candidato presidencial defende que o problema da habitação está ligado a questões de procura e oferta. Por isso, diz João Cotrim Figueiredo, que são necessários mais 550 mil a 700 mil fogos de habitação. O candidato defende também que os estrangeiros ou o alojamento local não estão a limitar o mercado.

Vamos até França. A ministra da Cultura confirma o roubo das joias no Louvre e assegura que a investigação está já em curso.

Em entrevista à televisão francesa, Rachida Dati fala de um roubo muito rápido, feito por alguém que sabia o que estava a fazer. Nove peças foram roubadas do Louvre. Uma já foi recuperada, embora com alguns danos. A ministra francesa assegura que a investigação está aberta e destaca o valor das joias que foram roubadas.

Dirigimo-nos imediatamente ao local, alguns minutos depois de termos visto a informação deste assalto. Para ser clara, esta operação durou quase quatro minutos, foi muito rápida. Temos de dizer que são profissionais. O crime organizado tem hoje como alvo as obras de arte e os museus, claro, tornaram-se alvo, porque a França, como sabem, é um país de patrimônio, um país com objetos históricos de grande valor. É claro que as joias têm um valor incalculável.

As explicações da ministra da Cultura francesa. Também o ministro da Administração Interna explica que as joias roubadas do Museu do Louvre têm um valor inestimável.

E o vereador na Câmara Municipal de Paris, Hermano Sánchez Ruivo, considera que houve falhas de meios de segurança no assalto ao Museu do Louvre, em Paris.

Há quatro meses, o museu foi encerrado devido a uma greve dos trabalhadores. Em causa, a falta de profissionais para garantir a segurança. Em entrevista à Rádio Observador, o vereador na Câmara Municipal de Paris diz que o espaço onde aconteceu o assalto, na Galeria Apolo, deveria ter mais segurança.

Tendo em conta o profissionalismo do assalto, receio que as medidas de segurança nunca serão suficientes, até porque justamente têm a ver com a evolução também das tecnologias, que não é apenas na defesa, é também no ataque. E, portanto, sabemos que é uma questão também de meios e claramente a questão dos meios fica sobre a mesa, porque não é apenas a questão da segurança técnica, é também a questão da segurança humana. E, por exemplo, o espaço onde aconteceu o assalto está completamente ao oposto das principais entradas e do público e dos trabalhadores. Portanto, tem a ver realmente com zonas que merecem ainda mais cuidado.

Hermano Sánchez Ruivo, entrevistado pela jornalista Francisca Ré, o vereador na Câmara Municipal de Paris garante que as autoridades estão a tentar perceber o que aconteceu.

Em Gaza, o cessar-fogo está em risco. O primeiro-ministro israelita ordenou hoje ações vigorosas contra alvos terroristas no enclave.

Mensagem de Benjamin Netanyahu, que não esclarece se isso significa o fim do cessar-fogo, que dura há nove dias. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu consultou o ministro da Defesa e os chefes do setor de segurança antes de avançar com esta ordem. Israel já tinha lançado esta manhã uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de atacar uma escavadora militar de Israel, que servia para destruir túneis da organização extremista.

E numa altura em que o cessar-fogo está em risco em Gaza, o Papa Leão XIV apela à paz na Terra Santa.

Fê-lo no final da missa na Praça de São Pedro. O Papa rezou pelos países afetados pela guerra e pediu para que os líderes mundiais se empenhem na solução dos conflitos.

Confiamos a nossa oração contínua pela paz na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais de conflito, à intercessão de Nossa Senhora e dos novos santos. Que Deus conceda a todos os líderes sabedoria e perseverança para avançar na busca por uma paz justa e duradoura.

Declarações do Papa perante milhares de pessoas que participaram na Eucaristia, onde decorreu a canonização de sete beatos e beatas de vários países.

Está feito o jornal das 17h.