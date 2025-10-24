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Vanessa Cruz, avançamos com o Jornal das Cinco.

O governo vai criar uma unidade de combate à fraude na saúde e é em Setúbal que vão funcionar as primeiras urgências regionais. São duas das medidas anunciadas na conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Ela que está a jornalista do Observador, a João Lourenço, agora em direto. João, a Ministra da Saúde vai a esta hora respondendo às perguntas dos jornalistas.

Precisamente, Vanessa. Muito boa tarde. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já está a responder a algumas questões acerca destes novos anúncios para tentar resolver os problemas no SNS. Que possa haver alguns pontos que não passam no Tribunal Constitucional. Uma pergunta da TSF sobre esta unidade de combate à corrupção no Serviço Nacional de Saúde. Para o plenário, como é que o governo olha para essa posição? Sobre as questões da saúde, a senhora Ministra há pouco, sobre as urgências regionais, falou sobre deslocações de serviços. Pergunto-lhe se isto é uma espécie de mobilização forçada ou não. Há umas semanas no Parlamento, disse que isso eram notícias falsas. Pergunto de que forma é que caracteriza então estas deslocações de serviços.

Muito bem. A SIC não tem pergunta, estava registrada? Muito bem. Temos uma ordem estabelecida e, portanto, vamos responder às questões colocadas agora nesta última ronda. Eu começo pelas perguntas da TSF sobre a lei da nacionalidade.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que responde às questões dos jornalistas, mas antes disso, Ana Paula Martins falou sobre alguns anúncios, estes cinco anúncios que Ana Paula Martins classificou grande parte destas medidas como respostas estruturantes. Ora, a ministra da Saúde anunciou a primeira unidade de urgência regional, que vai ser na península de Setúbal, uma zona que, como bem sabemos, tem sido muito castigada pela falta de profissionais de saúde. Ora, Ana Paula Martins deixa a garantia de abertura no início de 2026 e deixa também uma garantia aos profissionais de saúde.

Para garantir que os dinheiros públicos são efetivamente investidos para que as pessoas sejam melhor tratadas, é coordenada pela Polícia Judiciária. Esta comissão assume uma natureza completamente independente em termos de previsões, um âmbito de cerca de 3% a 5% de fraude no sistema.

Como ouvimos neste som, à criação dessa unidade de combate à fraude na saúde, o governo estima que o abuso de dinheiros públicos no Serviço Nacional de Saúde pode atingir cerca de oitocentos milhões de euros. Outra das medidas que foi anunciada foi também o novo sistema de gestão de linhas de espera. Continuamos aqui a aguardar por novas respostas do governo acerca deste Conselho de Ministros.

João Lourenço, em direto desta conferência de imprensa, onde a ministra Ana Paula Martins confirmou essa criação das urgências regionais. A primeira vai ser em Setúbal. Diz a ministra que há um regime jurídico, os técnicos continuam a trabalhar nas ULS a que pertencem, mas vão ter deslocações em serviço que já estão previstas, de resto, na lei em vigor.

Falharam as negociações entre o PS e o PSD. O Chega reconhece algumas aproximações ao PSD, mas deixem aberto o sentido de voto na lei da nacionalidade.

As negociações falharam entre PS, PSD e CDS, mas o Chega, lá está, deixa o sentido de voto em aberto. Isso mesmo disse o presidente do partido há pouco, no Entroncamento, em Santarém. A proposta do governo foi hoje aprovada na especialidade, mas continua sem garantias de apoio do Chega na votação final global. André Ventura nota que há dois pontos que continuam a separar o partido dos restantes proponentes: a perda automática da nacionalidade em caso de crimes graves e a possibilidade de retirar a nacionalidade a quem a obteve de forma fraudulenta.

Uma das questões aqui é que esta lei é uma lei orgânica, precisa de 116 deputados, uma maioria absoluta no Parlamento para passar, ou seja, vai depender também da forma como vai votar o Chega. Os socialistas já decidiram que vão votar contra a lei da nacionalidade.

Sim, e responsabilizam os partidos do governo pelo facto de as negociações não terem chegado a bom porto. O líder parlamentar do PS garante que a bancada fez um esforço para se aproximar das posições do PSD e CDS, mas Eurico Brilhante Dias garante que há pontos fundamentais para os socialistas que foram rejeitados.

Quadro claro em que levou o Partido Socialista a decidir que votaria contra. Fizemos um processo de aproximação. Esse processo de aproximação não teve correspondência em aspetos nucleares e equilibrados. Devo dizer que lamento profundamente, porque foi feito um esforço muito significativo para chegar a acordo. A esmagadora maioria das propostas do Partido Socialista foi chumbada.

O líder parlamentar do PS explica que um dos principais pontos que levou ao falhanço destas negociações está relacionado com os prazos, sobretudo do momento a partir do qual é contabilizado o tempo de residência em território português para que um imigrante possa pedir a nacionalidade. Eurico Brilhante Dias espera que o presidente da República peça a fiscalização do Tribunal Constitucional à lei que sair do Parlamento na próxima semana.

Numa outra matéria, o presidente demissionário da Carris nega que tenha enviado informações erradas aos investigadores responsáveis por apurar as causas do acidente do Elevador da Glória.

O problema é a data em que foi montado o cabo que acabou por partir e que esteve na origem do acidente. Num primeiro momento, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários adiantou que o cabo, que tinha sido montado há seis anos, a coincidir com o mandato do socialista Fernando Medina à frente da Câmara de Lisboa, no relatório preliminar tornado público esta semana, é referido que o cabo foi montado apenas há dois anos, já durante o mandato Do social-democrata Carlos Moedas. O Expresso noticia hoje que Carris enviou informação errada. Pedro Bogas, o presidente que renunciou ao cargo esta semana, garante que não há qualquer referência à data em que foi montado o tal cabo na informação enviada aos investigadores.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 24 de outubro. Vanessa Cruz.

A Ministra da Saúde confirmou esta manhã que Sérgio Janeiro não vai continuar à frente do INEM, mas Ana Paula Martins afastou qualquer demissão, diz que se trata apenas de uma substituição. Não revelou quem é o sucessor, mas há duas hipóteses: Nelson Pereira e Luís Cabral estão entre os candidatos validados pelo CRESAP, a Comissão de Recrutamento da Administração Pública, sendo que alguma imprensa está a apontar para este último, Luís Cabral, que foi secretário regional da Saúde nos Açores. A ver vamos se na conferência de imprensa do Conselho de Ministros há ou não um esclarecimento da ministra Ana Paula Martins sobre quem vai suceder a Sérgio Janeiro. A Frente Comum acredita que a greve de hoje na Administração Pública foi a maior dos últimos anos, dizem rondar os 80%. Esta federação de sindicatos afeta à CGTP diz que foi até maior, de 90%, nos setores da saúde, da educação, da Segurança Social, da Justiça e das Finanças. Os trabalhadores da Administração Pública exigem um aumento de 15% nos salários, no mínimo de €150 no próximo ano. A proposta do Orçamento do Estado apresentada pelo governo estava bastante abaixo dessa meta, prevê uma subida pouco superior a 2%. O Ministro das Finanças defende que subir o número de funcionários públicos é um desperdício e que reduzir o IVA da restauração é uma má decisão. Joaquim Miranda Sarmento foi ouvido hoje no Parlamento e, em matéria de impostos, estimou uma descida em mais de mil milhões de euros no IRS até 2029. Véspera de jogo e de eleições do Benfica, recebe amanhã o Arouca, num dia em que mais de 160 mil sócios são ao mesmo tempo chamados às urnas. José Mourinho confirma que é sócio e vai votar.

Respeito todos os candidatos ao máximo, olho para o meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente, e sei em quem vou votar. Quer saber em quem? No Benfica. Vou votar no Benfica.

O técnico chegou há menos de dois meses ao Clube da Luz e já assumiu que existem lacunas no plantel e pede, José Mourinho, ajustes no plantel em janeiro, diz que é preciso ir ao mercado. Para amanhã está preparada uma grande emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador, relato do Benfica-Arouca e acompanhamento ao minuto das eleições do Clube da Luz. Emissão especial que começa às 19h de amanhã. Ricardo, és fã de Bruce Springsteen?

Tem dias. Eu, ser fã, realmente assim fã, só da Vanessa Cruz, mas do Springsteen, tem dias. Acho graça.

Vamos ouvi-lo. E por que Bruce Springsteen? Porque há um filme sobre a vida do artista norte-americano que chegou ontem aos cinemas e fica aqui essa sugestão de fim de semana. Chama-se Springsteen: Deliver Me from Nowhere. É um retrato do início da carreira do músico, que ficou com a alcunha de The Boss, narra a produção do álbum Nebraska, lançado em 1982.

E quero ir ver. É com o mesmo ator que fez o The Bear, não é?

É, sim.

E ainda por cima, está prevista chuva para este fim de semana e nada como uma visita ao cinema. E ficamos com Springsteen a fechar o Jornal das Cinco.