Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vanessa Cruz, começamos com as suspeitas de corrupção na venda de ativos do Novo Banco. As buscas da Polícia Judiciária coincidem com o dia em que o Ministro das Finanças assinou os contratos para a venda do banco aos franceses.

Os franceses do grupo bancário BPCE. Tudo no mesmo dia, buscas na sede do Novo Banco e na KPMG, entre outros alvos. Há 16 empresas visadas, suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, burla qualificada e branqueamento de capitais. O redator principal do Observador, Luís Rosa, que acompanha os temas de justiça aqui no Observador, explica que o Estado pode ter sido lesado e o tipo de negócios que estão sob investigação.

Estes ativos terão sido vendidos não respeitando as regras do mercado, não respeitando as regras da transparência e abaixo do seu real valor de mercado. Além de suspeitas de corrupção, também há aqui um fator nesta investigação que é muito importante, de acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o Estado português, através do Fundo de Resolução, terá sido prejudicado com estes alegados favorecimentos na venda de ativos imobiliários.

O inquérito está a cargo do DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O jornalista do Observador, João Lourenço, tem estado à porta da sede do Novo Banco em Lisboa. Agora em direto, João, ponto de situação destas buscas.

Boa tarde, Vanessa. Ao que tudo indica, estes inspetores da Polícia Judiciária e também outros elementos do Ministério Público permanecem aqui nas instalações do Novo Banco, aqui em Oeiras. As buscas que começaram bem cedo nesta quinta-feira, entre as instalações aqui desta instituição bancária e também da consultora KPMG. Ao todo, nesta operação, estão envolvidos 100 elementos da PJ, 14 procuradores do Ministério Público, três juízes de instrução criminal e também um elemento da autoridade tributária, neste caso, segundo a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, são dezenas de mandatos de busca e apreensão e de pesquisa informática. Esta tarde, em comunicado, o Novo Banco já reagiu a esta operação. Diz que em causa estão factos suscetíveis de constituírem as práticas de crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado. Como já ouvimos nesta tarde, há um alvo principal, o gestor espanhol Volkner Schmidt. O jornal Público já tinha revelado numa investigação jornalística publicada em março deste ano que o gestor tinha participado no negócio da venda de Edarde da Ferraria, com mais de 260 hectares na zona do Meco, um negócio que está avaliado por volta de um milhão e meio de euros. Para terminar, e como já referiste, estas buscas decorrem no mesmo dia em que o ministro das Finanças assinou os contratos para a compra do banco pelos franceses do grupo bancário BPSE. O presidente executivo do Novo Banco, Mark Brooke, abandonou apressadamente esta cerimônia de assinatura dos contratos e não respondeu a qualquer perguntas dos jornalistas. Vamos continuar a acompanhar estes primeiros desenvolvimentos de uma operação que já tem um nome. A PJ já nomeou esta operação como Operação Haircut.

Reportagem do João Lourenço à porta da sede do Novo Banco em Lisboa.

E sem falar sobre as buscas, o ministro das Finanças marcou presença na assinatura do contrato de venda do Novo Banco e destacou que este negócio é especial.

Porque além de estimular a competitividade do sistema bancário nacional, permite ao Estado reaver parte do dinheiro injetado.

Com esta venda, o Estado português consegue assegurar uma recuperação significativa dos fundos públicos utilizados na reestruturação do Novo Banco. A venda das participações no Novo Banco, Tesouro e Fundo de Resolução, associada à distribuição de dividendos que já ocorreu este ano, permite ao Estado, como um todo, recuperar quase 2 mil milhões de euros dos fundos injetados na instituição.

Joaquim Miranda Sarmento esteve a representar o Estado português na assinatura do contrato de venda do Novo Banco ao BPCE, um grupo bancário francês, dos maiores da Europa. O presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, também esteve presente. Diz que esta venda do Novo Banco é o culminar de um processo complexo e até doloroso, que colocou todos à prova.

E outra das notícias que marcam este dia é o primeiro dia do julgamento da Operação Lex. O ex-vice Rui Rangel diz que não compreende a demora no processo.

É o principal acusado neste processo, que conta com 16 arguidos e que vê agora o julgamento começar, oito anos depois. Rui Rangel foi, entretanto, expulso da magistratura judicial. Na audiência, não quis prestar declarações, mas à saída do Supremo Tribunal de Justiça, afirmou que não contribuiu de maneira nenhuma para estes atrasos.

O processo tem nove anos, o atraso nunca se ficou a dever à minha pessoa, nem sequer à abertura da instrução pedida.

Percebe o tempo que o processo está demorado?

Não percebo.

Não percebe e não quis prestar mais declarações, mas garante Rui Rangel que vai falar mais à frente. É suspeito de ter vendido decisões judiciais proferidas pelo próprio, mas também por outros magistrados. Luís Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação, era o único dos 16 arguidos deste caso que tinha aceitado prestar declarações hoje, mas isso acabou por não acontecer, como explica o advogado Miguel Matias.

Vai ficar para a terça-feira e creio que faz todo o sentido, até para que o tribunal perceba o encadear daquilo que são as declarações do mesmo, em primeiro lugar, e depois o interrogatório das contrainstâncias que o Ministério Público irá fazer e eventualmente assistentes ou outros arguidos.

A próxima sessão do julgamento da Operação Lex está marcada para terça-feira de manhã, desta vez no Tribunal Militar de Santa Clara.

São 17h05, seguimos para o Parlamento. Está aprovado o orçamento do Estado na generalidade. Arrancou, por isso, hoje a apreciação na especialidade. A esta hora está a ser ouvido o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Que tem também a tutela da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Esta audição acontece um dia depois, além da aprovação do orçamento, da aprovação da Lei da Nacionalidade. Em direto do Parlamento, Vasco Maldonado Correia, é de resto este tema da imigração que vai marcando a audição do ministro da Presidência.

Não foi o tema que Vanessa Cleiton Amaro escolheu para abrir o debate. Preferiu focar-se no tema da comunicação social, mas é o que vai marcando esta troca de ideias com os partidos e já com um bate-boca com os dois maiores partidos da oposição, que começou quando o deputado do Chega, Ricardo Reis, equiparou os imigrantes em Portugal a parasitas.

Quem contribui, fica. Quem parasita, volta para o sítio de onde veio. Por isso, deixo-lhe só mais uma pergunta clara aqui no final: o Governo terá coragem e a disponibilidade para alargar a discussão migratória à questão da remigração e se estará aberto à discussão de um plano nacional de remigração?

Na resposta, o ministro da Presidência quis pôr os pontos nos Is.

A sua ligação entre crime e imigração é falsa. A mesma coisa sobre o parasitar das prestações sociais. Devo dizer, os imigrantes beneficiam de RSI menos do que a sua proporção na população portuguesa. Menos do que a sua proporção. O mesmo acontece com os apoios sociais.

Um puxar de orelhas ao Chega, que foi saudado por alguns deputados, inclusive a deputada Eva Carneiro, do PS, que bateu palma dessa intervenção. O deputado socialista Pedro Delgado Alves, ainda assim, fala num governo com duas faces.

Eu reconheço ao Dr. Jekyll, que recusa esta partidarização, a nota positiva. Ao Mr. Hyde, que dá as indicações de voto, é que é lamentável que não tenha a capacidade de pelo menos ser coerente nas duas coisas. Hoje dá jeito atacar o Chega, porque o Chega, de facto, radicalmente vem dizer estas coisas, mas quando chega o momento de mostrar onde estão os valores que o Governo, o PSD e o CDS respeitam, quando é preciso pôr o votinho, o votinho esteve lá ao lado do Chega a aprovar essas propostas.

Comentário que mereceu também uma crítica de Leitão Amaro. Lembrou que foi durante o governo socialista que tinha José Luís Carneiro como ministro da Administração Interna que começou a chamada política de portas escancaradas. Diz o ministro que o governo da AD resolveu 93% do mais de 1 milhão de casos pendentes que herdou e que nunca, Vanessa, nenhum executivo agiu com tanta eficácia em tão pouco tempo.

Reportagem do Vasco Maldonado Correia, em direto do Parlamento. Vai continuar a acompanhar esta audição do ministro da Presidência.

E o líder do Partido Socialista defende que a ministra da Saúde não tem condições para continuar no cargo e apela ao primeiro-ministro para agir.

Para José Luís Carneiro, a gota de água é a notícia do jornal Público, a dar conta que a direção executiva do SNS está a mandar os hospitais cortarem na despesa, mesmo que isso implique abrandar consultas e cirurgias. Daí este apelo do líder do PS.

Compete ao primeiro-ministro, naturalmente com a gentileza que merece, transmitir à ministra da Saúde que ela está sem autoridade, porque julgo que é aquilo que parece claro aos olhos de toda a gente. Ela já não consegue responder às questões fundamentais do país.

O corte de 10% na compra de bens e serviços na área da saúde já estava previsto na proposta do governo para o orçamento do Estado, ontem viabilizada com a abstenção do Partido Socialista.

O Chega também avança com críticas à ministra da Saúde.

Foi com André Ventura, em conferência de imprensa, há pouco, na sede do partido, a dar voz a essas críticas. Diz o líder do Chega que a ministra da Saúde tem de assumir que cometeu um erro.

Estamos a falar na redução de 10% em equipamentos fundamentais, como é o caso de seringas, como é o caso de medicamentos e da sua comparticipação e da sua aquisição para hospitais. Quando, na verdade, sabemos que mais de 90% dos hospitais têm carências de medicamentos. Isto é um erro político que a senhora ministra tem que assumir por ela própria.

André Ventura, há pouco, numa conferência de imprensa, estende este erro do desinvestimento no SNS a todo o governo.

Este vai ser também o tema central da conversa que vamos ter com Xavier Barreto, depois das 17h30, no Explicador, o representante dos administradores hospitalares. A Comissão Nacional de Eleições lembra que a propaganda política tem regras, por isso, remete para o Ministério Público as queixas que recebeu relativas aos cartazes de André Ventura.

O porta-voz da CNE, André Vemanes, diz mesmo que há limites nos cartazes de André Ventura para as presidenciais do próximo ano. Há frases como: "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei". Chegaram dezenas de queixas à Comissão Nacional de Eleições, a denunciar mensagens políticas xenófobas e de apelo ao racismo. A CNE argumenta que, uma vez que as presidenciais não estão ainda oficialmente marcadas, não tem competência para intervir nesta matéria, fora do período eleitoral, daí decidir enviar as queixas para o Ministério Público.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 29 de outubro.

Metade do país vai estar sob aviso laranja depois de amanhã, sexta-feira. É esperada chuva forte e persistente, em especial nas regiões Norte e Centro. Nove distritos visados por este aviso laranja: Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga. O governo aprovou a segunda fase de rescisões na RTP, regulação feita pelo ministro António Leitão Amaro no Parlamento. Quarenta e um trabalhadores abrangidos por estas rescisões. É alargado também o rácio de quatro saídas para uma entrada. O governo vai avançar com a compra de 100% da Agência Lusa ainda este ano e aprovar um novo modelo de governação no próximo mês de novembro. Amanhã, às 09h15, quatro canais de informação transmitem em simultâneo um debate entre Rui Costa e Noronha Lopes. Os dois candidatos à presidência do Benfica, que passaram à segunda volta, vão participar neste frente a frente na RTP Notícias, Sic Notícias, CNN Portugal e na CMTV. Vem aí um prémio nacional de banda desenhada. É criado pelo Ministério da Cultura e tem como objetivo reconhecer pessoas, obras e inovação nesta área em Portugal.

É um prémio anunciado numa altura que ainda decorre o famoso Festival da Amadora, o Festival de Banda Desenhada da Amadora.

Pois é, e foi precisamente lá que a ministra Margarida Balseiro Lopes fez este anúncio. Os prémios costumam ter categorias para reconhecer. É também o caso aqui. Três: um prémio carreira, um prémio para uma obra que tenha sido publicada no ano anterior ao concurso e ainda um prémio que reconheça um caráter inovador na banda desenhada.

Quando é que abrem estas candidaturas, Vanessa?

No início do próximo ano, a entrega dos galardões está prevista para 18 de outubro de 2026, Dia Nacional da Banda Desenhada Portuguesa.

Qual é o valor do prémio, já agora?

Trinta mil euros, nada mal.

É um bom incentivo. É um bom incentivo a fechar aqui este jornal das 17 às 17h30. Voltamos a atualizar as notícias com a Vanessa Cruz.