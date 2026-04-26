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É o Jornal das Cinco, edição do jornalista José Rafael Lopes. Começamos na atualidade internacional. O atirador do jantar dos correspondentes, onde estava Donald Trump e uma série de jornalistas, não está a colaborar com as autoridades.

A informação é dada pelo procurador-geral interino, Todd Blanche, que revela que o atirador, um professor de 31 anos, foi levado para um hospital onde está a ser observado. As autoridades norte-americanas asseguram que o homem não foi baleado quando foi detido. O autor dos disparos comprou duas armas que tinha durante o ataque, mas as evidências apontam para que tenha agido sozinho. Todd Blanche afirma que os investigadores estão a recolher provas dos dispositivos do suspeito para tentarem entender as motivações, que ainda estão por apurar, mas ressalva, Todd Blanche, que os serviços secretos agiram rapidamente.

Foi uma noite que nenhum de nós vai esquecer durante muito tempo, mas não se esqueçam de que o sistema funcionou. Os serviços secretos garantiram a nossa segurança. O atirador foi rapidamente detido e imobilizado, minutos, segundos depois de ter tentado violar o perímetro.

Todd Blanche diz que o atirador, que tentou invadir uma gala de imprensa, parecia ter como alvo altas figuras da administração norte-americana, incluindo Donald Trump, o presidente norte-americano, que disse na rede social Truth Social que o atirador tinha um manifesto. Após o primeiro disparo, o presidente norte-americano foi retirado em segurança, tal como a mulher, Melania Trump, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance. O autor dos disparos ainda conseguiu balear um agente federal, mas que tinha um colete à prova de balas, está a salvo. Amanhã o suspeito vai ser presente a um tribunal nos Estados Unidos.

E nas reações, o presidente da República e o primeiro-ministro condenam o incidente nos Estados Unidos.

Como demos conta, houve disparos no hotel onde corria o jantar entre Donald Trump e os jornalistas. António José Seguro, presidente da República Portuguesa, diz que a violência não tem lugar em democracia e que qualquer ataque contra as instituições democráticas ou a liberdade de imprensa merece forte condenação. Na mesma linha, Luís Montenegro escreveu na rede social X que quem defende a democracia não pode tolerar ou compactuar com violência política.

Ainda sobre Donald Trump, o presidente norte-americano demitiu todos os membros do Conselho Nacional de Ciência dos Estados Unidos.

A demissão dos 24 membros deste órgão, que aconselha o governo sobre a política científica, aconteceu por e-mail. O Washington Post avança que nesses e-mails, assinados pela conselheira da Casa Branca, os lesados são informados, em nome de Donald Trump, que os cargos foram rescindidos com efeito imediato. Os membros deste conselho também supervisionam as atividades e o orçamento da Fundação Nacional de Ciência, que é cerca de € 9.000 milhões, mas ainda não é certo quem é que vai passar a gerir estes fundos. Uma das principais representantes dos democratas nesta comissão, a congressista da Califórnia, condenou a ação de Donald Trump. Fala numa estupidez de um presidente que continua a prejudicar a ciência e a inovação.

E no Médio Oriente, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já está no Paquistão. Vai reunir-se com responsáveis paquistaneses como parte de um esforço diplomático para reforçar a relação com os países parceiros.

Este encontro acontece sem os Estados Unidos. Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão, depois da delegação iraniana se ter reunido com o primeiro-ministro paquistanês e outros altos oficiais. Após esta primeira ronda de conversações, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão esteve no Catar, onde discutiu desenvolvimentos relacionados com o cessar-fogo no Médio Oriente. De acordo com a CNN, Abbas Araqchi está agora de volta ao Paquistão. Este regresso já tinha sido anunciado pelo próprio na rede social X e faz parte de um esforço diplomático para reforçar a cooperação com os países parceiros. Depois da visita a Islamabad, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão vai ainda visitar a Rússia, numa altura em que as negociações de um cessar-fogo com os Estados Unidos continuam incertas.

O Papa Leão XIV apela para um uso responsável da energia atómica.

O líder da Igreja Católica deixou uma menção ao acidente nuclear na União Soviética, que faz hoje 40 anos. Diz Leão XIV que o acidente na central nuclear de Chernobyl marcou a consciência da humanidade. Na oração Regina Coeli, o Papa diz ainda que as guerras sangrentas não fazem mais do que privar todas as pessoas da possibilidade de um futuro de paz e de serenidade.

E Portugal participa, a partir de amanhã, no exercício militar da NATO, no mar Mediterrâneo.

A operação Neptune Strike decorre até quinta-feira. Envolve vários países aliados, além de Portugal, como a França, a Itália e também o Reino Unido. Segundo um comunicado da NATO, o exercício testa a coordenação entre as forças navais, aéreas e terrestres, com um grupo de ataque do porta-aviões francês Charles de Gaulle em destaque. Este exercício tem como objetivo reforçar a capacidade de resposta conjunta e de integrar rapidamente forças de ataque em multidirecional.

E José, daqui a pouco o Futebol Clube do Porto joga contra o Estrela da Amadora para o campeonato.

O encontro começa às 18h. A equipa portista procura dar mais um passo em direção ao título. O Futebol Clube do Porto está em primeiro lugar, tem mais quatro pontos do que o segundo classificado. O Estrela da Amadora está pouco acima da linha de água da despromoção. Vamos ter relato deste jogo do campeonato aqui na Rádio Observador. O Diogo Varela vai estar no relato. Diogo, agora em direto a partir da Amadora. Vamos ficar a conhecer as escolhas de ambos os treinadores para este encontro.

Vamos a isso, José. Numa tarde soalheira, na Amadora, no Estádio José Gomes. Muito calor por aqui neste embate entre a equipa estrelista e os dragões. Começando pelo líder do campeonato, o Futebol Clube do Porto faz apenas uma alteração relativamente ao jogo com o Sporting, que ditou a queda da equipa azul e branca da Taça de Portugal, falhou o acesso ao Jamor. PP, extremo brasileiro, rende o compatriota William Gomes, que para já começa no banco. Diogo Costa é o guarda-redes. Defesa com outro Costa, Alberto, ainda Thiago Silva, Bednarek e também Jakub Kiwior, que volta a fazer lateral esquerda. Depois, Pablo Rosário no meio-campo com Viktor Fridjolfsson e Gabri Veiga e na frente de ataque, PP, Óskar Pietuszewski e ainda Denis Gul. Quanto à equipa do Estrela, orientada por João Nuno, vai apresentar também um 11 bastante combativo com Renan Ribeiro na baliza, depois Max Schulz, Stefan Leković, Otávio e Bruno Langa. Meio-campo com Kevin Jansen, Eddy Dué e ainda Rubinho. Abraham Marcos está na frente de ataque com Giannis Stoica e também Rodrigo Pinho. Duas equipas que, como referiste, José, estão em lugares bem distintos da tabela classificativa. O Futebol Clube do Porto lidera com mais quatro pontos que o atual segundo classificado, que é o Benfica, jogou ontem e venceu. Já o Estrela da Amadora está imediatamente acima da linha de água, é a primeira equipa na chamada linha de salvação, 15º lugar, com 28 pontos, apenas dois acima do Casa Pia, que já está no playoff de descida à Segunda Liga. A bola vai começar a rolar quando for 18h e por aqui, José, na Amadora, há uma enchente azul e branca, muitos milhares de adeptos portistas.

Diogo Varela vai estar no relato deste jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Estrela da Amadora. Começa às 18h. Falta menos de uma hora para o pontapé inicial.

E o Sporting também entra em campo hoje.

Visita à Vila das Aves para defrontar o último classificado da Primeira Liga, o AVS. Os leões têm, neste momento, menos quatro pontos do que o Benfica, que tem 75, mas a equipa de Rui Borges tem dois jogos em atraso. O AVS-Sporting começa quando forem 20h30.

E ao ponto final no Jornal das 17h, edição de José Rafael Lopes.