Covid-19. "Espero que os pais dos jovens percebam uma coisa muito simples: a vacina é segura", garante Gouveia e Melo

A vacinação entre os 12 e os 15 anos arranca no fim-de-semana de 21 de agosto. O líder da task force reforça a confiança na vacina. Ainda as homenagens do governo espanhol a José Saramago.