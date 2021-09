Patrões mostram-se satisfeitos com o aumento de 88 euros para as bolsas de estágio destinadas a jovens licenciados

O valor passa de 790 para 878 euros, para os jovens licenciados com um estágio através do IEFP. Presidente da Confederação do Comércio e Serviços afirma que todos ficam a ganhar com este aumento.