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"Uma data razoável" é a reação do PS Madeira à escolha do dia 23 de março para as eleições. O Partido Socialista do arquipélago diz que a data é razoável.

Marcelo Rebelo de Sousa é agora oficialmente um recordista de dissoluções, tendo em conta esta escolha de levar os madeirenses de novo às urnas pela terceira vez no espaço de ano e meio.

O Presidente da República decidiu dissolver o Parlamento Regional Madeirense e convocar novas eleições para o dia 23 de março, decisões anunciadas no final de uma reunião do Conselho de Estado.

Na análise, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, diz que esta decisão vem em linha com o que tem sido a prática do chefe de Estado.

Estamos perante Marcelo, o dissolvente. O Presidente da República, de facto, opta sempre que há dúvidas do ponto de vista da clarificação política, tem optado sempre pela dissolução. Neste caso, ele também ouviu os partidos e os conselheiros de Estado, e foi tudo no mesmo sentido, ou seja, no sentido da dissolução. A Madeira, de facto, já não tinha orçamento, portanto, também foi coerente com a decisão que sempre teve.

O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, ouvido aqui na última hora, na tarde política, considera ainda que Miguel Albuquerque deve mesmo ser a cara do PSD nestas novas eleições, apesar de ter uma forte oposição interna.

O novo aeroporto de Lisboa, Luís de Camões, que vai ser construído em Alcochete, deve abrir portas entre o final de 2036 e meados de 2037.

Meta traçada pela ANA Aeroportos no relatório entregue ao governo no passado mês de dezembro, com as condições para a construção da infraestrutura. Conhecemos esse relatório hoje. A empresa aponta para um custo do projeto de mais de 8 mil milhões de euros, sem necessidade, Miguel, de recorrer a verbas do orçamento do Estado.

Em contrapartida, a ANA propõe uma extensão do contrato de concessão em 30 anos e o aumento das taxas aeroportuárias. O ministro Miguel Pinto Luz salienta que esta proposta afasta custos diretos para o Estado. Nas reações, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, pede mais esclarecimentos.

Quais são as contrapartidas da ANA que não são custos diretos para o orçamento do Estado? Estamos a falar de um prolongamento da concessão do aeroporto durante quantos anos? Estamos a falar de uma alteração das taxas aeroportuárias em benefício da ANA, com que condições? A resposta de que não se preveem custos diretos não é satisfatória.

Para o PCP, pela voz de Paula Santos, é preocupante que o governo esteja mais interessado em prolongar a concessão da ANA Aeroportos do que avançar para a construção do novo aeroporto de Alcochete.

A prioridade, o empenho, o esforço, é no sentido da ampliação e do prolongamento da atividade no Aeroporto Humberto Delgado, que se a necessidade é a construção do novo aeroporto, é necessário, e no campo de tiro de Alcochete, que seja concretizado o mais rapidamente possível.

As críticas e os pedidos da líder parlamentar comunista. No caso das gêmeas luso-brasileiras, Ana Paula Martins, ministra da Saúde, rejeita qualquer cunha para que as crianças fossem tratadas no Hospital de Santa Maria com um dos medicamentos mais caros do mundo.

Ana Paula Martins, que é hoje ministra da Saúde, na altura era presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria.

Eu nunca encontrei a mínima evidência de qualquer interferência, contato, carta, da parte nem do senhor Presidente da República, nem da Presidência da República, nem do senhor secretário de Estado, António Sales, nem da Secretaria de Estado, nem de ninguém.

A ex-presidente do Santa Maria admite que para que fosse administrado o medicamento às gêmeas luso-brasileiras, um dos critérios era residir em Portugal, mas neste caso, esse critério não foi aplicado.

Estas crianças, porque precisam de estar naquilo a que nós chamamos ambulatório próximo, precisam de estar muito próximas do hospital. É critério clínico residir em Portugal.

Ouvíamos aqui Ana Paula Martins, ministra da Saúde, foi também responsável pelo Hospital de Santa Maria antes de assumir este cargo, respondia na comissão de inquérito ao caso das gêmeas.

O presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores acusa o primeiro-ministro de falta de respeito.

Em causa estão as declarações de Luís Montenegro, que avisou que hoje vai apresentar a última proposta a estas estruturas sindicais. Caso não haja acordo, a decisão vai ser tomada pelo governo de forma unilateral. Ricardo Cunha, do sindicato, diz que o chefe do Executivo deve retratar-se.

As palavras do senhor primeiro-ministro vale para mim, valem o que valem. Acho que ele devia ter vergonha daquilo que disse e da maneira que o fez, porque ainda se estava a rir enquanto estava a dizer. As pessoas que aqui estão e as que estão nos quartéis são pessoas que merecem ser respeitadas e o senhor primeiro-ministro faltou o respeito aos bombeiros sapadores. E eu acho que ele não quer um país sem bombeiros sapadores, por isso ele também devia ponderar aquilo que diz.

Ricardo Cunha, na antecâmara do encontro entre o governo e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.

Entretanto, já terminou a reunião com os outros cinco sindicatos representativos dos sapadores. No final, os delegados sindicais não prestaram declarações e remeteram a resposta à proposta do governo para mais tarde, através do comunicado. Ainda assim, asseguram que o Executivo não mostrou abertura para continuar as negociações e que, para já, não foi assinado qualquer acordo.

São agora 18h06. Vamos olhar também para outras notícias que marcam este final de tarde de sexta-feira.

E começamos com Moçambique. Olho por olho, dente por dente. Venâncio Mondlane, autoproclamado presidente do país, pede que por cada manifestante morto pela polícia, seja morto um agente da Unidade de Intervenção Rápida.

Cada elemento da população assassinado por um elemento da UI Automaticamente paga-se pela mesma moeda. Esse elemento Dawir também é varrido da existência. Vai para o inferno.

Mondlane pede ainda aos agentes desta força de elite que sejam sérios e denunciem os colegas que matem civis.

É uma das 25 medidas apresentadas esta tarde por Venâncio Mondlane para os primeiros 100 dias de governação, medidas anunciadas durante um direto nas redes sociais. Pedro Jorge Castro, enviado especial do Observador em Maputo, alerta para as consequências desta proposta. Isto abre a porta aqui a uma situação muito perigosa. É muito complicado um líder político dizer uma coisa destas e abrir a porta para todo este tipo de vinganças. Obviamente, uma coisa é denunciar todas as injustiças e todas as mortes que têm havido entre a população, outra coisa é caucionar esta vingança popular e estes linchamentos.

Análise de Pedro Jorge Castro, enviado especial do Observador a Moçambique, está por lá com João Porfírio e esteve aqui a acompanhar mais um direto de Venâncio Mondlane nas redes sociais.

Já só falta o sim do governo de Netanyahu. O Conselho de Segurança de Israel aprovou hoje o acordo de cessar-fogo para o Médio Oriente.

Esta tarde é a vez do Executivo israelita ratificar o entendimento, a confirmar se os primeiros reféns israelitas que estão na posse do Hamas há ano e meio devem ser libertados no próximo domingo.

Entre este grupo está um cidadão com nacionalidade portuguesa e dois com ligações a Portugal. É uma informação avançada à Agência Lusa por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A Seleção Nacional de Andebol está a esta hora a jogar o segundo jogo da fase de grupos do Mundial.

E pela frente tem a seleção brasileira. Nesta altura, a partida já está na segunda parte e Portugal está a perder por um gol, 22-21, embora tenha posse de bola. Este é o segundo jogo da turma das Quinas. A estreia foi na passada quarta-feira com uma vitória contra os Estados Unidos e por margem dilatada, 30 a 21. Nesta altura, Portugal marca. Portugal 22, Brasil 22.

Mesmo namoro. Miguel Vieira, aqui em direto a relatar este gol que acaba de acontecer. Seleção Nacional de Andebol. Vamos, naturalmente, continuar a acompanhar esta partida.