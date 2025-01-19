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Agora são 06h00. Muito boa tarde, edição das 18h00 com a Vanessa Cruz. Reféns libertados, o Hamas diz-se comprometido com o cessar-fogo e já há uma data próxima para a próxima troca de prisioneiros. Mas, Vanessa, já lá vamos. Primeiro, o Movimento de Apoio ao Almirante Gouveia e Melo, cinco dias depois de ter sido criado, acaba.

Um dos fundadores do MAP acaba de fazer uma publicação no Facebook face aos últimos acontecimentos e à reação negativa do próprio Henrique Gouveia e Melo. José Manuel Anes adianta que decidiu propor a dissolução deste movimento. Foi anunciado como um projeto cívico para promover a candidatura presidencial do almirante. Acontece que, num comunicado enviado há dois dias à Agência Lusa, Gouveia e Melo demarcou-se deste movimento, dizendo que não está ligado a ele, não sente qualquer responsabilidade pelas ações dos membros e muito menos poderia escrutinar todas as pessoas que viessem a apoiá-lo. Gouveia e Melo acaba por se demarcar deste movimento. A Rádio Observador, entretanto, tentou contactar José Manuel Anes para justificar de viva voz esta proposta de dissolução, mas até ao momento, Nuno, sem sucesso.

Agora sim, Médio Oriente, acaba de ser anunciada a data para a próxima troca de reféns por prisioneiros palestinianos.

Próximo sábado, dia 25 de janeiro, devem ser libertados quatro reféns israelitas nessa data. É o que adianta o Hamas em comunicado. O grupo extremista garante que está comprometido com este acordo de cessar-fogo. Espera o mesmo do lado de Israel, depende da adesão do inimigo. É o que sublinha o porta-voz das Brigadas Qassam do Hamas.

As Forças de Defesa israelitas, entretanto, divulgaram um vídeo do momento em que três reféns, três mulheres, foram escoltadas de Gaza até ao lado de lá da fronteira em Israel.

Está patente esse vídeo no site do Observador. As três mulheres vão agora ser examinadas no hospital. Do lado de Israel, são libertados 90 prisioneiros na Cisjordânia, mulheres e crianças.

É um dia de saída da Casa Branca. Joe Biden destaca a importância deste dia e também a coordenação entre a atual e a próxima administração Trump.

Diz que os Estados Unidos estão a falar a uma só voz.

O cessar-fogo de hoje em Gaza e a libertação dos reféns são o resultado de um acordo principal e eficaz a que presidi durante meses e que nos permitiu chegar aqui sem uma guerra mais vasta no Médio Oriente, como muitos previam. Agora cabe à próxima administração ajudar a implementar este acordo. Fiquei satisfeito pelo fato de a nossa equipa ter falado a uma só voz nos últimos dias, o que foi necessário, eficaz e sem precedentes. Mas o êxito vai exigir persistência e apoio contínuo aos nossos amigos na região e na crença na diplomacia baseada na destreza.

O ainda presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a um dia de passar a pasta a Donald Trump. Biden fez uma declaração esta tarde. Está conosco agora em direto nesta edição, o historiador Bruno Cardoso Reis, comentador da Rádio Observador. Boa tarde, Bruno, obrigada pela tua disponibilidade.

Boa tarde.

Vamos começar por um balanço deste dia, tendo em conta que foi o primeiro dia de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Tendo em conta o que se passou hoje, reféns libertadas, estas primeiras três, já há uma data confirmada para a próxima troca, o próximo sábado. Como é que avalias e o que é que esperas dos próximos dias?

Temos que ter muito cuidado com a gestão de expectativas, mesmo nesta fase. Ou seja, é um bom sinal, obviamente, que o acordo tenha começado a ser implementado, mas já começou com algum atraso. Vimos, por exemplo, tropas do Hamas, homens armados do Hamas a festejar. Sabemos que, por exemplo, o governo de Israel tem insistido que basicamente derrotou militarmente o Hamas. Isso não joga bem com essa versão. A verdade é que, apesar de tudo, o acordo depende do Hamas para ser também implementado, a par do governo de Israel. Mas são duas partes que têm uma enorme hostilidade uma em relação à outra e temos também de estar preparados para haver problemas na implementação, embora seja verdade que esta primeira fase parece ser aquela que oferece menos dificuldades. São reféns menos complicados de libertar, por exemplo, não há soldados envolvidos. São também prisioneiros palestinianos com penas menos pesadas, mas à medida que se avançar no processo, as complicações podem começar a surgir.

Em geral, os comentadores têm enfatizado, de facto, que é preciso refrear as expectativas. E o que consideras, Bruno Cardoso Reis, o que retiras desta declaração de Joe Biden? Ouvíamos aqui há pouco a Diana Soller dizer que Biden entregou um presente envenenado à próxima administração de Donald Trump, porque esta parte do acordo é a parte mais fácil. Depois, os democratas poderão, a qualquer percalço, responsabilizar Donald Trump.

Sim, apesar de tudo, demorou muitos meses. Basicamente, desde maio do ano passado que se está a procurar fechar este acordo. Agora é verdade, como eu acabei de dizer, que a questão da implementação é ainda mais complicada, até porque uma das formas de conseguir acordos, não é só este, em geral, na política internacional, é deixar algumas coisas um pouco ambíguas, mas depois quando se trata de implementar o acordo, é preciso resolver essas ambiguidades e às vezes aí voltam ao de cima as diferenças entre as partes. E é muitas vezes isso que explica realmente que os acordos fiquem por implementar, que a implementação não seja a 100%. A maior força deste- Porque se volta a um conflito armado

A maior força deste acordo acaba por ser, ao mesmo tempo, a sua maior fraqueza Tendo em conta que é por fases, é possível estar a ser implementado a partir de já, mas o facto de estar tudo ainda muito em aberto para as outras duas fases, fazer com que seja ao mesmo tempo a maior fraqueza?

Sim, eu acho que foi a única forma, provavelmente, de alcançar um acordo, mas isto mostra realmente que mesmo para as partes há diferenças entre o que estão a ceder inicialmente e o que vão ceder depois. E o que aconteceu foi que evidentemente as coisas mais difíceis e mais complicadas foram colocadas nas fases finais, na segunda e na terceira fase. Portanto, é aí que as coisas, provavelmente, se vierem a descarrilar, irão descarrilar. E também é verdade, como dizia realmente a Diana, nesse sentido, é verdade que o problema mais complicado, ou seja, a gestão da implementação, caberá já à próxima administração. Isso neste contexto era inevitável. Tendo em conta que o acordo é assinado neste momento, isso era realmente inevitável. Apesar de tudo, acho que é importante sublinhar que, com todos os problemas que existem na política americana, todo o excesso de polarização, divisão, que cria problemas sérios em termos da continuidade da política externa, da política de defesa norte-americana, como estamos a ver com questões como, por exemplo, a Ucrânia ou até todas as discussões em torno do futuro da NATO. Mas a verdade é que nesta questão e em relação a este problema concreto, houve realmente uma cooperação muito próxima entre a nova administração e a atual, e isso terá feito toda a diferença. Ou seja, houve muita especulação. Eu próprio também referi isso, que, por exemplo, Netanyahu poderia estar à espera que Trump chegasse para realmente avançar com a negociação. Ora, a mensagem que veio do próprio Donald Trump é: "Isto é para fazer rapidamente e falem com a atual administração, a par com o meu enviado especial". E portanto, todas as reportagens que tenho visto, de órgãos de comunicação de referência, falam exatamente desta cooperação muito próxima entre o Steve Witkoff, que é o novo enviado de Donald Trump para a região, que é um empresário do imobiliário com muitos negócios nesta região, sobretudo do Golfo Pérsico, e o Brett McGurk, que é o enviado especial de Biden para estas negociações. Aparentemente, os dois conseguiram cooperar muito eficazmente e isso terá sido fundamental também para passar a mensagem às partes que não valia a pena apostar aqui em dividir para reinar ou esperar para conseguir mais resultados. E isso terá sido decisivo para este acordo ser alcançado agora.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise nesta edição das 18h da Rádio Observador. O historiador, comentador do Observador, Bruno Cardoso Reis, aqui a olhar para este cessar-fogo. Primeiro dia, primeiro de 42 dias, é o que está previsto para esta primeira fase.

Agora 18h09 e Diana Soller diz que Joe Biden entrega uma prenda envenenada à próxima administração Trump.

Estávamos a falar sobre isso com Bruno Cardoso Reis, a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais considera que as próximas fases do cessar-fogo vão ser as mais complicadas. Há sintonia entre estes dois especialistas na área. Vamos ouvir agora essa expressão que Diana Soller utilizou neste comentário sobre o presente envenenado que Biden pode estar a entregar a Trump.

As declarações também têm outro lado, que são uma espécie de um presente envenenado. O mais difícil, o pior está por vir. E no fundo, o que ele faz é dizer: "Eu fiz a minha parte, agora a próxima administração tem que continuar o meu bom trabalho". E isso não deixa de ser um presente envenenado, porque os democratas certamente apontarão o dedo a Donald Trump, se houver algum problema neste plano de três fases. Enfim, em que há alguma esperança que a primeira fase resulte, mas que muito dificilmente a segunda e a terceira fase resultarão.

Ouvíamos aqui a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Diana Soller, que acrescenta que Joe Biden pode não ser o nome mais consensual na história norte-americana, mas vai ser lembrado por nunca desistir da diplomacia na guerra em Gaza.

E agora vamos então a reações do secretário-geral da ONU e também do presidente do Conselho Europeu.

Os dois portugueses, António Costa mostra-se aliviado por ver as três primeiras reféns libertadas pelo Hamas e a ajuda humanitária a chegar a Gaza. Mensagem do presidente do Conselho Europeu na rede social X, onde reforça: "A paz é o único caminho a seguir". Já António Guterres saúda o começo do cessar-fogo e a libertação também dos reféns. O secretário-geral das Nações Unidas reafirma o compromisso de apoiar o enclave com ajuda humanitária e apela às autoridades israelitas para não colocarem entraves.

Entretanto, desde o primeiro dia da guerra na Faixa de Gaza, que Bizan Owada tem relatado o conflito através de redes sociais.

Há poucas horas, esta jornalista de 27 anos publicou um vídeo a lembrar e a celebrar o início das tréguas temporárias, mas nem sempre foi assim. Relembramos, Maria João Brás, alguns dos relatos da jornalista palestiniana da fase mais crítica do conflito até esta notícia do cessar-fogo.

Estamos a ser retirados, estamos a abandonar a nossa casa. Rezem por nós.

9 de outubro de 2023. Dois dias depois do ataque do Hamas, que matou mais de 250 israelitas. Tel Aviv retaliou e tal como tantos outros palestinianos, Bizan e a família foram obrigadas a sair de casa no centro da Faixa de Gaza. Desde então que a jornalista de 27 anos tem usado diariamente o Instagram para relatar a falta de comida, a escassez de água potável e os bombardeamentos constantes no enclave palestiniano.

Eles bombardearam a entrada do hospital. Há dois minutos eu estava lá. É um massacre. Milhares de pessoas estão mortas. Milhares.

Esta foi uma das muitas vezes que Bisan Oda escapou à morte. Há mais de um ano que o assinala em cada vídeo que publica no Instagram.

Olá a todos, eu sou a Bisan de Gaza. Estou a sorrir porque ainda estou viva. Alguma vez viram destruição como esta, mesmo nos filmes do apocalipse?

Este domingo, a lente do telemóvel de Bisan não captou a destruição. Às 6h30 da manhã, a poucas horas de começar o cessar-fogo, a jovem surge num vídeo a erguer a bandeira da Palestina. Um gesto de celebração e de esperança.

Nos próximos minutos, vou publicar vídeos das pessoas a celebrar o cessar-fogo. Mas até lá, pensem como podemos continuar esta luta pela mudança, porque a Palestina ainda não é livre.

É apenas um primeiro passo para um povo que ambiciona tornar-se dono do próprio destino. Bisan, tal como tantos outros palestinianos, pede à comunidade internacional que o cessar-fogo não faça cair Gaza no esquecimento.

A jornalista Maria João Brás com a história de Bisan Oda, uma jornalista de 27 anos que desde o início da guerra em Gaza tem reportado diariamente o conflito através das redes sociais.

E para fechar, ainda na política nacional, com o Bloco de Esquerda, que exige a demissão da Ministra da Saúde.

Depois da demissão do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, António Gandra d'Almeida, num caso de alegadas incompatibilidades em cargos passados, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, acusa Ana Paula Martins de ser responsável pela instalação de uma rede de interesses privados e corporativos no ministério que lidera.

Esta equipa que o governo instalou no Ministério da Saúde tem dois problemas. O primeiro é a sua incompetência. É uma equipa incompetente para gerir a saúde em Portugal. O segundo problema é que é uma equipa que está infiltrada com interesses privados e interesses corporativos. Eurico Castro Alves foi o primeiro a cair e já se demitiu da equipa que faz a avaliação do plano de emergência. E agora Gandra d'Almeida cai também. Falta cair a ministra.

Declarações de Mariana Mortágua num almoço convívio com militantes do Bloco de Esquerda no Barreiro. O Bloco vai agendar para dia 6 de fevereiro uma interpelação na Assembleia da República sobre este tema da saúde.

Notícias das 18h, edição da Vanessa Cruz. Vanessa, dou ingresso? 18h30, certo?

Não, hoje até vai ser o Miguel Vítor Dias.

Vocês enganaram-me agora.

Enganei-te.

Então olhe, bom descanso.

Obrigada, boa emissão para ti.

Obrigado.