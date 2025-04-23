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Pensões dos idosos alinhadas, pelo menos, com o ordenado mínimo, fim de todas as portagens no país e a Lei Manu para expulsar imigrantes depois de cumprirem pena. São algumas das propostas do Chega, que tem estado a apresentar o programa eleitoral do partido.

André Ventura deixa ainda uma mensagem direta dirigida a Luís Montenegro. Pede que o primeiro-ministro saia da frente e deixe o Chega governar. A acompanhar a apresentação do programa está a jornalista Nadine Soares. Nadine, detalhe-nos um pouco essas propostas já apresentadas por André Ventura?

A esta hora começam a surgir as propostas do programa do Chega. As pensões dos idosos são para subir e para fixar no salário mínimo nacional. O Chega não abdica desta proposta e insiste que para salvar Portugal é preciso construir um país que seja real.

Nós voltamos a este programa com a proposta que já sabem que vai marcar logo à noite estes debates, mas que eu não abdico dela. Nós vamos dar a todos os nossos idosos e pensionistas uma pensão ao nível do salário mínimo em Portugal.

E sobre as portagens, é para acabar e são todas as que existem no país, porque estão a prejudicar a competitividade do país, é o que acredita André Ventura. E na habitação, o Chega recupera a descida do IVA na construção e garante que os ocupas não vão ter descanso. André Ventura diz que não há desculpa para outras pessoas ocuparem habitações e que se trata mesmo de um crime. Sobre as creches, mantém que quer priorizar os pais trabalhadores. Recupera ainda a questão do acesso às creches, esta medida polêmica que foi apresentada pelo Chega nos Açores, para dizer que prioriza esse fator. Na Justiça, o Chega pretende um maior esforço de simplificação e desburocratizar o país e aponta que quer um país de empresas e não de parasitas. E sobre a imigração, uma das grandes bandeiras aqui do programa eleitoral do Chega, que está a ser apresentado, Ventura recupera o caso de Manu, o rapaz que morreu em Braga junto a um bar acadêmico, cria esta lei com este nome, que dita que os imigrantes que cometem crimes, cumprem a pena e depois são expulsos após sair da prisão.

Nós faremos aprovar a Lei Manu. E por quê? Porque a Lei Manu dirá isto a todos os imigrantes que estiverem em Portugal: "Quando cá cometeres um crime, acontecer-te-ão duas coisas: pagarás o preço da tua liberdade e serás posto na prisão durante vários anos, senão várias décadas. Mas mal termines o teu tempo de prisão, tu não ficarás nem mais um segundo nesta terra".

Ventura pede uma oportunidade e quatro anos. Deixa mesmo uma mensagem direta a Luís Montenegro: tem trabalho, pode voltar para a empresa familiar, uma referência à frase utilizada pela campanha da AD, "Deixe o Luís trabalhar". Ventura diz que pode voltar para a Spin Livra e pede a Luís Montenegro que saia da frente. Vamos escutar esse registo.

Se quer gerir o país como geriu a Spin Livra, então, senhor primeiro-ministro, eu vou lhe dizer uma coisa: não nos vamos ofender, não nos vamos chatear, não nos vamos sequer melindrar pessoalmente, numa história que fastidia um pouco as pessoas. Senhor primeiro-ministro, saia-me só da frente e deixe-me ser primeiro-ministro.

Ventura que apela ainda a remigração, pede que os jovens voltem a sair de casa porque o governo da AD os traiu. E Ventura também tem um novo hino para esta campanha, diz que vai salvar Portugal e que é a oportunidade da nação.

Nadine Soares, jornalista do Observador, que acompanha esta apresentação do programa eleitoral do Chega para as próximas legislativas. Daqui a uma hora, às 19h, vamos analisar algumas destas propostas do Chega, liderado por André Ventura.

Vai estar aqui em estúdio o editor político do Observador, Rui Pedro Antunes. O governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, um projeto de lei que aprofunda o mecanismo da perda clássica e alargada de bens. É um documento que vai estar disponível para consulta pública. Foi redigido por um grupo de trabalho composto por especialistas de várias áreas da sociedade.

Uma das novidades é a possibilidade do Estado poder confiscar bens, mesmo em caso de morte, doença ou até prescrição de um processo criminal. É isso que explica a ministra Rita Alarcão Júdice.

O quadro foi obtido através da prática de um crime comprovado. Houve um processo penal, mas este prescreveu ou o arguido morreu e o processo penal foi extinto. Agora, mesmo com a extinção do processo penal, passa a ser possível abrir um processo autónomo, de natureza não penal, que permita determinar o destino desse bem, declarando-o perdido a favor do Estado.

A ministra da Justiça afasta o receio de que as medidas esbarrem no Tribunal Constitucional. É uma notícia que pode ler em mais detalhe no site do Observador, assinada pelo redator principal Luís Rossen.

Nesta conferência de imprensa, foi também abordada a onda de protestos, protestos promovidos por imigrantes, hoje em frente à Agência de Integração, Migrações e Asilo, no Porto. O ministro da Presidência, Leite Amaro, reitera que o Estado vai responder com celeridade aos casos em que a documentação está atrasada, mas só a quem cumpre a lei.

Há as pessoas que dizem: "Queremos os documentos, todos". E nós respondemos: "Todos os que cumpram a lei portuguesa". Nós queremos um Estado que àqueles que cumpram a lei, responde com celeridade e com justiça. A quem não cumpre a lei portuguesa, acabou o tempo em que se fecham os olhos à falta de registros criminais nos países de origem, em que se fecham os olhos à necessidade de recolha de dados biométricos. Acabou!

Ministro da Presidência no briefing do Conselho de Ministros, Leitão Amaro falou ainda sobre o chumbo do Tribunal Constitucional a algumas medidas da lei da eutanásia. O ministro sublinha que o Governo fez bem em não regulamentar uma lei que entende que vai contra a Constituição.

O PS mantém a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à empresa familiar de Luís Montenegro.

É o que clarifica Pedro Nuno Santos, depois de ontem ter indicado que podia deixar cair a iniciativa, caso o primeiro-ministro prestasse as explicações devidas sobre o caso Spin off Viva. Hoje, o secretário-geral socialista diz que não houve dados novos por parte de Luís Montenegro, portanto, o PS mantém a mesma posição.

Eu não mudei a minha posição em nenhum momento e não há nenhuma contradição, porque a comissão parlamentar de inquérito foi por nós anunciada, porque Luís Montenegro não dava as respostas. Como nada mudou até agora e se nada se alterar, a nossa intenção mantém-se, como é evidente.

O líder do PS confirma ainda que sim, foi consultado pelo governo sobre o pedido a Bruxelas para que as despesas com defesa não sejam consideradas para o cumprimento das regras orçamentais.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal defende uma solução de bloco central em Portugal. Armindo Monteiro diz mesmo que não entende como é que os dois partidos mais votados do país, do centro, o PS e PSD, não conseguem criar uma solução governativa.

Dois partidos que representam, no conjunto, a maioria dos portugueses, eu não posso acreditar que não é uma solução para o país. Portanto, aquilo que se chama um bloco central, que é uma convergência dos dois principais partidos, enquanto cidadão e enquanto líder de uma organização empresarial, não vejo porque é que uma solução onde votaram, porventura, ou votarão 70% dos eleitores, não vejo que não possa ser uma solução governativa.

O repto deixado por Armindo Monteiro, o presidente da CIP. Afinal, o SNS está melhor ou pior do que há um ano? É a pergunta que temos vindo a fazer nesta tarde política, Miguel. O Observador faz um balanço com base em 10 indicadores.

É um artigo que pode ler a esta hora em observador.pt. Já que olhámos na edição das 17h para os utentes sem médico de família, os tempos médios de espera de cirurgias e nas urgências hospitalares. Agora e de novo com o jornalista do Observador, Tiago Caeiro, que fez este balanço e que acompanha de forma próxima esta área da saúde. Vamos agora explorar outros indicadores. Tiago, e vamos começar por um indicador que costuma ser apontado para boa parte dos males do Serviço Nacional de Saúde: o número de médicos. A situação está melhor ou está pior?

Sim, costuma ser apontado, mas não será bem assim. A situação está melhor do que há um ano. Há cerca de 21.600 médicos no SNS. Esta contagem não inclui os internos, atenção, que são também bastantes, mais de 10 mil. E, portanto, em relação a há um ano, há mais 200 médicos no SNS.

E quanto aos enfermeiros, o número de enfermeiros?

Também há mais enfermeiros, há mais 900 enfermeiros, dados do final de fevereiro, do que em abril do ano passado, quando o atual governo tomou posse. São agora mais de 51 mil.

No último ano, boa parte das notícias sobre o Serviço Nacional de Saúde incidiram no tema das urgências obstétricas e ginecológicas. Que balanço podemos fazer?

Nesta área, e embora o governo argumente que nos últimos meses a linha SNS Grávida evitou vários milhares de urgências, de situações que não seriam urgências, verdadeiras urgências, pouco graves, a verdade é que ao longo do último ano aumentou consideravelmente o número de episódios de urgência de obstetrícia em relação ao mesmo período do governo anterior. Ou seja, há aqui um agravamento.

E já agora, Tiago, no acesso geral aos serviços hospitalares, a proporção das chamadas falsas urgências aumentou ou diminuiu?

Diminuiu. Eu diria que esta é uma das grandes mudanças que tivemos durante o último ano. O projeto Ligantes Salva-Vidas, que tem sido muito difundido e ao qual já aderiram a maioria dos hospitais e que obriga as pessoas a ligarem antes de se deslocar a uma urgência. Sim, o projeto deu alguns frutos, pelo menos neste indicador, isso é notório. A proporção de falsas urgências ao longo do último ano foi de 36%, ainda é um valor bastante elevado, mas é menor do que os 39% do ano anterior.

E vamos ao último indicador. Num país envelhecido e com problema crónico no que toca a vagas em unidades de cuidados continuados, a situação melhorou ou piorou no último ano? Há mais ou menos vagas?

Aqui piorou. Esta não foi uma das áreas que o governo deu prioridade imediata. Só neste mês de abril é que foram tomadas algumas medidas e, portanto, a lista de espera para vagas de cuidados continuados cresceu. Há mais de 100 pessoas à espera.

Tiago Caeiro, com um balanço sobre o que melhorou e piorou ao longo do último ano no SNS. Entre os 10 indicadores selecionados pelo Observador, há um empate: cinco com uma avaliação positiva, cinco em que o retrato é mais negativo. Pode consultar todos em observador.pt.

No artigo assinado pelo Tiago Caeiro. São agora 18h, mais 11 minutos. Está na altura de ficarmos a conhecer outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora.

Várias pessoas ficaram feridas numa rixa violenta em Arroios, em Lisboa, na madrugada de segunda-feira.

A PSP encontrou no local uma arma branca, martelo e dois barrotes de madeira. Foram identificados seis suspeitos. Em comunicado, a polícia refere que existe um número indeterminado de envolvidos ainda em fuga.

Foram acionados os meios de socorro, que prestaram assistência aos homens que ainda estavam no local. Cinco deles foram transportados para o Hospital de São José. Os factos já foram apresentados ao Ministério Público, que está agora a investigar o caso.

Já foi retomada a circulação na autoestrada A5, na zona de Cardochido, depois do incêndio no autocarro que transportava perto de 40 adolescentes, jovens entre os 14 e os 16 anos, que foram retirados do local.

Três dos jovens receberam assistência hospitalar por inalação de fumo. O autocarro acabou por arder. Já foi, entretanto, retirado do local. É o que confirma à Rádio Observador a GNR de Carcavelos. O alerta foi dado quando faltavam 10 minutos para 13h.