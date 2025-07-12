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Edição das 6:00 com Miguel Cordaro e a começar com o ministro dos Negócios Estrangeiros, diz que Portugal está alinhado com a Comissão Europeia relativamente ao anúncio das tarifas norte-americanas sobre produtos europeus. Paulo Rangel também avisa que podem ser necessárias medidas recíprocas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros explica que o governo português esteve em contacto com o presidente da Comissão Europeia antes do anúncio feito por Donald Trump. Paulo Rangel garante que a posição de Portugal é a mesma da União Europeia e deixa a ressalva de que as negociações ainda estão em curso.

O comunicado que fez a presidente da Comissão Europeia reflete, na íntegra, as linhas de posicionamento que o governo português transmitiu às entidades europeias que têm que negociar e, em particular, à presidente da Comissão Europeia. Ou seja, consideramos que é um sinalamento negativo. No entanto, as negociações estão em curso. A União Europeia é defensora do comércio livre, é defensora de uma relação muito aberta e franca ou franqueada em termos comerciais com os Estados Unidos. Portanto, vamos continuar o processo negocial que até aqui foi feito.

As palavras de Paulo Rangel, em São Tomé e Príncipe, nas celebrações dos 50 anos de independência do país, um registo captado pela RTP. O ministro dos Negócios Estrangeiros fala também dos possíveis impactos das tarifas na economia. Não exclui a possibilidade de uma reação recíproca por parte da Europa. No entanto, afirma que ainda é cedo para prever esses efeitos.

Para medir o seu alcance, convém termos uma posição final, qual será o novo quadro de relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia. Evidentemente que o impacto até vai ser assimétrico, provavelmente para alguns países terá mais impacto que para outros, dependendo dos setores que são mais ou menos afetados. Como diz a presidente da Comissão Europeia, vamos continuar as negociações e nenhuma opção está excluída. Isto é, não está excluído que, se estivermos perante uma situação de escalada como esta, por exemplo, que está anunciada, que tenha que haver uma reação no sentido de reforçar os direitos aduaneiros recíprocos, portanto, uma reação de reciprocidade.

A reação de Paulo Rangel às tarifas apresentadas pelo presidente norte-americano.

Quanto ao Presidente da República, também já reagiu ao anúncio feito por Donald Trump.

Marcelo Rebelo de Sousa revela que está surpreendido com a altura do anúncio, uma vez que as negociações estavam a decorrer. Ainda assim, partilha a mesma posição de Paulo Rangel e destaca que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não escondo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa em São Tomé e Príncipe, nas comemorações dos 50 anos da independência do país.

Entretanto, durante a tarde, Ursula von der Leyen disse que a Europa está disponível para negociar as tarifas de 30% impostas por Donald Trump à Europa.

A intenção foi assumida esta tarde, depois de Trump anunciar que vai impor tarifas de 30% à importação de produtos europeus já a partir do dia 1 de agosto. Em comunicado, o presidente da Comissão Europeia confirma que está disponível para negociar antes de entrar em vigor as tarifas, mas diz também que pode avançar com contramedidas proporcionais se for necessário, ou seja, aplicar 30% de tarifas à importação de produtos norte-americanos. Reação depois de Donald Trump ter divulgado nas redes sociais a carta que enviou à União Europeia, em que anuncia essas tarifas de 30%.

Agora 06h04, quanto a José Luís Carneiro acusa o governo de instrumentalizar as leis de nacionalidade e de estrangeiros para desviar atenções dos problemas do país.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de evitar falar dos assuntos mais importantes para a vida dos portugueses, como os problemas do SNS e a habitação.

Aquilo que eu estou a ver é que a forma como estão a misturar tudo, nacionalidade, migrações, segurança, é uma forma de distrair as atenções das pessoas em relação àquilo que é o essencial. A saúde é uma das prioridades, a habitação é outra das prioridades, o crescimento da economia é outra das prioridades. Há aqui matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, de prioridade política do país. E, do meu ponto de vista, muitas dessas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições. Mas esperamos que o governo repondere até ao debate do Estado da Nação.

José Luís Carneiro, à margem da apresentação da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Essa candidatura é encabeçada por João Paulo Rodrigues.

Entretanto, André Ventura anunciou esta manhã uma plataforma de entendimento com o governo em matérias de imigração e nacionalidade.

Falou dessa plataforma de entendimento que foi estabelecida entre o Chega e o governo para esta matéria, políticas de imigração e nacionalidades. André Ventura deixou detalhes sobre esse entendimento.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o primeiro-ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização, ou dois terços da sua concretização, nas votações que ontem correram na Assembleia da República.

Palavras de André Ventura, que diz também que agora há que fazer contas. Tudo o que for acordado para imigração e nacionalidade tem de estar previsto a nível orçamental no próximo orçamento do Estado.

Vamos então para desporto e hora. Vamos para o Reino Unido. A polaca Iga Swiatek venceu o torneio de Wimbledon.

Final histórica, por não ter história. É a primeira vez que uma atleta vence por 6x0 e 6x0, dois sets, na final do torneio britânico. Ou seja, Swiatek não deu qualquer hipótese à norte-americana Amanda Anisimova. A polaca venceu todos os jogos. Em todo o torneio, a atleta polaca apenas perdeu um set durante as duas semanas de Wimbledon. Este é o sexto título de Grand Slam de Swiatek.

Entretanto, ainda com desporto e para fechar, futebol, com Kokçu, ex-médio do Benfica, já veste a camisola do Besiktas e já está na Turquia.

Com uma multidão à espera no aeroporto, até porque o Besiktas anunciou a hora de chegada, 18h hora local, foi às 16h, hora portuguesa. Foi o próprio clube turco a anunciar essa viagem nas redes sociais. Anunciou o Besiktas que Orkun Kokçu chegaria à Turquia este sábado. Foi também divulgado um vídeo do jogador no avião, já vestido com a camisola do Besiktas, e divulgado uma fotografia desse momento. O Besiktas diz também que agora será necessário fazer os habituais exames médicos para depois assinar o contrato. Estamos a falar de um negócio que deve render ao Benfica cerca de €25 milhões, mais €5 milhões em bónus. Trata-se de um empréstimo com compra obrigatória no final da temporada.

Edição das 06h00, agora 06h07, com Miguel Cordaro. De volta às 06h30. A seguir, Miguel, vamos até ao turismo do álcool. É em Albufeira, uma grande reportagem para ouvir já a seguir com o João Campos. Então até já.

Até já.