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São 6 horas. É o jornal das 6, edição de Miguel Cordeiro e em destaque é necessário uma fiscalização rigorosa e com procedimentos legais exigentes. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado por causa das descargas da Lactogal no rio Onda.

O comunicado foi emitido ao início desta tarde. Descargas que levaram a Agência Portuguesa do Ambiente a desaconselhar, desde sexta-feira, banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Lavruja, em Vila do Conde. Na sexta-feira, os resultados preliminares de uma análise da agência indicaram que a alteração significativa da qualidade da água do rio Onda está presumivelmente associada a descargas da empresa Lactogal. A empresa lamenta a situação e reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente este problema. A Lactogal aponta para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Hoje, conta-nos a jornalista Leonor Pitorro, a Agência Portuguesa do Ambiente contraria a Lactogal.

É uma guerra de comunicados. Hoje, a Agência Portuguesa do Ambiente quis contrariar a Lactogal quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no rio Onda. A Lactogal chegou a defender que são resíduos orgânicos e também que existe uma barreira técnica e regulamentar na gestão dos resíduos. No entanto, a APA tem outra versão. Diz a agência que os resíduos são perigosos e que não estão abrangidos pela lista verde. Falamos aqui de uma lista prevista no regulamento europeu, que permitiria a circulação de resíduos entre países na União Europeia, sem procedimento de notificação. A APA vai mais longe. No comunicado refere que o próprio operador espanhol, que é destinatário dos resíduos, já reconheceu, no início deste mês, que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e, por causa disso, até solicitou à APA as instruções formais para cumprir o procedimento de notificação. É dito também que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal. Por tudo isto, a Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. No comunicado, a agência diz que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação do processo e, por fim, revela que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, terça-feira, com o objetivo de obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal da situação.

Problemas no rio Onda depois da descarga da Lactogal. A Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa, há reunião na terça-feira.

Miguel, agora seguindo com o desporto e com a tarde de homenagens a Diogo Jota.

Foi uma tarde de muitas homenagens, a começar pelo hino do Liverpool que foi entoado no estádio do adversário neste encontro, o Preston North End. O momento foi assim. Durante este momento, o capitão do Preston deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Os restantes jogadores entraram logo a seguir, com fumos negros, estavam visivelmente emocionados. E depois de tudo isto, os adeptos e os jogadores fizeram um minuto de silêncio, completo silêncio em todo o estádio. Nas bancadas eram visíveis vários cartazes e várias tarjas em memória de Diogo Jota e de André Silva. Chegou depois o minuto 20. Os adeptos do Liverpool a entoar o cântico de Diogo Jota no minuto 20. Escuta-se: "O nome dele é Diogo", é o número da camisola de Diogo Jota, o número 20. Os adeptos do Preston juntaram-se a esse cântico, que foi entoado durante 10 minutos seguidos.

Entretanto, más notícias no Tour com a desistência de João Almeida.

Estava com uma fratura numa costela e com escoriações profundas no corpo. Estava, está, e estava a competir nessas condições. Não conseguiu continuar por causa dessa lesão, que foi contraída depois de uma queda na sexta-feira, na sétima etapa, caiu a 6 km da meta. Ainda continuou nessa etapa, concluiu a sétima etapa. Concluiu também a oitava etapa, a etapa de ontem no Tour de France. Hoje Já não conseguiu mais e desiste da Volta à França.

A esta hora joga-se também a final masculina do torneio de Wimbledon, ténis, torneio em solo britânico.

Final entre o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking, e o italiano Jannik Sinner, número um do ténis mundial. Os dois atletas protagonizaram já este ano uma grande final em França. Na altura, Alcaraz conseguiu uma reviravolta enorme e conseguiu vencer o Roland-Garros. Agora em Wimbledon, final em andamento. Alcaraz venceu o primeiro set por 6x4. Sinner fez o mesmo no segundo set, venceu por 6x4. Está em andamento o terceiro set, está tudo empatado, um igual entre Alcaraz e Jannik Sinner. Neste ano, contabilização de Grand Slams, um para cada. Sinner venceu na Austrália, Alcaraz em França, agora um duelo em Wimbledon.

Entretanto, mudando de tema, em Lisboa, situação normalizada no Centro Comercial Colombo. Houve um pequeno incêndio esta tarde. Foi no telhado do edifício.

Foi um curto-circuito num painel fotovoltaico. Essa foi a causa deste incidente, uma grande coluna de fumo que foi vista na cobertura do centro comercial. Os bombeiros foram chamados, mas praticamente não tiveram de intervir. É o que diz o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Fomos acionados para um princípio de incêndio aqui no centro comercial, que afinal não afetou o centro comercial, mas sim a cobertura. Foi a parte elétrica nos painéis fotovoltaicos, os inversores que fazem a inversão da corrente dos painéis, por qualquer motivo, entraram em combustão e depois propagou-se um pouco do isolamento. Mas as equipes de primeira intervenção do centro comercial atuaram, resolveram a situação, os bombeiros quando chegaram, apenas garantiram as condições de segurança.

Arnaldo Lopes, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. O incêndio não interferiu com o funcionamento do centro comercial.

Agora 06h07 no plano internacional, Israel confirma que matou civis perto de um ponto de distribuição de água em Gaza. As forças israelitas falam em falha técnica.

Confirmaram, as Forças de Defesa de Israel, que um ataque causou vítimas civis palestinianas junto a um ponto de distribuição de água na zona central da Faixa de Gaza e que isso foi resultado, como dizias, Nuno, de uma falha técnica no armamento que foi utilizado. No comunicado está escrito o seguinte: "Hoje foi realizado um ataque com o objetivo de neutralizar um operacional do grupo terrorista Jihad Islâmica Palestiniana. Foi na zona central de Gaza. Devido a uma falha técnica na munição, esta acabou por atingir uma área a dezenas de metros do alvo pretendido". As forças de Israel dizem que estão a par de relatos sobre vítimas no local e dizem também que o incidente está a ser investigado. "Estamos a rever todos os detalhes. O exército está a operar contra os grupos terroristas em Gaza e faz todos os esforços para evitar danos a civis". Isto é o que está escrito no comunicado. O número exato de vítimas ainda não foi confirmado. Há relatos de que pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo crianças.

E para fechar, ainda no plano internacional, Miguel, a Rússia e também a China conversaram hoje sobre as relações com os Estados Unidos da América e também o conflito na Ucrânia.

Uma reunião em Pequim entre os chefes da diplomacia da Rússia e da China, Sergey Lavrov e Wang Yi, debateram a relação com os norte-americanos, falaram da guerra em território ucraniano e discutiram outros temas de interesse nacional. Foi isto que divulgou a diplomacia russa. Aliás, sobre a Ucrânia, é dito no comunicado que foi discutida a possibilidade de resolver a crise ucraniana de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. Está escrito também que foi possível conversar sobre outras questões quentes, incluindo o conflito israelo-iraniano e a situação na península coreana. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países confirmaram o firme apoio mútuo em questões relativas aos principais interesses de cada uma das partes, incluindo a defesa da soberania, da integridade territorial e da unidade do Estado, com base na diversidade regional e étnica. Isto é o que está escrito no comunicado. O ministro russo chegou hoje a Pequim, vindo da Coreia do Norte, no âmbito de uma visita a vários países asiáticos. Vai participar no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização de Cooperação de Xangai. Esse encontro está agendado para terça-feira.

Miguel Cordeiro, de volta às 18h30. Até já.

Até já