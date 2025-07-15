Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Indeferido, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de recusa apresentado pela defesa de José Sócrates, um requerimento contra o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, pelo fato do procurador ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respectiva equipe de apoio.

De acordo com a nota de imprensa divulgada pelo tribunal, o pedido da defesa do ex-primeiro-ministro era manifestamente infundado. José Sócrates já reagiu a esta decisão à saída do Campus de Justiça, em Lisboa. O antigo primeiro-ministro acusa o Supremo de proteger os pares.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com o objetivo de proteger o procurador. É muito lamentável.

Foi o que disse José Sócrates à saída da quinta sessão de julgamento da Operação Marquês. Aqui também recordar as declarações do procurador-geral da República, Amadeu Guerra, à Rádio Observador, quando disse que o antigo primeiro-ministro tem, neste julgamento, a oportunidade de provar a inocência.

José Sócrates lembra que o ônus da prova não é do arguido, um assunto que tem gerado vários momentos de tensão entre os dois.

Falemos agora de outra decisão, desta feita do Tribunal de Relação de Lisboa, que deu razão à CP e contraria a decisão do tribunal arbitral, decisão que determinou que deviam ter sido fixados serviços mínimos de 25% na greve de maio.

É o que consta do acórdão a que a Agência Lusa teve acesso. A CP pedia a fixação de serviços mínimos de 30%. Os sindicatos defendiam que não deviam ser fixados serviços mínimos nenhuns.

Ora, a relação aponta que o fundamento para a não decretação de serviços mínimos teve a ver com preocupações perfeitamente legítimas e atendíveis relativamente à segurança do utente e trabalhadores, mas considera não haver ocorrência de problemas de segurança noutras greves que tiveram serviços mínimos de 25% e 30%.

Hugo Soares acusa o PS de ter vergonha das políticas que implementou no que toca à imigração. O líder parlamentar do PSD diz ainda que os socialistas aprovam as atuais medidas do governo de forma escondida, através da abstenção.

Em entrevista ao Observador, à jornalista da seção de política, Mariana Lima Cunha, Hugo Soares considera que o PS tem peso na consciência nesta matéria.

Em matérias de regulação da imigração, parece-me evidente que o Partido Socialista está a ter mais dificuldades em perceber a realidade em que deixou o país, se calhar até por vergonha, se calhar porque não querer assumir a responsabilidade da forma caótica como deixou a imigração. Vamos ser claros, provavelmente o Partido Socialista entende que do ponto de vista político, não lhe dá jeito assumir, votando as nossas propostas favoravelmente, de que tinha efetivamente cometido erros.

Sobre a nova liderança do PS, o líder parlamentar do PSD acredita que José Luís Carneiro devia estar preocupado com a desunião no seio socialista.

Ainda nesta entrevista e a pretexto do momento em que André Ventura leu nomes de crianças no Parlamento, Hugo Soares admite que não gostou. No entanto, recusa dar para o peditório das críticas ao Chega, expressão usada pelo líder parlamentar do PSD. Vai poder ouvir esta entrevista a Hugo Soares no Explicador das 18h30.

Sobre consensos, ora com o Chega, ora com o PS, Luís Montenegro recusa pressões para a escolha de um parceiro preferencial.

Não estamos como estão ao nosso lado direito e esquerdo, não estamos marcados por dogmas e ideologias que comprimem a nossa ação.

E o governo age sem demora no processo de reprivatização da TAP. O plano foi anunciado no final da semana passada. Luís Montenegro assume uma expectativa, ao mesmo tempo que deixa uma garantia sobre a venda de 44,9% ao investidor privado.

Uma companhia aérea que sem este incremento, dificilmente se conseguirá aguentar. Embora, também deva aqui dizer que nós não o faremos a qualquer preço. A minha expectativa é que mesmo noutras geografias, terão pelo menos interesse.

E muito interesse e preocupação também têm gerado os constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde, tema que tem motivado várias críticas ao governo. Apesar de os hospitais perspectivarem um verão ainda pior do que o do ano passado, Luís Montenegro prefere olhar para o copo meio cheio.

O país também tem de reconhecer que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, vamos dizer isto com as letras todas, na maior parte dos casos, responde bem.

O líder da AD e chefe de governo, encerramento das jornadas parlamentares do PSD e CDS em Évora. Ora, quem não partilha o diagnóstico feito pelo primeiro-ministro e que aqui acabamos de ouvir é André Ventura.

O presidente do Chega liderou uma comitiva que esteve ao final da manhã reunida com a administração do Hospital Amadora-Sintra. À entrada para esse encontro, fez um apelo ao governo.

O que eu espero é que amanhã o governo se apresente no Parlamento com plano estruturado para a saúde nos próximos meses. É este o desafio que lhe deixo, é este o desafio que acho que os portugueses querem que o governo resolva e não ir ao Estado da Nação amanhã, fazer propaganda ou dizer que vai resolver os problemas em dois anos, ou três, ou quatro.

O desafio lançado por André Ventura, que fica à espera de resposta positiva do governo, a ser dada não amanhã, mas na quinta-feira, o dia do debate do Estado da Nação.

O socialista Miguel Prata Roca apela à direção do PS que retire a confiança política a Ricardo Leão, presidente da Câmara Municipal de Loures.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o antigo candidato à distrital de Lisboa do Partido Socialista considera que é uma vergonha ver autarcas do PS, passo a citar, "terraplanar crianças e idosos" numa referência às demolições de barracas decididas pela autarquia.

Ainda sobre este caso, a arquiteta Helena Roseta anuncia que vai apresentar uma queixa ao Ministério Público.

A lei de bases da habitação é muito clara sobre esta matéria, proíbe despejos administrativos sem uma garantia prévia de função alternativa, que é o caso Porquê esta questão do despejo administrativo? Porque se tivesse uma ordem do tribunal para fazer um despejo é uma coisa, um despejo simplesmente administrativo é outra e não pode ser feito sem cumprimento desta exposição.

A antiga deputada, vereadora e autora da Lei de Bases da Habitação admite mesmo que Ricardo Leão, o autarca de Loures, pode estar a incorrer no crime de abuso de poder.

Com consequências.

Alguém tem que investigar isto e penso que o Ministério Público é a entidade correta para chamar a atenção para isto, mais do que chamar a atenção, denunciar. Porque se houver aqui abuso de poder, é uma coisa grave, pode haver perda de mandato, são situações graves e quem está no exercício de funções sabe dos riscos que corre quando toma decisões.

Helena Roseta, entrevistada no Explicador da Tarde Política, qualifica como grosseira a decisão do autarca Ricardo Leão, antes de garantir uma alternativa para os moradores do bairro do Talude.

Ainda esta manhã, o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa decretou que a Câmara Municipal de Loures fica impedida de executar o ato de demolição das restantes casas, são perto de 10. O tribunal aceitou provisoriamente a providência cautelar apresentada pela advogada de alguns moradores.

Seis horas e oito minutos. Olhamos ainda para outras notícias, Miguel.

A empresa Gulf Med, contratada pelo governo por ajuste direto, falhou o prazo de entrega do terceiro helicóptero ao INEM. O aparelho já deveria estar operacional esta manhã em Évora, o que é facto é que ainda não chegou.

De acordo com o que o Observador apurou, o helicóptero deverá ser entregue nas próximas horas para começar a operar a partir de amanhã. Vai ter que ser submetido primeiro a várias verificações antes de prestar qualquer serviço.

Sendo que o Observador contactou o INEM, Ministério da Saúde e a empresa Gulf Med para perceber os motivos para este atraso, nenhuma das entidades respondeu aos pedidos de esclarecimento.

Na análise a este caso, Pedro Rainho, editor da sociedade do Observador, diz que o estado do socorro aéreo em Portugal não é normal.

Era suposto esta manhã termos ao serviço do INEM três helicópteros da empresa que ganhou o novo concurso, a Gulf Med. Se isso estivesse a acontecer, não seria uma situação normal, porque na verdade esses helicópteros só garantem o socorro 12 horas por dia ou no período diurno. Portanto, durante a noite não há serviço por parte desses helicópteros. O que se espera é que quando tudo estiver em pleno funcionamento, sim, haja quatro helicópteros a operar 24 horas por dia por parte desta empresa. Neste momento, isso não acontece.

De acordo com o contrato celebrado entre o governo português e a empresa Gulf Med para esse helicóptero do INEM, o atraso pode ser penalizado com 100 mil € de multa.

O ministro das Finanças de Israel recusa um recuo da zona-tampão que ocupa no sul da Síria. O governante considera que o local é essencial para proteger a zona dos montes Golã, que Israel diz que faz parte do país. É o que se pode ler numa publicação do ministro na rede social X.

A China promete aumentar o apoio à Rússia, o que garante o presidente chinês depois de Donald Trump ter ameaçado o Kremlin com tarifas severas se Moscovo não acabar com a guerra da Ucrânia em 50 dias.

Depois de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo na capital chinesa, Xi Jinping afirmou que Pequim e Moscovo devem fortalecer o apoio mútuo em fóruns multilaterais.