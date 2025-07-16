Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O presidente do Conselho de Escolas diz que as datas para a segunda fase dos exames nacionais vão ficar inalteradas, apesar do atraso na divulgação das notas dos exames de Português e Matemática do nono ano. A segunda fase começa já esta sexta-feira e António Castelo Branco diz que os alunos têm tempo para se inscreverem nessa segunda fase.

Ouvido há pouco no Explicador, assegura que todas as notas vão ser conhecidas ainda hoje e que, assim sendo, mantêm-se os prazos. Até porque, sublinha António Castelo Branco, qualquer outra hipótese iria piorar a situação dos alunos.

Se for afixado tudo hoje, temos 24 horas de antecedência. Portanto, é cumprido o prazo. E mais, se houver algum aluno desses que me referiu que se inscreva amanhã, durante o prazo de inscrição, é facilmente integrado depois numa das pautas, não vai implicar em tudo o resto, a não ser que nós tivéssemos aquele azar de ter à conta as salas fechadas, mas isso também podemos garantir que há uma extra de reserva e garantimos sempre.

António Castelo Branco, ouvido no Explicador desta tarde, na Rádio Observador. O presidente do Conselho de Escolas explica também que há mecanismos em marcha para tentar perceber o que motivou os atrasos na divulgação das notas da primeira fase dos exames. As pautas deviam ter sido afixadas ontem. Entretanto, algumas escolas já começaram a receber as avaliações enviadas pelo Ministério da Educação.

O antigo-ministro socialista António Vieira da Silva sugere que Luís Montenegro está a criar uma aliança perigosa com André Ventura, que é a aprovação pela AD e pelo Chega da Lei de Estrangeiros, hoje no Parlamento.

Para o antigo ministro do Trabalho e da Segurança Social, o primeiro-ministro está a cometer um grande erro em aliar-se com o Chega na imigração e em admitir consensos com André Ventura, também em questões de soberania, como a defesa.

Se Luís Montenegro e a AD, também aqui tiverem uma preferência por negociar com o Chega, quer-me parecer que quase podemos entender que há uma espécie de aliança entre Montenegro e Ventura para se entenderem sobre questões fundamentais para o nosso futuro. Se acontece por quê? Seria melhor explicarem. Todos temos que respeitar o voto dos portugueses, mas quando Montenegro põe no equilíbrio perfeito, está a cometer um erro político de enorme gravidade.

E com o Orçamento do Estado para o próximo ano, o Horizonte Vieira da Silva frisa que não existe alternativa de governação neste momento e por isso não faz sentido o PS bloquear o documento. Mas, e sublinho o mas, está tudo nas mãos de Luís Montenegro.

Se o PSD mais uma vez fizer um acordo prévio com o Chega para viabilizar o Orçamento, não precisará do voto de mais ninguém. E então tornar-se-á claro uma governação, do ponto de vista fáctico, de acordo entre a AD e o Chega.

Vieira da Silva entrevistado na Tarde Política, onde reagiu ainda às demolições no bairro do Talude, em Loures, decididas pelo também socialista e autarca Ricardo Leão, lamenta o uso da força e pede que se tenha atenção à dignidade dos moradores.

Imobilização da força como foi feita, mas também compreendo que nós não podemos pactuar com um processo em que construir à pressa uma espécie de habitação temporária, seja a garantia que há uma habitação permanente para essa família. Governo e autarquias deviam colaborar. Ninguém me pode dizer que ficou tranquilo com as imagens que ontem passaram nos telejornais.

Vieira da Silva, alinhado, de resto, com o candidato a presidencial António José Seguro, que ainda hoje pediu também ao Governo que reúna de emergência com as autarquias para encontrar soluções para o problema das barracas que existem no país e também para a classe média, já agora, que cada vez mais tem dificuldades para pagar casa.

O candidato presidencial diz que se exigem soluções.

Em quase um terço dos concelhos, a média do preço de arrendamento de uma casa é superior a 50% do salário ou dos rendimentos que as famílias têm. Isto é inaceitável. O país erradicou as barracas há umas décadas. Não podemos voltar ao mesmo. Portanto, há uma emergência. Eu apelo ao Governo, conjuntamente com os autarcas, façam de imediato uma reunião para que possam resolver esses problemas. E depois, há uma solução estrutural.

É o apelo de António José Seguro. Sobre demolições, pronunciou-se também esta tarde outro candidato presidencial, Luís Marques Mendes. O social-democrata apela à sensibilidade e ao bom senso e discorda da forma como a autarquia de Loures lidou com o caso.

Há ali uma situação ilegal, é verdade, mas a Câmara foi conivente com aquela situação ilegal durante anos. No momento em que quer fazer as demolições, devia ter encontrado primeiro um alojamento provisório, temporário, e só depois fazia as demolições. Na política, tudo é muito importante. Tomar decisões, ter boas orientações, mas é fundamental ter sensibilidade e ter bom senso.

Marques Mendes, de visita ao Politécnico de Santarém. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde não estranha os pagamentos de €400 mil a um médico dermatologista por trabalho adicional.

Alvaro Almeida foi hoje ouvido no Parlamento para se pronunciar pela primeira vez, de viva voz, sobre o caso do médico Miguel Alpalhão e lembrou que o regime SIGIC serve precisamente para evitar filas de espera nos hospitais.

Já sobre se houve alguma falha no controle do serviço de dermatologia do Santa Maria, Alvaro Almeida remete explicações para depois de concluído o inquérito da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde.

Não sei se houve falta de controle. Pode ter havido, com certeza. Pode ter havido fraude, não sabemos. E se houve fraude, obviamente, é algo que não deveria existir. Mas se a senhora deputada tira essa conclusão pelo simples fato de haver um médico que faturou €400 mil na produção adicional, isso não revela, em si, necessariamente, uma falta de controle. Porque, como sabe, o SIGIC

A produção adicional existe para recuperar listas de espera.

O diretor executivo do SNS garante também que a proporção entre cirurgias ditas normais e cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria está dentro do esperado.

A perspectiva do serviço é: os números do serviço de dermatologia da ULS Santa Maria estão perfeitamente enquadrados com os números globais. É a unidade que maior produção tem no país na área de dermatologia, mas também é o maior hospital do país. E se nós virmos em termos de comparação, produção adicional, produção base, os números até nem são dos mais exagerados no país. Há unidades no país com mais produção adicional dermatologia que ULS Santa Maria.

É o que diz Álvaro Almeida, foi ouvido esta tarde no Parlamento, na Comissão de Saúde. O PS vai, entretanto, enviar ao Governo uma proposta para criar uma unidade de coordenação para emergências hospitalares.

Que una os Ministérios da Saúde, da Administração Interna e da Defesa com um objetivo claro: assegurar um serviço sem falhas durante todo o ano. É o que diz o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro.

Garantir uma resposta estruturada durante os 365 dias do ano, mas naturalmente vocacionando-se particularmente para os momentos mais críticos no verão, mais críticos no inverno e mais críticos quando há uma sobrepressão sobre a emergência hospitalar, como tem acontecido com o caso de obstetrícia.

José Luís Carneiro espera que Luís Montenegro alinhe uma resposta estrutural ao problema e se não o fizer, sublinha, há outros caminhos.

A proposta será enviada para o senhor primeiro-ministro. Não deixaremos de apresentar em modelo de resolução na Assembleia da República esta mesma proposta.

O líder do PS, que marcou uma conferência de imprensa para apresentar esta proposta de criação de uma unidade de forma a coordenar emergências hospitalares.

Outro militante socialista, Sérgio Sousa Pinto, acusa o governo de promover um descalabro no setor da saúde.

Foi na estreia do programa Realpolitik da Rádio Observador. Sérgio Sousa Pinto classifica de má a gestão no SNS e diz que começa também a afetar os hospitais privados e que a responsabilidade é deste governo.

O governo não foi capaz de propor ao país e de se bater por uma alteração do funcionamento da saúde em Portugal. Todos os dias aparecem coisas que nos deprimem, tendo em conta que é um subsistema caríssimo, que absorve uma parte significativa dos recursos dos indivíduos e das famílias, que são transferidos para o Estado através dos impostos.

Sérgio Sousa Pinto na estreia do programa Realpolitik, já disponível em podcast. A partir de agora, sempre às quartas-feiras, depois do meio-dia, aqui na Rádio Observador.

O Bloco de Esquerda quer ver a nova lei dos estrangeiros travada em Belém. Isto depois das alterações a esta legislação terem sido aprovadas esta tarde no Parlamento, com os votos a favor de PSD, CHEGA e CDS.

A deputada única Mariana Mortágua apela a Marcelo Rebelo de Sousa para que vete a lei e não poupa nas críticas às mudanças feitas a esta legislação.

É uma mancha na história do Parlamento permitir que uma lei desta importância saia da Assembleia da República sem o devido debate, sem o devido esclarecimento, sem sequer as dúvidas constitucionais estarem resolvidas e definitivamente afastadas. Temos, por isso, um último recurso ao qual queremos apelar, que é o senhor presidente da República.

É o apelo feito por Mariana Mortágua, declarações aos jornalistas no Parlamento. A coordenadora do Bloco defende que a Assembleia da República deve, de resto, reiniciar a discussão deste diploma sobre a lei dos estrangeiros. As alterações hoje aprovadas, com os votos a favor de PSD, CHEGA e CDS e a abstenção da Iniciativa Liberal, prevê que haja mais restrições ao reagrupamento familiar e também à concessão de autorizações de residência.

O Parlamento aprovou hoje a audição do ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior da Força Aérea sobre o apoio deste ramo à emergência médica. A data é que ainda está por definir.

É um assunto que gerou discórdia entre os partidos representados na Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. A audição ao chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartaxo Alves, pedida pelo CHEGA e pelo Partido Socialista, foi aprovada por todos os deputados com a abstenção do PSD.

A proposta de audição do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, pedida pelo deputado centrista João Almeida, já em pleno debate, foi aprovada por unanimidade por PSD, CHEGA, PS e também pelo CDS-PP.

São agora seis horas mais 11 minutos. Altura para ficarmos a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade.

Está a aumentar o número de operacionais envolvidos no combate ao incêndio florestal na freguesia de Souto Maior, em Vila Real. São agora mais de 200 efetivos no terreno. Estão a ser apoiados por 11 meios aéreos e mais de 60 viaturas.

Há cerca de uma hora, a Proteção Civil dava conta à Rádio Observador que as chamas se encontravam perto de habitações. De resto, o fogo já tinha atingido uma casa de voluta. Ora, a dificultar o combate a este incêndio por parte dos operacionais que estão no terreno, o vento forte que se está a fazer sentir nesta zona do país.

O ministro da Segurança Nacional de Israel defende que é necessário eliminar o presidente da Síria. Isto só depois do exército israelita ter atacado hoje Damasco, a capital síria, com o objetivo de travar os ataques à comunidade no país.

O ministro israelita, Ben-Gvir, diz que as imagens que chegam da Síria mostram que o novo presidente vai ser sempre jihadista, numa referência ao facto de Ahmed al-Sharaa ter liderado um grupo com ligações à Al-Qaeda.

Ainda o futebol nesta edição. O jogo de apresentação aos sócios do Benfica já tem data marcada, dia 26, às 20h. As Águias recebem no Estádio da Luz os turcos do Fenerbahçe.

É o clube treinado pelo português José Mourinho. Esta é a partida de mais uma edição da Eusébio Cup. Os bilhetes para o jogo vão ser colocados à venda para os sócios já a partir de amanhã.