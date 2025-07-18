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Altura de uma nova atualização de notícias. Vanessa Cruz.

O Instituto Nacional de Emergência Médica vai acionar as cláusulas de penalidade previstas nos contratos assinados com a empresa Gulfmed, que podem implicar penalizações de mais de € 5 milhões para a empresa de Malta.

Em causa, o fato de se considerar que a empresa não está a cumprir o contrato inicial com o INEM, que previa a operação de quatro helicópteros, 24 horas por dia, desde o início deste mês de julho, nem o ajuste direto, por não ter sido entregue em Évora o terceiro helicóptero no prazo previsto, que era no último domingo. Esta é também uma das razões que levam o Estado e o Instituto Nacional de Emergência Médica a acionar as cláusulas de penalidade.

No entanto, a Gulfmed diz que já tinha deixado de forma clara, no documento, que enviou ao INEM ainda antes do dia 1 de julho, que seria impossível começar a operar nessa data o tal terceiro helicóptero. Em resposta ao Observador, o Ministério da Saúde garante que os contratos vão ser cumpridos no que diz respeito às penalidades, e a esse valor, os € 5 milhões, e que o INEM vai acionar todas as cláusulas que pode. Está aqui conosco em estúdio o editor da Sociedade do Observador, Pedro Rainho. Pedro, boa tarde. Por que o Ministério da Saúde decidiu avançar com este contrato com a Gulfmed, mesmo depois de a empresa ter feito, como diz, este aviso?

Desde logo, por uma questão prática, que é o fato de a Gulfmed ter sido a única empresa a apresentar-se ao ajuste direto. Ou seja, é um processo que decorre já depois do contrato inicial, que a própria Gulfmed diz ao INEM que não consegue cumprir. Depois o INEM percebe que em 1 de julho não vai ter os helicópteros prontos e, portanto, lança um ajuste direto para garantir que, no primeiro dia de julho, teria, não todos, mas pelo menos parte dos helicópteros disponíveis para fazer o socorro médico por via aérea. Ora, nesse ajuste direto, a Gulfmed é a única que se apresenta com uma proposta para esse ajuste direto e, portanto, acaba por ser a única solução, naquele momento, que o INEM tem disponível. Se poderia ou não ter recorrido a essa mesma empresa que acabava de informar que não conseguiria cumprir o calendário previsto. Nós falámos com um advogado especialista em contratação pública, que nos diz que precisamente por não ter conseguido cumprir o contrato original, a Gulfmed, à partida, deveria ser excluída de contratações públicas futuras.

E por que não foi, nesse ajuste direto? Há alguma explicação para esse fato? Não havia mais nenhuma empresa a quem o Estado pudesse recorrer para a contratação de helicópteros?

No concurso inicial, houve outras empresas a apresentarem propostas. A da Gulfmed, à partida, seria a mais vantajosa. Quando, num segundo momento, o INEM lança uma solução de recurso, que é o ajuste direto, a Gulfmed é a única que se apresenta. E daí que, de alguma forma, podemos considerar que o INEM achou que estava de mãos e pés atadas e que só tinha aquela solução.

Pedro Rainho, entretanto, avançou-se com este ajuste direto. Não havia maneira de encontrar, tendo em conta que os helicópteros tinham que estar operacionais no início de julho, ou de abrir um concurso?

Certo, há aqui uma questão de calendário que era, de fato, muito apertado. O problema começa precisamente aí, quando sabemos que houve vários alertas para o lançamento deste concurso, porque num plano ideal ou normal, chamemos assim, este concurso para a contratação dos quatro helicópteros deveria ter sido lançado entre agosto e setembro. Limite máximo, final de setembro. Ora, o concurso acabou por ser lançado só em novembro, dois meses mais tarde. Isto arrastou todo o processo mais para frente e, na verdade, o Tribunal de Contas, que precisava se pronunciar sobre este contrato, só o faz no último dia possível, 30 de junho. Nessa altura, eu creio, pelas informações que nós recolhemos, já a Gulfmed tinha dito precisamente isto: "Nós não temos tempo, tendo em conta o arrastar do processo, nós não temos tempo para, desde logo, ir comprar os helicópteros, que era preciso adquirir. Não temos tempo para formar os 40 pilotos." Eles falam em 40 pilotos, que é preciso formar e que é preciso garantir que falam de forma fluente português, era uma das regras. E, portanto, a empresa informou o INEM de que não ia conseguir cumprir com esses critérios do contrato em tempo útil. Ora, aí surge então a solução de recurso e o tal problema que já falámos, que é só haver uma empresa a apresentar a proposta.

Para o ajuste direto. Pedro Rainho, editor de Sociedade do Observador, sobre esta notícia que está em destaque a esta hora em observador.pt, e que dá conta que o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, vai acionar as cláusulas de penalidade previstas nos contratos assinados com a empresa Gulfmed.

O ministro dos Assuntos Parlamentares confirma que existiu um acordo de princípio entre o governo PSD/CDS e o Chega para alterar as leis da nacionalidade e da imigração.

À Rádio Observador, Carlos Abreu Amorim explica que houve diálogo, sim, e com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu

Não se decidiu o PS, é o que diz o ministro Carlos Abreu Amorim, que rejeita, apesar de ter havido este acordo de princípio com o Chega, que a AD esteja a ceder à agenda do partido de André Ventura, mas também diz que é a segunda força política, ganhou uma preponderância que não se pode ignorar.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões. E nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega, no que toca à imigração.

Não.

Não, é o que diz Carlos Abreu Amorim, em entrevista no Explicador da Rádio Observador. Recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte, uma aliança duradoura com André Ventura. Uma entrevista ao ministro dos Assuntos Parlamentares para ouvir já a seguir a este noticiário.

Entretanto, e precisamente a propósito da lei dos estrangeiros, o Chega pediu uma audiência urgente ao presidente da República, com o intuito de sensibilizar o chefe de Estado para a importância das alterações legislativas. O encontro foi aceite pelo presidente, está marcado para a próxima terça-feira, dia 22.

Marcelo Rebelo de Sousa, que promulgou o suplemento extraordinário para as pensões, diploma aprovado hoje mesmo em Conselho de Ministros.

Um bónus até €200 para os pensionistas que recebem até €1567. Vai ser pago em setembro. O ministro das Finanças explica a medida e dá conta dos custos desta medida para o erário público.

O suplemento custará sensivelmente €400 milhões. Nós preferimos este mecanismo de redistribuição a um aumento permanente de pensões, porque o aumento permanente de pensões gera despesa estrutural rígida.

Miranda Sarmento, ministro das Finanças. O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, acusa o governo de eleitoralismo, porque este bónus nas pensões é pago em setembro, a poucos dias das autárquicas.

Também formalmente aprovada está a descida do IRC, anunciado ontem pelo primeiro-ministro durante o debate do Estado da Nação. O imposto pago pelas empresas vai descer de forma gradual, um ponto percentual por ano, até 2028, até chegar aos 17%. E no caso das PMEs, o IRC desce mais já no próximo ano para os 15%.

Na conferência de imprensa desta tarde, que se seguiu ao Conselho de Ministros, Joaquim Miranda Sarmento indicou também que a retenção do IRS vai baixar mais em agosto e setembro, por causa dos retroativos a janeiro, à semelhança do que aconteceu no ano passado. Isto por quê? Porque as taxas, também já está aprovado pelo Parlamento, vão descer até ao oitavo escalão. As tabelas são publicadas já na próxima segunda-feira.

Seis horas mais nove minutos. Antes da entrevista ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, vamos ficar a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

O Hamas diz que Israel recusou um acordo para libertar todos os reféns israelitas. É o que garante o porta-voz do grupo palestiniano que governa a Faixa de Gaza.

O Hamas sublinha que não aceita nem vai propor mais tréguas parciais se Israel se retirar das negociações de paz em curso.

Está a começar a ceder aos meios o incêndio em Sabrosa, no distrito de Vila Real. Confirmação de fonte da Proteção Civil à Rádio Observador. Há apenas uma frente ativa nesta altura. No terreno, estão mais de 150 operacionais, apoiados por cinco meios aéreos e 40 viaturas.

Sendo que também já lhe demos conta ao longo da tarde aqui na Rádio Observador. Há um outro incêndio que inspirava especiais preocupações às autoridades. É um incêndio na zona do Cávado, sendo que este fogo também está a ceder aos bombeiros. Há mais de 50 operacionais no terreno, quase 20 veículos e dois meios aéreos.

Vem aí uma mudança de frequência. A partir da próxima madrugada, a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 FM na Grande Lisboa.

Isso mesmo, é o novo centro emissor em Loures, que vai permitir melhorar a qualidade e alcance do sinal da nossa rádio. Quem nos costuma ouvir em 93.7, vai ter que ajustar o rádio para 92.8, se tiver aqueles rádios manuais, mas no carro, em princípio, é tudo automático.

E a mudança acontece logo quando for meia-noite e meia. A Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 FM na Grande Lisboa.