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Agora são seis horas. Jornal das seis, edição da Laura Figueiredo. E Laura, com João Cotrim Figueiredo, que está a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

O anúncio feito em entrevista à Rádio Observador, na 10ª convenção da Iniciativa Liberal. O eurodeputado adianta que não vai abdicar do mandato no Parlamento Europeu e justifica a ponderação com os nomes dos candidatos já anunciados. Vamos para Alcobaça, em direto, ao encontro do jornalista João Gama. João, boa tarde. João Cotrim Figueiredo fala de candidatos que não inspiram as pessoas.

E que, por isso, está a ponderar avançar ele próprio com uma candidatura à Presidência da República, uma candidatura, Laura, que João Cotrim Figueiredo não quer que seja excessivamente partidária. O anúncio desta ponderação foi feita aqui na Rádio Observador, numa entrevista que aconteceu há minutos. João Cotrim Figueiredo disse ainda que, para não lermos esta ponderação como uma desilusão com as funções de eurodeputado, não vai abdicar do lugar que conquistou em Bruxelas nas últimas eleições. Diz, acima de tudo, Laura Figueiredo, que ainda está a ponderar e que, por isso, ainda não tomou uma decisão.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

E tem algum timing, só para percebermos?

Porque é uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente, mas também porque eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

Em declarações nesta entrevista aqui na Rádio Observador, foi questionado sobre se teria o perfil certo para avançar com uma candidatura a Belém. João Cotrim Figueiredo não responde com modéstia.

Acha que o seu perfil seria o indicado para captar essa parte da população que está-

Esta é a parte da conversa em que a modéstia tem que ir pela janela, mas acho que sim. Porque em campanhas anteriores foi isso que senti.

O resultado das europeias facilita ter essa visão.

Também, mas sobretudo a composição sociológica, demográfica e etária do que foram esses resultados. Portanto, eu sei que consigo mobilizar uma parte da população que deve estar muito desgostosa e insatisfeita com a escolha que tem nesta altura. Portanto, há quatro meses não diria isso, ou não sabia isso, estaria fora das minhas cogitações. Agora, não está.

Diz João Cotrim Figueiredo que candidatos como o almirante Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e António José Seguro não entusiasmam as pessoas, muito menos as camadas mais jovens da população portuguesa e, por isso, está a ponderar avançar para o lugar de candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que foi até há bem pouco tempo ocupado por Mariana Leitão, antes de assumir a liderança do partido. Depois, em declarações aos jornalistas, depois desta entrevista ao Observador, João Cotrim Figueiredo acabou por dizer que já demonstrou essa disponibilidade a Mariana Leitão de avançar com uma candidatura presidencial, mas diz que é uma decisão que ainda não está tomada. Nesta altura, os trabalhos continuam aqui em Alcobaça, onde estamos a acompanhar esta décima convenção da Iniciativa Liberal. Estão a ser discutidas as 19 moções setoriais. Estamos neste momento, Laura, na moção número nove, dedicada a criticar tudo o que é burocracias e a pedir modernização e transformação da economia em Portugal. Têm sido temas quentes nesta convenção, como também foram as referências à Argentina de Javier Milei, desde a manhã, que tem sido uma tônica recorrente nesta convenção da Iniciativa Liberal, que ficou marcada na última hora por este anúncio de ponderação de João Cotrim Figueiredo. Mesmo antes de vir ser entrevistado aqui na Rádio Observador, subiu ao púlpito para discursar não só sobre os riscos para Portugal, mas também para os riscos que o mundo enfrenta. E esse discurso acabou com vários gritos por parte de membros da plateia a pedir ao João para avançar com uma candidatura a Belém.

O jornalista João Gama, em direto de Alcobaça, onde está a acompanhar a décima convenção da Iniciativa Liberal.

Agora 6:04. Quanto à deputada da Iniciativa Liberal, Angélique da Teresa acredita que Carlos Moedas necessita do espírito reformista dos liberais.

A Iniciativa Liberal vai a votos coligada com Carlos Moedas, em Lisboa. É uma das dezenas de coligações que os liberais integram com a AD. Em entrevista à Rádio Observador, a deputada Angélique da Teresa diz que é Moedas quem precisa da Iniciativa Liberal e não o contrário.

É um acordo que faz falta a Lisboa para pôr Lisboa a funcionar. Carlos Moedas precisa da Iniciativa Liberal e do espírito reformista da Iniciativa Liberal, mais uma vez. E isto nota-se nas coligações que temos feito ao longo do país, essa necessidade. Aqui a questão não é o estar o CDS à frente ou a Iniciativa Liberal à frente.

Mas para a Iniciativa Liberal é irrelevante estar atrás do CDS?

Volto a reforçar aquilo que disse. A Iniciativa Liberal é o quarto maior partido a nível nacional.

Angélique da Teresa, que assinala que a IL é o quarto maior partido português e que tem um peso que o CDS não tem no país. Os dois partidos entram na coligação de Carlos Moedas. Já quanto à candidatura única de Mariana Leitão, a liderança do partido, a deputada diz que é sinal de união em torno da próxima direção.

Faz todo sentido. Aliás, se não fizesse sentido ou se houvesse contestação à candidatura da Mariana Leitão, haveria outras candidaturas, certamente. Portanto, eu acho que aqui, não gosto de unanimidade, mas há aqui uma união em torno da próxima líder que hoje vai ser eleita.

A deputada Angélique da Teresa, que foi entrevistada na Rádio Observador, em Alcobaça, na décima convenção da Iniciativa Liberal.

José Luís Carneiro rejeita que o PS tenha ficado para trás na Assembleia da República e reforça a ideia de uma oposição firme e responsável.

O secretário-geral do Partido Socialista esteve em Maien para a apresentação da recandidatura de Paulo Pereira às eleições autárquicas. Questionado sobre se acha que o partido ficou de parte por não ter entrado nas contas ao lado do Chega para acordos com o governo, José Luís Carneiro rejeita ter ficado à margem e garante que o PS vai continuar a ser uma oposição responsável e firme ao executivo de Luís Montenegro.

Nós dissemos ao primeiro-ministro que queríamos ser uma oposição firme, responsável e alternativa, e é isso que nós procuraremos ser. A cada crítica, apresentar soluções alternativas. Apresentei soluções alternativas definindo as áreas de convergência do PS em relação à defesa nacional, ponto um. Ponto dois, apresentei esta semana uma proposta, que o primeiro-ministro disse que ia aceitar, que tem a ver com a coordenação das emergências hospitalares. É uma proposta muito bem estudada, com pessoas que têm experiência muito grande na Proteção Civil, na emergência médica, nas Forças Armadas e, portanto, não pedi qualquer ganho com isso.

Declarações de José Luís Carneiro, que destaca as soluções alternativas apresentadas pelo PS, nomeadamente a proposta para a coordenação de urgências hospitalares.

Luís Marques Mendes considera que a atual legislatura está a começar melhor do que a anterior.

O candidato presidencial sublinha que têm existido pontos de entendimento entre o governo e outras forças partidárias. À margem de um almoço conferência integrado na primeira edição da Academia Armando Varrela, Luís Marques Mendes fala de um começo positivo e com decisões relevantes.

É positivo que neste arranque de legislatura já haja decisões de grande importância, de importância social. O apoio para pensionistas e reformados, que eu espero e desejo que não seja apenas em anos de eleições, seja todos os anos, no futuro. Segundo, a proposta que vai surgir relativamente à baixa do IRC e que já tem a sua aprovação, em princípio, garantida. Isto é positivo.

Em declarações aos jornalistas em Sousel, no distrito de Portalegre, Marques Mendes diz que há matérias polêmicas nesta legislatura, sobretudo quanto à imigração. Reforça também que a lei mais importante é a da nacionalidade e diz que precisa de uma maioria qualificada.

Edição das seis. António José Seguro diz que não pode faltar dinheiro para a Proteção Civil e bombeiros.

O candidato presidencial sublinha que a vida das pessoas é o bem mais essencial. Considera, por isso, que pode faltar dinheiro para muita coisa, mas não para desenvolver tecnologias usadas pela Proteção Civil e pelos bombeiros.

A vida das pessoas é o bem mais essencial. E no país pode faltar dinheiro para muitas coisas, não deve faltar dinheiro para a Proteção Civil, para o combate aos incêndios, para os nossos bombeiros. Nós não podemos tratar a Proteção Civil e o combate a incêndios com tecnologias de há cinco anos, de há 10 anos ou de há 15 anos. Temos que estar em permanente evolução e isso não está a acontecer. E, portanto, eu deixo aqui um apelo para que, de facto, as autoridades e o governo, em particular, olhe para a ação dos bombeiros e da Proteção Civil, e esta ação tem que ser prioritária.

Declarações de António José Seguro no final de uma visita aos bombeiros voluntários de Castelo Branco e ao Comando Sub-regional da Beira Baixa. Questionado sobre as dívidas aos bombeiros, António José Seguro sublinha que o Estado deve ser uma pessoa de bem e cumprir a sua palavra. Precisamente a Liga dos Bombeiros Portugueses já ameaçou suspender durante um dia o uso das ambulâncias do INEM se as dívidas não forem pagas até quarta-feira.

Edição das seis, com Laura Figueiredo. A seguir voltamos à décima Convenção da Iniciativa Liberal a decorrer em Alcobaça.