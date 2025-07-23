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É tempo de atualizarmos todas as notícias na Rádio Observador, Miguel Vítor Bedêz.

André Ventura desvaloriza a decisão do Tribunal Constitucional que invalidou a eleição dos órgãos nacionais do partido na convenção do Chega no ano passado. A primeira decisão foi pronunciada pela mesma instância em fevereiro. O Chega recorreu, mas voltou a perder.

A jornalista do Observador, Maria Rego, esteve a acompanhar estas declarações de André Ventura, está agora em direto. Maria, o presidente do Chega compara Portugal à Alemanha e a Moçambique.

André Ventura não mostra grande preocupação sobre essa notícia, avançada ontem pela TSF, que dá conta que as candidaturas às autárquicas pelo Chega podem não ser aceitas. Aos olhos do presidente do Chega, são notícias para confundir os eleitores.

São notícias só para causar confusão. E, sobretudo, têm uma coisa positiva: revelam o medo com que o sistema está das candidaturas do Chega.

O Tribunal Constitucional não aceitou o recurso do Chega.

O Tribunal Constitucional não aceitou o recurso do Chega, e o Chega já tinha uma convenção planeada para fazer. Portanto, isso não terá nenhuma alteração, não em termos das autárquicas, mas não põe em causa a legitimidade que o partido tem de se apresentar a eleições. Pense nisto, imagine o que é o segundo maior partido do país não se candidatar. É alguma coisa que nem na Albânia ou nem em Moçambique era capaz de acontecer.

As palavras do líder do Chega, que atira que um país não pode ter o segundo partido impedido de apresentar candidaturas. Sobre a possibilidade de Rui Moreira se candidatar à Presidência da República, André Ventura não descarta nem adianta nenhum tipo de apoio. Afasta a decisão para depois, mas saúda o ainda presidente da Câmara Municipal do Porto.

Moreira vai ser candidato presidencial ou não. Não é por isso que eu estou aqui. Certamente que o partido nas próximas semanas terá uma posição sobre isso. Eu não vou alimentar uma situação que não conheço e que não sei.

Um eventual apoio.

Eu não sei se o Rui Moreira é candidato ou não, não faço a menor ideia.

A esta hora discursa Miguel Corte-Real, ele que é candidato à Câmara Municipal do Porto pelo partido Chega. Miguel Corte-Real foi líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto até 2024 e subscritor do manifesto "Portugal em Primeiro", que pedia um acordo entre Luís Montenegro e André Ventura, isto depois dos resultados das legislativas do ano passado. Discursa a esta hora, depois do discurso também de Rui Afonso, presidente distrital do Porto, e esta ação de campanha termina com um discurso final de André Ventura.

Direto a partir do Porto, Maria Rego a acompanhar a apresentação da candidatura de Miguel Corte-Real à presidência da Câmara Municipal do Porto, candidato autárquico apoiado pelo Chega. O governo admite que tem conhecimento de uma rede criminosa que anda a vender barracas em Loures, no mesmo local onde decorreram as demolições no bairro do Talude. Uma denúncia que tinha sido feita pelo presidente da Câmara, Ricardo Leão.

Pelo governo falou o ministro das Infraestruturas. Diz que está em comunicação constante com a autarca de Loures e garante que Ricardo Leão não está sozinho.

Temos conhecimento, porque temos estado a falar permanentemente com o presidente da Câmara de Loures e disse que o presidente da Câmara de Loures não está sozinho. O governo está a acompanhar e nós não podemos deixar e colocar a cabeça debaixo da areia em relação ao problema desta proliferação que está a acontecer na Área Metropolitana de Lisboa. Nós não queremos uma Área Metropolitana de Lisboa igual à Área Metropolitana de Lisboa que tínhamos na década de 80.

Está a ser noticiado que esta alegada rede criminosa vende barracas a preços que podem chegar aos €3.000 com garantia de fornecimento de luz e de água.

A Ministra da Saúde quer mais tempo para reorganizar o SNS. Ana Paula Martins volta a reconhecer que há falhas, em particular no que toca aos serviços de urgência, diz que o caminho faz-se devagar.

A organização dos serviços de urgência e a relação com o SNS 24 e, nomeadamente, os projetos de urgência pré-triada, quer ao nível da obstetrícia e pediatria, quer, naturalmente, ao nível da urgência geral, é um caminho que temos que percorrer com persistência. Não se faz num dia, não se faz num mês, não se faz num ano.

Para além disto, a ministra diz que, apesar de tudo, no último ano, a linha SNS 24 permitiu baixar o tempo de espera nos hospitais. Aponta para um valor de descida de 15%. Ana Paula Martins, que ontem, numa declaração ao país, recusou demitir-se.

A pretexto do relatório da Inspeção Geral de Atividades em Saúde, que conclui que um homem de 86 anos em Bragança podia ter sobrevivido se fosse atendido mais cedo durante a greve do INEM, a ministra diz que as responsabilidades políticas retiram-se colocando mãos à obra.

Mais um dia, mais um problema identificado no SNS. A abertura do novo Hospital de Sintra provocou mais constrangimentos noutro hospital, no Fernando da Fonseca. Com a necessidade de desviar pessoal médico para a nova unidade hospitalar, o Amadora-Sintra aumentou os tempos de espera.

Um alerta que já tinha sido feito na semana passada pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Hoje o Diário de Notícias dá conta de que existiram períodos em que no Amadora-Sintra apenas um especialista ficou responsável por 600 camas. O tempo de espera para doentes urgentes chegou a ultrapassar as 11 horas.

Falamos agora do Ministro da Educação, que nega que os conteúdos sobre sexualidade tenham sido retirados do programa da disciplina de Cidadania. Fernando Alexandre quis esclarecer esta tarde que a diferença está na síntese programática da disciplina.

O ministro assegura que estas temáticas vão continuar a ser abordadas em sala de aula com maior ou menor densidade.

Dos conteúdos que têm vindo a ser discutidos, que foram excluídos, como, por exemplo, a educação sexual, isso não é verdade. Primeiro, não é verdade na disciplina, continua presente e pode ter mais densidade ou menos, consoante a forma como depois for adotada no currículo. Aquilo que foi apresentado são as aprendizagens essenciais e depois a educação para a sexualidade está prevista na Lei 60/2009.

À margem de uma reunião em Lisboa com professores e diretores escolares, numa altura em que está a ser preparado o novo ano letivo, o ministro assume que continua a existir falta de professores.

Nas declarações à imprensa esta tarde, o ministro deixou também esta declaração enigmática

Nós vamos apresentar uma grande reforma do Ministério da Educação. Em breve.

Que reforma é essa?

Não posso antecipar. Só estou a dizer é que, como apresentei lá dentro, nós temos 312 aplicações informáticas e nenhuma consegue contabilizar o número de alunos sem aulas. Eu acho que isto deve fazer pensar toda a gente.

O ministro Fernando Alexandre, esta tarde em Lisboa, na sessão de encerramento da reunião com diretores escolares, a prometer uma reforma dentro do próprio ministério. Ainda no setor da educação, a Associação Nacional de Escolas Públicas pede que os professores tenham apoio ao alojamento, além do subsídio de deslocação para docentes que vivam a mais de 70 km de casa.

Depois de o ministro Fernando Alexandre ter alargado o subsídio a todos os professores deslocados, que vai até aos € 500 para quem trabalha em zonas de maior carência, Filinto Lima saúda a medida, mas pede uma outra.

Isso é muito positivo, esse apoio à deslocação ter sido alargado. Tenho pena é que não exista uma 18ª medida, porque temos 17 de combate, de facto, este flagelo, este constrangimento, que é a medida do apoio na estadia. Os professores que estão longe de suas casas, que estão a centenas de quilómetros de suas casas, não têm o apoio para alugar uma casa, para alugar um quarto.

Filinto Lima, à Rádio Observador, aborda também as alterações anunciadas para essa disciplina de Cidadania. Depois de o ministro ter garantido que a educação sexual vai continuar a ser abordada, o dirigente diz que as mudanças propostas são mais políticas do que pedagógicas. Nesta altura, passam sete minutos e meio das 18h. É tempo, Miguel Vitor Dias, de detalharmos outras notícias que estão a marcar a atualidade.

A União Europeia e Estados Unidos estão prestes a chegar a um acordo sobre as exportações. 15% é o valor apontado, é o que avança a esta hora o jornal britânico Financial Times.

O acordo prevê também a suspensão de taxas sobre alguns produtos como aviões, bebidas alcoólicas e também dispositivos médicos. Se houver entendimento, este novo modelo entra em vigor a partir do próximo dia 1 de agosto. Será uma sexta-feira.

Está em fase de resolução o incêndio em Carrazeda de Ansiães. As chamas não chegaram às casas, é o que adianta, para já, a autarquia.

A Proteção Civil diz que o número de operacionais no terreno reduziu na última hora. Estão no local dois meios aéreos e cerca de 80 operacionais.

Mais uma mudança no Futebol Clube do Porto. Os Dragões venderam o central brasileiro Octávio ao Paris Football Club. Os azuis e brancos vão receber 17 milhões de euros, podendo mais tarde receber outros três milhões mediante a concretização de objetivos.

A venda foi divulgada em comunicado. O Futebol Clube do Porto esclarece que o acordo prevê também 15% de uma mais-valia numa futura venda. O defesa de 23 anos abandona, assim, a Invicta depois de 45 jogos, dois gols e outras duas assistências.