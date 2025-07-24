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O Presidente da República remeteu a Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional e com críticas à AD e ao Chega. A decisão foi anunciada na última hora no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa critica a Aliança Democrática e o Chega por fazerem uma lei à pressa, sem audições constitucionais, fossem obrigatórias ou não. Lembra que há várias instituições jurídicas que têm de ser ouvidas. É o caso, por exemplo, da Ordem dos Advogados e também do Conselho Superior do Ministério Público. Em estúdio, temos conosco a jornalista Diana Rosa. Diana, há mais preocupações do Presidente da República.

Sim, Marcelo ataca conceitos da lei que violam o princípio constitucional da segurança jurídica, é o que diz o chefe de Estado, mas uma das maiores preocupações do presidente vai para o reagrupamento familiar. No que toca esta matéria, o presidente diz que as alterações à lei não acautelam o interesse das crianças e podem potenciar rotas ilegais de imigração. Diz ainda Marcelo que a lei parece restringir, de forma desproporcional e desigual, o princípio da união familiar, podendo não acautelar o superior interesse da criança, forçada a lidar com separações prolongadas.

Marcelo Rebelo de Sousa considera também, Diana, que não há pressa para mudar a lei dos estrangeiros.

O presidente deixa claro que é o governo que considera imperioso e urgente regular esta matéria, sugerindo que não partilha dessa mesma urgência. Marcelo exige segurança jurídica, que evite potenciais tratamentos diferenciados e discriminatórios. Lembra que o decreto trata de matéria de elevada sensibilidade política, mas também social e jurídica, sendo indispensável assegurar com urgência a segurança e a certeza do direito relativamente ao dispositivo legal aprovado.

A jornalista Diana Rosa, com o resumo deste envio do Presidente da República ao Tribunal Constitucional da Lei dos Estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa pede ao Palácio Ratton que responda ou que emita um parecer no prazo de 15 dias.

Álvaro Santos Pereira é o novo governador do Banco de Portugal. O ministro da Presidência justifica a escolha do governo, diz que o ex-ministro da Economia, do governo de Passos Coelho, é, por exemplo, independente.

O antigo ministro da Economia, atual economista-chefe da OCDE, foi o escolhido para substituir Mário Centeno. António Leitão Amaro, ministro da Presidência, diz que entre reconduzir o antigo governador ou escolher Santos Pereira, esta é a melhor opção.

O professor Álvaro Santos Pereira é a melhor escolha por ser independente, não vem nem de dentro do banco, nem vem de um governo. É independente.

Razões que justificam esta preferência por Álvaro Santos Pereira. Foi ministro da Economia durante dois anos, entre 2001 e 2013. Deixa agora a OCDE para assumir essas funções de governador do Banco de Portugal. Os partidos com assento parlamentar têm, ao longo da tarde, reagido a esta nomeação.

E minutos antes do anúncio do governo, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, antecipando a não recondução de Mário Centeno, falava numa escolha que não obedece a critérios técnicos.

Com certeza que é uma decisão política, estritamente política, porque se fosse técnica, de mérito, de competência e de prestígio junto dos seus colegas europeus, com certeza que o professor Mário Centeno ficaria na função, porque é dos mais competentes entre todos os seus pares europeus.

A opinião de José Luís Carneiro não é partilhada pelo Chega. O deputado Rui Afonso espera, de resto, que Álvaro Santos Pereira clarifique o que define como as suspeitas que recaem sobre Mário Centeno.

Parece-nos uma pessoa com independência e esperamos, acima de tudo, que saiba analisar e escrutinar erros passados, nomeadamente os erros que foram cometidos pelo antigo governador ou que estão neste momento à suspeita pelo antigo governador, nomeadamente a construção da nova sede do Banco de Portugal, em Entrecampos.

Uma referência de Rui Afonso, a que junta também as nomeações feitas por Mário Centeno, já na reta final do mandato.

E por falar em reações, embora tenhamos ouvido a do Chega agora mesmo, André Ventura fala a esta hora aos jornalistas para reagir ao nome de Álvaro Santos Pereira, mas também ao envio da Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional por parte do Presidente da República. Vamos ouvir a boleia da SIC.

Serviço de nenhum partido ou refém de nenhum partido ou cartão partidário. A outra situação é a nomeação do antigo ministro Álvaro Pereira. E eu queria começar por sublinhar aquilo que me parece ser mais ou menos evidente para o país todo, que é a sua independência do ponto de vista acadêmico e também do ponto de vista técnico, de ser um nome reconhecido, que pensa pela sua cabeça e que foi capaz, muitas vezes, de pensar até desalinhadamente. Esse é um ponto que eu acho importante e acho relevante. É um nome também reconhecido internacionalmente, nomeadamente na OCDE, onde tem cargos superiores, e acho que nós devemos ter no Banco de Portugal, homens e mulheres a liderar o Banco de Portugal, capazes e reconhecidos pelo seu mérito intelectual, científico, técnico, em Portugal e fora de Portugal. E esse, nessa dimensão, é o caso. A outra dimensão não tão positiva, são posições que Álvaro Pereira foi assumindo ao longo do tempo e que não se coadunam, não são condicentes com aquilo que em muitas matérias o Chega pensa. Uma dessas matérias é conhecida, é da imigração. O agora futuro governador do Banco de Portugal entende que o país precisa de mais imigração, precisa de mais gente a vir para cá. Nós entendemos que não, mas isso não se torna, digamos assim, uma vez que Álvaro Pereira não vai governar em matéria de controle de fronteiras, em matéria de decisões de natureza administrativa ou policial, o Chega não colocou aí uma linha vermelha que obstaculizasse ou que fosse, digamos assim, impeditiva desta indicação. Há um aspecto que eu vejo negativo, que também não queria deixar de anotar, é esta tentação que o PS e o PSD têm, que não conseguem sair de antigos ministros, de antigos secretários de Estado, de malta com cartão partidário ou ligado aos aparelhos partidários. Isto é uma tentação que PS e PSD continuam a ter, que em qualquer nomeação vem sempre, talvez por vontade ou receio

André Ventura, o líder do Chega, a reagir à escolha de Álvaro Santos Pereira, uma escolha que vê como positiva, embora não deixe de fazer também alguns reparos à escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal.

A reação também dos partidos à esquerda, a deputada do Livre, Patrícia Gonçalves, por exemplo, expressa dúvidas associadas ao passado de Álvaro Santos Pereira.

O que nos preocupa é que é um ex-ministro da Economia do passismo, do tempo da Troika. Isto para nós não é um sinal positivo e ficamos com muitas dúvidas sobre a independência, o cariz de alguma forma que pode ser ideológico desta nomeação e aguardaremos.

As reações dos partidos políticos, aqui a do Livre, com críticas partilhadas também à esquerda pelo Bloco e ainda pelo PAN. Álvaro Santos Pereira, que merece elogios de um antigo governador do Banco de Portugal. À Rádio Observador, Carlos Costa considera que a escolha foi acertada e justifica.

Foi uma excelente opção. Primeiro porque se trata de uma personalidade que é conhecedora da economia portuguesa, conhecedora da economia europeia, conhecedora das instituições europeias, quer de política económica, quer da política monetária. O segundo argumento do meu lado é que é alguém conhecido do BCE e é conhecido das restantes instituições europeias e internacionais.

Os elogios de Carlos Costa a Álvaro Santos Pereira já sobre o fato de Mário Centeno não ter sido reconduzido.

Isso é uma decisão política e eu sobre decisões políticas não me pronuncio. Eu me pronuncio sobre as qualidades da personalidade que foi escolhida e eu considero que tem as qualidades necessárias para esse efeito.

Excertos de uma entrevista ao antigo governador Carlos Costa, que vai poder ouvir depois das 18h30.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirma que vai mesmo haver alterações à lei da greve. Estão incluídas essas alterações na reforma que o governo pretende fazer ao código laboral, vai ser revista mais de uma centena de artigos.

Maria do Rosário Palma Ramalho adianta que o projeto vai promover mexidas no que toca aos serviços mínimos durante as greves. No entanto, garante que as propostas em nada beliscam o direito à paralisação. No briefing do Conselho de Ministros, a titular da Pasta do Trabalho explica os objetivos deste diploma.

Por um lado, flexibiliza regimes laborais que são muito rígidos, de forma a aumentar a competitividade da economia e promover a produtividade das empresas. Valoriza os trabalhadores através do mérito, estimula o emprego, em especial o emprego jovem, e pretende dinamizar a contratação coletiva.

Os objetivos das alterações promovidas pelo governo ao Código do Trabalho, a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho remetia mais detalhes para a reunião de concertação social que estava agendada para esta tarde. E já, Miguel, uma reação, precisamente a esta intenção do governo de promover alterações ao código laboral.

Uma reação de Mário Mourão, secretário-geral da UGT, diz que não é o momento certo para serem apresentadas estas medidas e remete para mais tarde uma tomada de posição quanto às propostas do governo.

Transmitiu ao governo que, no nosso ponto de vista, não era o momento nem o contexto atual para esta proposta. A UGT aquilo que disse é que vai fazer essa reflexão profunda com os seus sindicatos. Há ali muitas matérias que precisam ser bem analisadas e, portanto, a UGT vai fazê-lo. Está longe ainda de podermos dizer que não vamos assinar ou vamos assinar. Isso está, para já, fora de questão.

Mário Mourão, o secretário-geral da UGT, à saída da reunião de concertação social desta tarde.

Entretanto, passam onze minutos das 18h, Miguel Vider. Atualizamos também outras notícias em destaque.

É hoje. Os clubes portugueses estreiam-se hoje nas competições europeias de futebol, em particular o Sporting de Braga e o Santa Clara. Os bracarenses enfrentam os búlgaros do Levski de Sófia, na Bulgária, partida a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Já a equipa açoriana viaja até à Croácia para enfrentar o Varteks, também para a primeira mão desta segunda pré-eliminatória, mas da Liga Conferência. O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar apresentada pelo Benfica e suspendeu o castigo de interdição de um jogo no Estádio da Luz.

Um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação, em causa o mau comportamento dos adeptos encarnados durante o clássico com o Porto, no Dragão, a 6 de abril. O acórdão indica que os apoiantes do Benfica deflagraram mais de 30 tochas e quatro flashlights, tendo inclusive sido arremessados outros objetos pirotécnicos em direção aos adeptos dos Dragões.

Para já, o castigo fica suspenso.