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Seis horas, um minuto. Edição das 6:00, Vasco Maldonado Correia. Já vamos então a esse falso alarme no Aeroporto de Lisboa. Primeiro, Montenegro a falar nesta altura no aniversário da JC.

O primeiro-ministro a falar em Ovar, na cidade de Aveiro, diz estar focado em governar o país. Vamos ouvir aqui à boleia da SIC Notícias.

Uma determinada qualificação, o nível de qualificação lisa.

As palavras de Luís Montenegro a falar nas várias medidas que o governo aplicou.

Íamos ouvir, entretanto, já terminou. São declarações que podemos ouvir ao longo dos próximos espaços informativos.

Entretanto, não passou de um falso alarme. A Proteção Civil confirma o alerta de ameaça de bomba no avião que aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado. No entanto, não foram encontrados explosivos a bordo.

Circunstância que obrigou uma forte mobilização das autoridades para o aeroporto de Lisboa, depois de um avião da SATA proveniente dos Açores em direção à cidade de Bilbao, em Espanha, ter aterrado de emergência devido a um alerta para uma ameaça de bomba. A diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Autarquia de Lisboa diz à Rádio Observador que, entretanto, as forças policiais já descartaram este cenário. É o que explica Margarida Castro Martins.

Confirmo que recebemos um alerta laranja do aeroporto por ameaça de bomba. Esse alerta chegou por volta de 12h30. O avião aterrou pelas 12h50. A Polícia Judiciária promoveu as diligências adequadas a esta situação. Os passageiros iniciaram o desembarque por volta das 14h30. E por volta das 15h, a PJ não confirmou a ameaça de bomba. Portanto, os meios estão neste momento a desmobilizar.

Falso alarme, é o que explica Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Autarquia de Lisboa, ouvida pela Rádio Observador. Também a SATA Azores Airlines confirmou esta tarde a existência de um alerta para uma ameaça de bomba. Num comunicado, a empresa açoriana explicou que o comandante do avião acionou o protocolo de segurança e divergiu o voo para o Aeroporto de Lisboa por volta de meio-dia e, como previsto no protocolo de segurança, a aeronave foi encaminhada para uma zona isolada e segura no aeroporto, de forma a poder ser realizado o desembarque de passageiros e tripulantes de forma tranquila e segura.

E Vasco, dois passageiros foram então detidos para interrogatório.

É o que explica também a SATA em comunicado. Os dois passageiros que seguiam neste voo foram detidos para serem interrogados na sequência deste falso alarme. Suspeita-se que sejam responsáveis pela comunicação desta falsa ameaça.

Agora 06h04. E quanto ao presidente da República, pede à União Europeia que se vire para fora e mostre um novo empenho no continente africano.

Isto durante uma sessão do EurAfrican Forum, que correu em Carcavelos ao início desta tarde, numa conversa com o presidente angolano. O chefe de Estado português diz lamentar ver a União Europeia demasiado focada em problemas internos e destaca, por isso, a necessidade da cooperação entre países e continentes.

Porque a moda agora parece ser não o multilateralismo, não o aprofundamento de uma visão universal, não a valorização das organizações internacionais, não uma abertura em termos de economia e de finanças no futuro, mas o fechamento. E a cimeira deste fim de ano, a compreensão na Europa daquilo que é fundamental, não é diálogo, é na parceria com África. A disponibilidade africana quanto a essa parceria. A importância que tem na balança de poderes mundial.

Já o presidente angolano João Lourenço pede mais cooperação com a Europa para ajudar a desenvolver Angola e assim diminuir os fluxos migratórios.

O problema da imigração, particularmente da imigração ilegal, que vem aumentando na Europa a partir do norte da África. Se a Europa ajudar-nos a desenvolver o continente, com certeza que este assunto da imigração vai sair da pauta, quer dos políticos, quer dos europeus.

Solução apresentada por João Lourenço, que quer a Europa a fazer mais e melhor em África. O presidente angolano, que esteve de visita oficial a Portugal entre ontem e hoje.

No plano também internacional, o Hamas diz estar surpreendido com as declarações do governo norte-americano sobre o estado das negociações do acordo do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Isto depois de Donald Trump e o enviado especial norte-americano para o Médio Oriente, Witkoff, terem culpado o grupo palestiniano pelo fracasso das negociações no Qatar e de acusarem o Hamas de não estar aberto a um acordo. O Hamas rejeita estas declarações, destaca que os outros mediadores, o Egito e o Qatar, expressaram satisfação com a posição e a postura do grupo. De acordo com o membro do Hamas, que é citado hoje pela Al Jazeera, os Estados Unidos estão a ignorar o verdadeiro obstáculo do acordo, que é, no entender deste representante do Hamas, o governo de Netanyahu.

Entretanto, subiu para 51 o número de mortos na Faixa de Gaza durante o dia de hoje.

Números que são avançados pela Al Jazeera, cita fontes médicas do enclave. Estas 51 pessoas são vítimas de ataques israelitas. O Ministério da Saúde de Gaza diz também que cinco palestinianos morreram hoje à fome. No total, já morreram 127 pessoas por subnutrição. Hoje foram autorizados a entrar na Faixa de Gaza alguns caminhões de ajuda humanitária.

Quanto a Donald Trump, afirma estar em contacto com os líderes do Camboja e também da Tailândia para chegar a um acordo de cessar-fogo.

Isto numa altura em que o combate na fronteira entre os dois países continua há três dias consecutivos. Nas redes sociais, o presidente norte-americano escreve que está a tentar simplificar uma situação complexa. Explica Trump que a chamada com o líder do Camboja já terminou. Estiveram ao telefone e espera voltar a entrar em contacto depois de falar com o líder tailandês. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Defesa do Camboja, o número de vítimas mortais subiu para 32 neste conflito. A porta-voz do ministério diz que mais de 35 mil pessoas foram forçadas a fugir de casa em áreas próximas da fronteira com a Tailândia. Do lado tailandês, contabilizam-se 18 mortos e mais de 130 mil deslocados. Ontem à noite, o Comando de Defesa Fronteiriça tailandês declarou lei marcial em oito distritos adjacentes ao Camboja, com o objetivo de facilitar a movimentação de tropas, polícias e civis.

O Vasco Maldonado Correia, daqui a pouco de volta às 18h30. Até já.

Até já.