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São seis horas. Edição das seis com o Vasco Maldonado Correia. Bem-vindo. A começar com as críticas do secretário-geral socialista à aprovação das alterações à lei de estrangeiros no Parlamento. José Luís Carneiro fala num atropelo democrático.

Depois de o primeiro-ministro ter dito ontem que acredita que o diploma seja aprovado pelo Tribunal Constitucional, José Luís Carneiro afirma que é preciso respeitar a separação de poderes. Destaca que o PS alertou para os problemas da alteração à legislação, que vieram depois a ser sinalizados pelo próprio presidente da República.

Nós chamamos a atenção para problemas graves de que padecia a lei e, sobretudo, mais do que os problemas de que padecia a lei, o atropelo democrático que foi cometido na Assembleia da República, quando sem ouvirem as instituições que administram a justiça, decidiram legislar. Avisamos, não nos ouviram. Afinal, agora o senhor presidente da República teve um entendimento que é equivalente ao entendimento que nós tivemos. Agora encontra-se para apreciação do Tribunal Constitucional, vamos aguardar.

O líder do Partido Socialista em Montalegre. José Luís Carneiro foi ainda questionado sobre o apoio ao presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, depois da polêmica com a demolição das barracas no bairro do Talude. Diz o líder socialista que cabe ao executivo do Luís Montenegro apoiar os autarcas e dar respostas estruturais ao problema da habitação.

E o governo tem que estar junto dos autarcas, é isso que nós estamos a dizer, porque colocar o problema grave da habitação, das construções precárias, em cima do autarca A, B ou C, é uma forma, em certa medida, de todos nós nos desresponsabilizarmos como se fosse um assunto de um autarca que tem que fazer face a problemas complexos que hoje voltam a aparecer nas áreas metropolitanas, nomeadamente de Lisboa. Portanto, é necessário encontrar soluções que sejam estruturais para o futuro e o governo tem que mostrar aquilo que é capaz de fazer.

É o governo que tem de dar respostas, é o que diz José Luís Carneiro, secretário-geral socialista em Montalegre, aqui registo os captados pela RTP3.

Entretanto, é o secretário-geral comunista do PCP, diz que o PS está com ciúmes da proximidade entre AD, Iniciativa Liberal e também o Chega.

Críticas duras de Paulo Raimundo no discurso depois de um almoço de apresentação dos candidatos autárquicos da CDU a Cascais. O líder do PCP considera que o governo está a usar o Chega como um abre-latas para abrir caminho a uma política antipopular. Critica o partido de José Luís Carneiro por não fazer frente ao que diz ser este casamento.

Temos um Partido Socialista que se apresenta como um verdadeiro ciumento do casamento entre o PSD, o CDS, Iniciativa Liberal e o Chega. Ora, nós não precisamos que o PS tenha ciúmes deste casamento que está em curso. O que nós precisávamos era que o PS decidisse opor-se, combater e fazer frente a esta política. Isso é que era necessário, isso é que se impunha, mas não é isso que está a acontecer. O PS quer ser a noiva. O PS quer ser a noiva desta política e não é isso que interessa, não é isso que serve o nosso povo.

Paulo Raimundo, que abordou ainda a recente nomeação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal, afirma que o executivo anunciou, com pompa e circunstância, a nomeação de alguém que não vai passar de um lacaio do Banco Central Europeu.

O governo nomeou o novo funcionário do Banco Central Europeu e faz disso uma pompa e circunstância, como se nós riscássemos alguma coisa sobre a matéria. O que foi eleito, foi apresentado como o novo governador de Portugal, uma pessoa muito conhecida, muito conhecedora, amigo da Troika, lá esteve aqueles anos todos. Zero. O que foi nomeado foi só e apenas o novo funcionário, e que ganha bem, porventura, do Banco Central Europeu, que é isso que é hoje o governador do Banco de Portugal. Nem mais, nem menos. Um lacaio do Banco Central Europeu, um funcionário do Banco Central Europeu, incapaz, por sua opção, de determinar seja o que for na política monetária e bancária no nosso país.

O que diz Paulo Raimundo, aqui em Cascais, na apresentação dos candidatos da CDU à região para as autárquicas. Deixou ainda um apelo à mobilização contra as reformas laborais aprovadas esta semana em Conselho de Ministros.

Um incêndio na região de Antanhol, no Conselho de Coimbra, destruiu por completo um armazém de materiais de construção.

O fogo deflagrou numa fábrica, numa zona industrial, mas já está controlado. Estiveram no terreno mais de 90 operacionais, apoiados por cerca de 30 viaturas. Apesar da situação estar controlada e não haver registro de vítimas ou feridos, as chamas consumiram esta fábrica. O comandante-adjunto dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Carlos Careixo, fala em destruição total.

Este armazém, a destruição é total. Não há qualquer infraestrutura. Devido a tanta temperatura, foi impossível efetivamente dominar o incêndio antes de haver a destruição total do edifício.

O incêndio obrigou ao corte do IC2 nos dois sentidos em Antanhol. São declarações do comandante-adjunto dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Carlos Careixo, aqui ouvido também pela RTP3.

Agora 06:05. E Vasco, atenções também voltadas para outros dois incêndios.

Subiu para sete o número de meios aéreos que estão a combater o incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo. No terreno estão também 90 operacionais apoiados por mais de 20 viaturas. Já em Benavila e Valongo, em Avis, o incêndio agrícola também se agravou na última hora Estão seis meios aéreos no local, mais de 120 operacionais e mais de 40 viaturas. Em Benevento, há um incêndio em zona de mato que está a mobilizar mais de 150 operacionais e quase 50 veículos.

Vamos agora para desporto. Afinal, os jogadores do Sporting, Giovanni Kenda e também Zeno Debast, ficaram indisponíveis para a Supertaça frente ao Benfica.

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta pela SAD do Sporting. Os dois jogadores leoninos tinham sido suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, isto depois de uma queixa apresentada pelo Benfica relacionada com uma imagem considerada provocatória, partilhada por ambos os atletas nas redes sociais. Era direcionada ao capitão dos encarnados, Nicolás Otamendi. Os dois atletas estão agora disponíveis para ser utilizados por Rui Borges nesse jogo de quinta-feira no Estádio do Algarve. Benfica-Sporting na Supertaça marca o início da época de futebol em Portugal.

Agora 06h07 e a esta hora. Entretanto, há um Futebol Clube do Porto no seu primeiro teste de pré-temporada com o público a ver, aberto ao público.

Os Dragões recebem os neerlandeses do Twente no regresso ao Estádio do Dragão. É o primeiro teste aberto aos adeptos, primeira vez que podem ver em ação vários dos novos reforços, assim como o próprio técnico italiano Francesco Farioli, em estreia no comando do clube azul e branco. Nesta altura, com o tempo a marcar ainda seis minutos de jogo, o resultado está zero. Os Dragões alinham com Diogo Costa na baliza, Martim Fernandes, Pepic, Neuan Perez, Zaidu na defesa, no meio-campo, Alan Varela e os reforços Gabri Veiga e Frolholt. Na frente, PP, Samu e outro dos reforços, o espanhol Borra Saint.

Entretanto, na Suíça também já se joga e é o arranque da segunda parte. Arrancou hoje a final do Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

Com, neste momento, o resultado 1 x 0 para a seleção espanhola. Inglaterra ou Espanha, uma dessas seleções vai se sagrar campeã europeia. Medem forças no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia. As inglesas querem revalidar o título europeu e conquistar o segundo título consecutivo, depois de já terem vencido em 2022. Do outro lado, as espanholas, em vantagem graças a um gol de Caldentey aos 25 minutos, jogam pela primeira vez a final do Campeonato da Europa, estão na frente do marcador.

Entretanto, na Fórmula 1, o piloto australiano Oscar Piastri já ganhou hoje à tarde também o Grande Prêmio da Bélgica.

Uma corrida que foi atrasada mais de uma hora devido à chuva. Oscar Piastri venceu Lando Norris por cerca de três segundos. Já Charles Leclerc ficou em terceiro lugar. Com o resultado da corrida de hoje, o piloto australiano tem agora 16 pontos de vantagem sobre Lando Norris no Mundial de Fórmula 1. Já Hamilton foi eleito o piloto do dia, depois ter partido do final da grelha e ter conseguido alcançar a sétima posição.

Vasco Maldonado Correia, de volta às 06h30. Até já.

Até já.