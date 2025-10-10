Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vanessa Cruz, começamos pela campanha com duas forças políticas opostas a descer o Chiado a esta hora. João Ferreira, da CDU, e Carlos Moedas, da coligação PSD/CDS Iniciativa Liberal, são os últimos cartuchos desta campanha eleitoral.

É precisamente para esta hora que está agendada essa tradicional descida da coligação Por Ti Lisboa, do incumbente Carlos Moedas. Miguel Viterbo Dias, tudo a postos ou à espera que a caravana comunista passe?

É, com algum fair play democrático, a caravana da CDU arrancou há poucos minutos aqui ao pé do café A Brasileira, no Chiado. Vai descendo agora a rua que leva à Praça do Rossio. Há um pequeno palco montado. Sobre isso, Nadine já dará mais pormenores, mas, para já, vão-se acumulando aqui apoiantes de Carlos Moedas e do PSD. Está por aqui o candidato a vice-presidente da Câmara, Gonçalo Reis, mas é, para já, a única figura, porque a CDU arrancou há pouquíssimos minutos e, por isso, o PSD fará aqui também um compasso de espera para arrancar com esta descida do Chiado. Será a terceira e última da tarde, depois do Partido Socialista e também do Partido Comunista Português.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias. Vamos agora medir o pulso, também no Chiado, à campanha da CDU. Nadine Soares, começou com atraso essa arruada, mas aí está, estamos a ouvir. Qual é a temperatura?

Começa a aquecer. A comitiva da CDU já desceu até bem perto dos Armazéns do Chiado. O líder partidário, Paulo Raimundo, prepara-se a qualquer momento para prestar declarações aos jornalistas. Vem ao lado do candidato por Lisboa, João Ferreira. É uma comitiva até bastante expressiva, ainda que seja de notar que são poucos aqueles que tentam furar esta bolha de jornalistas para chegar ao pé do João Ferreira. Estão bastante tímidos, mas a comitiva da CDU esforça-se nesta hora para fazer valer esta posição de que a CDU também pode ser uma opção, isto numa altura em que a CDU continua a ser fortemente criticada pela coligação Viver Lisboa, por não se ter coligado e por ser um possível trunfo de Carlos Moedas. Ora, aqui no Chiado, a CDU tenta, de alguma forma, combater essa ideia e mostrar alguma força. Várias bandeiras vermelhas, verdes e azuis, balões também a colorir o Chiado. Esta tentativa da CDU demonstrar força para estas eleições autárquicas. Como dizia a Vanessa, aos poucos, vamos à espera que Paulo Raimundo se prepare para falar, mas, para já, a ganhar ainda mais corpo esta comitiva da CDU neste desfile, que é típico e habitual. É uma ação bastante importante para as eleições autárquicas. Desta vez, a CDU, aqui já à porta dos Armazéns do Chiado, a fazer-se sentir.

Reportagem da Nadine Soares. Paulo Raimundo a apoiar o candidato João Ferreira.

A primeira a cumprir este tradicional ponto de passagem de campanhas eleitorais foi a candidata da coligação Viver Lisboa. Alexandra Leitão, no Chiado, dramatizou o apelo ao voto, Vanessa.

Apesar de não pedir maioria absoluta, a socialista, que conta também com o apoio de Livre, Bloco de Esquerda e PAN, diz que é a única que pode derrotar Carlos Moedas.

Não podemos deixar. Não podemos acordar no dia 13 para uma governação de Lisboa que é mais do mesmo ou pior. Uma governação de Lisboa com a Iniciativa Liberal, que quer mandar embora trabalhadores, que quer privatizar os transportes públicos, que quer negociar especulativamente para tirar ainda mais habitação da cidade. Não podemos permitir isso.

Alexandra Leitão contou com o apoio do presidente do PS. Carlos César admite que as últimas eleições ainda estão frescas na memória dos socialistas.

As últimas eleições foram como um tsunami, que destruíram edifícios do Partido Socialista. Uns ficaram de pé e outros nem sido construídos. E agora o que nós vamos ver nesta campanha e nestas eleições é quantos foram construídos, e nós estimamos que tenham sido muitos.

Para além de Carlos César, também o líder do PS, José Luís Carneiro, desceu o Chiado e respondeu aos apelos de maioria absoluta para Carlos Moedas, feitos por Luís Montenegro.

Eu já há muito que digo que o primeiro-ministro está desligado à realidade. E mais uma vez se confirma.

Uma arruada no Chiado que não encheu a Rua do Carmo e à qual se juntaram os vários líderes partidários da coligação Viver Lisboa, Rui Tavares, Inês Sousa Real e Mariana Mortágua. Alexandra Leitão diz que sentiu uma grande convergência à esquerda nesta campanha, mas Mariana Mortágua não diz se a coligação é para repetir. Refere apenas que confia na socialista para ficar à frente da autarquia da capital.

E Luís Montenegro decidiu encerrar a campanha em casa, no distrito de Aveiro.

Está agendada para esta hora uma ação no Mercado da Costa Nova. Laura Figueiredo, agora em direto, o líder do PSD, primeiro-ministro, optou por terminar a campanha num distrito muito favorável.

Precisamente, Vanessa, mais logo Luís Montenegro termina a campanha eleitoral mesmo na terra natal, em Espinho, mas por agora é aqui em Ílhavo que dezenas de pessoas aguardam pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, que deve chegar a qualquer momento aqui a Ílhavo, onde vem apoiar o candidato Rui Dias, que concorre como cabeça de lista numa coligação PSD/CDS. E daqui a uma hora, o ponto de encontro é já em Aveiro, para apoiar a candidatura de Luís Souto Miranda, que concorre contra o irmão, o socialista Alberto Souto Miranda. O dia e a campanha eleitoral autárquica termina em Espinho, terra natal de Montenegro, que vai apoiar o candidato do PSD, Jorge Ratola, que é ex-vice-presidente da Câmara. Estamos, assim mesmo, na reta final desta campanha, que, como dizias, Vanessa, para Luís Montenegro, vai terminar em casa.

Reportagem da Laura Figueiredo. Vamos contar contigo também em próximas edições, na tarde política e ao longo desta noite. Vamos ainda também a André Ventura.

Vamos sim, porque André Ventura está no distrito de Viana do Castelo. Não sei se vai fechar a campanha com vira ou cantar à desgarrada.

A ver vamos. Vai estar no Santuário, palco para isso mesmo. Ricardo Loureiro, agora em direto. Derradeira ação de campanha do líder do Chega, prevista precisamente para esta hora. Por que esta escolha?

Nem mais. A Quinta de Santo Inho, um local de festas tradicionais, de arraiais minhotos às portas da cidade de Viana do Castelo, sítio que foi escolhido como fecho de campanha, mas de porto de partida para as eleições do próximo domingo. Esta foi uma frase que nos foi dita por um militante quando cá chegamos, que nos falava da expectativa de um resultado histórico no Alto Minho. Uma frase que ajuda também a explicar o porquê da escolha nesta região do país para o último dia de campanha. Lembrar que o partido Chega vai a votos em 14 das 27 freguesias do Conselho Vianense e que, de resto, a sala está lotada. Há pouco confirmávamos isso mesmo junto à organização. Foram vendidos todos os bilhetes para este espaço e para esta noite. Recordamos que a chegada de André Ventura estava prevista para às 18h. O também candidato à Presidência da República, nesta sexta-feira, andou por aqui perto. Esteve em Braga durante a parte da manhã, durante a parte da tarde, em Vila Verde, a cerca de 40 a 50 km do ponto onde nos encontramos. Sabemos que há uma caravana que acompanha o líder do partido e que a chegada será um dos momentos fortes deste último dia, que terá festa com ranchos folclóricos, com uma desfolhada tradicional. O cenário está montado, há um palco dentro deste espaço, onde também mais tarde vão decorrer os discursos das mais diversas personalidades. Desde logo, e à cabeça, André Ventura, mas também o candidato à Câmara de Viana do Castelo, Eduardo Teixeira. Um jantar comício com fecho de campanha à moda do Minho, às portas da cidade capital do Alto Minho.

E com música na certa, reportagem do Ricardo Loureiro, que está a acompanhar esta última ação de campanha de André Ventura.

Mas há outras notícias a marcar esta tarde de sexta-feira, depois deste carrossel que aqui fizemos pelas campanhas eleitorais. Vanessa.

A Agência de Notação Financeira DBRS vê riscos na previsão do crescimento da economia portuguesa, que podem dificultar o excedente de 0,1% prometido pelo governo na proposta de Orçamento do Estado, que foi apresentada ontem. Ainda assim, esta agência de notação financeira continua confiante na trajetória de redução do rácio da dívida pública. Nos Estados Unidos, uma explosão numa fábrica de explosivos, precisamente no Tennessee, fez vários mortos. Há vários desaparecidos. Ainda não há números concretos, mas as autoridades confirmam que há vítimas mortais e pelo menos esses 13 desaparecidos. A explosão aconteceu numa empresa responsável por produzir explosivos e equipamentos de energia para serviços militares, aeroespaciais e indústrias de mineração e demolição. O presidente dos Estados Unidos ameaça começar uma guerra comercial com a China. Numa publicação na rede social Truth, Donald Trump escreve um longo texto a acusar Pequim de ter enviado uma carta a vários países com o objetivo de ficar com o monopólio de minerais raros. Em resposta à alegada carta chinesa, Donald Trump diz que vai ser obrigado a ripostar, ou seja, a aumentar as tarifas dos bens importados chineses, e muito, é o que avisa desde já. Também admite, o presidente norte-americano, cancelar o encontro que estava agendado com Xi Jinping, o líder chinês, na visita à Coreia do Norte daqui a duas semanas. Decisão política é como a Casa Branca classifica a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a María Corina Machado, a líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro. Donald Trump esperava ser agraciado com a distinção da Academia Sueca. De resto, tinha afirmado na semana passada que seria um grande insulto isso não acontecer. Não aconteceu. Em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou a escolha da política venezuelana para Prêmio Nobel da Paz.

Eu não queria deixar de felicitar vivamente a premiada, que é uma lutadora pela democracia e pela liberdade há muito tempo. É uma vida, praticamente, e nos últimos, eu ia dizer anos, mas décadas. Uma presença constante de luta. É uma mulher e luta em condições muito difíceis.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considera este Nobel bem entregue. Pode conhecer melhor a história de María Corina Machado em observador.pt. É uma das imagens que fica deste dia no plano internacional, milhares de palestinianos a caminho de casa, dia em que as tropas israelitas começaram a recuar na Faixa de Gaza. O cessar-fogo está em vigor desde o meio-dia e, entretanto, as Nações Unidas adiantam que têm via aberta para a entrada de ajuda humanitária a partir de domingo. É o que está a adiantar a Al Jazeera. Entretanto, nos últimos minutos, notícia de um incêndio em Montalegre, na zona de Gralhas, com duas frentes a arder com intensidade. À Rádio Observador, o comandante dos Bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, diz que as chamas estão, apesar disso, a ceder aos meios. Não há ainda previsão para a resolução deste incêndio. Mais de meia centena de operacionais, 40 meios terrestres e nove meios aéreos no terreno.

E aqui na Rádio Observador tivemos hoje uma excelente notícia. A nível nacional, registámos um novo máximo de audiência, com 2,3% de audiência acumulada de véspera. E quando olhamos para a Grande Lisboa e Grande Porto, tudo somado, a Rádio Observador já é mais ouvida do que a Antena 1 e a TSF. De resto, em Lisboa, registámos um novo recorde, 4,6 de audiência. São dados do Barem Rádio da Marktest. Já a seguir, às 18h30, voltamos a atualizar as notícias. Entretanto, temos: e o vencedor é...