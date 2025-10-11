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Edição das 6 com Diana Rosa. Muito boa tarde.

Boa tarde.

A começar com o cessar-fogo no Médio Oriente. Mais de meio milhão de palestinianos já regressaram à cidade de Gaza nas últimas 24 horas.

É o que adianta a Agência de Defesa Civil de Gaza, citada pelo jornal "Times of Israel". Entretanto, o Hamas já recusou o respectivo desarmamento, uma condição prevista no plano de Donald Trump para pôr fim à guerra. O movimento palestiniano islâmico diz que está fora de questão, não é negociável. Além da entrega das armas, o presidente norte-americano quer que o Hamas retire as tropas da Faixa de Gaza na próxima fase de cessar-fogo. As negociações prosseguem na próxima terça-feira, no Egito. Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron vão marcar presença.

Entretanto, Diana, milhares de agentes de segurança transferiram prisioneiros da Palestina ou palestinianos para outras prisões antes da libertação.

Faz parte do acordo de cessar-fogo, é o que indica o serviço prisional israelita, citado pelo jornal "Times of Israel". Os agentes transferiram os prisioneiros, que vão ser trocados por reféns detidos pelo Hamas e outros grupos terroristas em Gaza, para as prisões de Ofer e Ketyot, de acordo com as instruções do governo.

Quanto ao Presidente da República, espera que o cessar-fogo no Médio Oriente venha para ficar e mostra-se preocupado com os palestinianos que voltam agora para a Faixa de Gaza.

E não encontram a casa onde moravam, apenas escombros. Antes de chegar a Portugal esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre este conflito. Espera uma reconstrução efetiva do enclave palestiniano.

Portugal está empenhado que o plano seja bem sucedido e que a reconstrução da Palestina, nomeadamente a parte que foi mais atingida no último ano, seja uma realidade, que seja de uma sociedade que possa corresponder àquilo que é a posição que sempre adotámos, que é dois povos, dois Estados.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aqui aos jornalistas na Estónia, também o presidente turco afirma que a Turquia vai apoiar qualquer iniciativa que coloque um fim permanente ao que diz serem os massacres e ao genocídio na Faixa de Gaza. São as palavras de Recep Erdoğan, que citado pelo jornal "Al Jazeera", diz que Israel deve cumprir as promessas e pôr fim às políticas agressivas que representam uma ameaça para a região e para a segurança das pessoas que vivem no Médio Oriente.

E as reservas relativamente a este acordo são também manifestadas pelo historiador Bruno Cardoso Reis, que espera mais por parte de Israel e do Hamas.

Porque o que foi acordado até agora nesta primeira fase resolve apenas os problemas à superfície.

É realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por duas vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. O que conseguimos saber é que não é, para já, um acordo de paz amplo, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Médio Oriente.

Bruno Cardoso Reis acredita que Donald Trump ganha pontos junto da comunidade internacional depois dos esforços para alcançar a paz na Faixa de Gaza.

Agora 6:04. E foi precisamente com Donald Trump que o presidente ucraniano esteve hoje com uma conversa por telefone.

Para falar sobre o apoio à Ucrânia depois de ter sido alcançado o cessar-fogo. Zelensky felicita o chefe de Estado norte-americano por este acordo no Médio Oriente. Fala numa conquista notável. Acredita, no entanto, que se uma guerra pode ser interrompida numa região do globo, então certamente outras guerras também podem ser travadas, incluindo a guerra da Rússia. É o que escreve o presidente ucraniano no X. Nesta chamada, Zelensky informou o chefe de Estado norte-americano sobre os ataques da Rússia ao sistema energético da Ucrânia. Quase metade do país já foi fustigado por estes ataques, com falhas de energia em plena época de inverno, e o inverno é frio na Ucrânia. Foram ainda discutidas possibilidades de reforçar a defesa aérea de Kiev, diz o presidente ucraniano, que se a Rússia não aceita parar o conflito através da diplomacia, que o faça através da força.

Edição das 6, mudando de tema. Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência de um tiroteio no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Foi levado a cabo durante um evento desportivo numa escola secundária.

Além dos quatro mortos, registam-se ainda quatro feridos que estão em estado crítico e foram transportados para o Centro Médico da Universidade do Mississippi. De acordo com as autoridades locais, o tiroteio ocorreu esta noite na cidade de Leland, numa altura em que os antigos alunos regressam à escola para uma celebração comunitária. As autoridades afirmam que decorre uma investigação a este caso. O autor dos disparos não foi ainda identificado, é o que adianta o jornal "New York Times".

Vamos agora também para o desporto. No ciclismo, Tadej Pogačar venceu pela quinta vez consecutiva a grande prova de outono. Foi na Lombardia.

O atleta esloveno de 27 anos chagou-se vitorioso, mostrando mais uma vez ser praticamente imbatível. Juntou este monumento ao Mundial, também ao Europeu, em apenas duas semanas. Aos jornalistas, depois da prova, Pogačar agradece aos colegas de equipa, diz que esse apoio é fundamental. O atleta tornou-se no primeiro ciclista a vencer a mesma prova em cinco temporadas consecutivas. Igualou ainda o mítico Eddy Merckx, como o único ciclista a vencer três monumentos no mesmo ano, na Volta à Lombardia. Pogačar igualou também o recordista Fausto Coppi, com cinco triunfos. Chegou ao décimo monumento da carreira.

Ainda pelo desporto, uma boa notícia. A judoca olímpica portuguesa Bárbara Timo conquistou hoje a medalha de ouro de menos 70 quilos na Taça Europeia de Málaga.

Uma competição em que Miguel Gago, na categoria de menos 66, foi medalha de prata. No regresso aos tatames, desde julho, Bárbara Timo teve um pleno de quatro vitórias em Málaga, a última das quais a dar-lhe este ouro numa final. Timo, que voltou a competir em menos de 70 quilos depois dos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, integrou em Málaga uma seleção de 17 judocas lusitanos, com nove a competirem hoje e mais oito amanhã. Uma prova que serve também de preparação para os campeonatos nacionais.

Entretanto, outra conquista. O Sporting venceu a Supertaça de Hóquei em Patins pela terceira vez.

Venceu o Futebol Clube do Porto por 4x3, depois do prolongamento, num jogo que decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas. Os Dragões, bicampeões nacionais em título, chegaram ao intervalo a vencer por 3x2, com gols de Ezequiel Mena e Alder Nunes, enquanto pelo Sporting, detentor da Taça de Portugal e recentemente coroado campeão do Mundo de Clubes, marcaram Alessandro Verone e Facundo Navarro. Na segunda parte, Facundo Navarro bisou na partida aos 47 minutos, restabeleceu o empate. No prolongamento, completou o hat-trick com um tento decisivo aos 52 minutos.

Falta pouco. Contagem decrescente para o Portugal-República da Irlanda. A equipa das Quinas procura dar um passo de gigante rumo ao próximo Mundial de Futebol.

Pode fazê-lo já na próxima terça-feira, em caso de vitória frente à Hungria, mas para isso, a formação de Roberto Martínez precisa primeiro dos três pontos de hoje frente aos irlandeses, que têm apenas um ponto na classificação. Já Portugal tem seis pontos, fruto das vitórias fora contra Arménia e Hungria. Continua hoje a caminhada rumo à nona presença em Mundiais, a sétima de forma consecutiva. O jogo desta noite é no Estádio de Alvalade. Arranca daqui a pouco, às 19:45.

E é para ouvir, Diana, a emissão especial aqui da Rádio Observador.

Conto contigo e por ti.

É verdade, com o Miguel Cordeiro no relato e também com a reportagem do Bruno Martinho, e também com o Augusto Inácio, e também com o Luís Pinto Coelho. Portanto, é uma equipa.

Os comentários.

Exatamente.

Uma grande equipa.

É o pacote total.

No terreno.

É verdade. Olha, de volta às 18:30. Então até já.

Combinado. Até já.

Até já.