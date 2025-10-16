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Vamos ao Jornal das seis, com a jornalista Vanessa Cruz.

Começamos com as eleições autárquicas. Ainda não está terminada a contagem dos votos em Lisboa, mas o Chega assegura que a diferença para a CDU é cada vez maior. As eleições foram há quatro dias, mas ainda há esta contagem a ser feita. Bruno Mascarenhas, do Chega, ficou à frente de João Ferreira, da CDU, por apenas 11 votos. Votos que fizeram a diferença. O Chega elegeu dois vereadores, a CDU apenas um, o próprio João Ferreira. Mas agora, em entrevista à Rádio Observador, Bruno Mascarenhas assegura que essa diferença duplicou. Vamos escutar.

As diferenças já devem estar nos 20 ou 21. Nós estamos numa posição de vantagem. Este processo ainda não terminou, porque a cada voto nulo que é dado ao Partido Comunista, fazem protestos sobre protestos. É uma manigância para tentar, de facto, alterar o processo.

O candidato do Chega acusa ainda o PCP de tentar interferir na contabilização dos votos que faltam. O vereador da Câmara Municipal de Lisboa prevê que este processo de contagem esteja concluído amanhã.

E Bruno Mascarenhas, nesta conversa aqui na Rádio Observador, que prometeu durante a campanha eleitoral ser oposição a Carlos Moedas, diz que vai avaliar medida a medida as propostas do executivo camarário.

Mas agora abre a porta a entendimentos com o autarca social-democrata.

Naturalmente, também que há, e nós temos, em vários aspectos, o Eng.º Moedas aproximou-se do Chega relativamente a alguns temas, mas julgo que ele terá todo o interesse em prosseguir com aquelas que são algumas das nossas ideias.

Entende que há, pelo menos, abertura para conversar de parte a parte, é isso?

Entendo que é desejável, que o Eng.º Carlos Moedas está mais próximo de nós do que poderá eventualmente estar do Bloco de Esquerda.

Bruno Mascarenhas, convidado do Explicador desta tarde.

E logo a seguir, noutro Explicador que tivemos nesta hora das 17h00, ouvimos um antigo ministro socialista, João Costa, reconhece que o Chega, diz, teve uma grande vitória nas eleições.

É mesmo essa a expressão utilizada numa entrevista há minutos aqui na Rádio Observador.

O Chega, que toda a gente diz que teve uma grande rota, no meu entender, teve uma grande vitória. O número de vereadores, o número de câmaras que eles tiveram quase a ganhar ali na minha zona, no meu distrito, onde eu morava, Susimbra, Montijo, Palmela, foi por um triz.

João Costa, antigo ministro da Educação, concorda assim com Pedro Nuno Santos nas redes sociais. O ex-líder do PS pediu para não se desvalorizar os resultados eleitorais do Chega. O partido de André Ventura conseguiu três presidências de Câmara. Neste Explicador, João Costa também defendeu que o PS já devia ter anunciado o apoio a António José Seguro nas presidenciais há mais tempo. Essa oficialização vai ser feita no próximo domingo, na Comissão Nacional, em Penafiel.

E o governo diz que, agora sim, a política de imigração pode ter resultados. A Lei dos Estrangeiros foi promulgada hoje pelo Presidente da República.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, diz que este é um dia que vai ficar na história.

Dizer que este é um dia muito importante para o país. É um capítulo importantíssimo da mudança na política de imigração, agora regulada, com mais controle, mais segurança, mas também mais dignidade para quem chega, para os imigrantes que acolhemos. Não é o primeiro capítulo e não é o último da mudança da política de imigração.

Pelo Chega, André Ventura também espera que esta Lei de Estrangeiros seja só o começo de uma política de imigração mais restritiva. Os partidos dividem-se. O PS concorda com o Presidente da República. A lei respeita os mínimos exigidos em matéria de constitucionalidade. A Iniciativa Liberal considera que é uma lei equilibrada. À esquerda, todos estão contra. Dizem que o diploma é desigual do ponto de vista social e económico.

Importa ainda ouvir de novo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogia a abstenção do PS na generalidade relativamente à proposta do Orçamento do Estado. E agora o governo já piscou olho ao Chega.

Diz que há todas as condições para o partido de André Ventura também viabilizar e que nem Chega nem PS ficam vinculados ao documento.

A viabilização, por isso, não os torna autores dessas políticas públicas decididas noutro momento, nem sequer os responsabiliza pela governação. Eu creio que este é um orçamento que tem todas as condições para ser votado pelos maiores partidos portugueses. E nessa medida, um já se pronunciou nesse sentido. Saudamos essa pronúncia.

O Chega já avisou que não vai dar carta-branca ao governo no Orçamento do Estado. O debate no Parlamento começa dia 27 de outubro. A votação, na generalidade, é no dia a seguir, dia 28.

Quem está contra esta proposta são os polícias. Decorre a esta hora um protesto em Lisboa, ao qual se vão juntar ainda militares da GNR.

Queixam-se que os problemas da classe foram ignorados. O presidente adjunto do Sindicato dos Profissionais da Polícia, Gilberto Alves, explica à Rádio Observador o que estes profissionais estão a reivindicar.

Um dos pontos mais fulcrais tem a ver com o quê? Com o problema da pré-aposentação na PSP, que se está a estender agora entre os 55 e os 60 anos. E esse é um dos principais problemas que a polícia atualmente se debate. Pessoal que quer sair, quer sair porque tem esse tempo, realmente irriu nas condições e realmente não estão a deixá-los sair.

O Observador apurou, entretanto, que há uma reunião agendada com o Ministério da Administração Interna para a próxima segunda-feira. Este protesto dos agentes da polícia e militares da GNR em Lisboa começou à frente da Direção Nacional da PSP, tem como destino o ministério.

E sobre a reforma do Estado, Gonçalo Matias demarca-se da posição da Iniciativa Liberal. O ministro assegura que o governo, na dúvida, não despede funcionários públicos.

Gonçalo Saraiva Matias foi questionado no briefing do Conselho de Ministros a propósito da criação da Loja do Cidadão virtual, com mais de 100 serviços. O objetivo do governo é chegar a 100% da digitalização em 2030. Questionado sobre as críticas deixadas pelos liberais à reforma do Estado, o ministro com a pasta responde assim:

"Claro, há uma diferença que temos. Nós não defendemos despedimentos e, portanto, essa diferença vamos manter. Na dúvida, não despedimos."

Lembra a posição da Iniciativa Liberal sobre o despedimento de funcionários públicos com baixo rendimento. Para além da Loja do Cidadão virtual, vêm aí horários alargados nas lojas físicas. Há mais novidades prometidas para breve, quando o diploma for publicado.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 16 de outubro.

Julgamento da Operação Marquês. O advogado de Carlos Santos Silva revela que o empresário lhe pediu para guardar €200 mil num cofre. Gonçalo Trindade Ferreira é também arguido. Admite que não viu qualquer tipo de maldade no pedido, explica que Santos Silva lhe disse que o dinheiro era para alguma necessidade. A sessão acabou suspensa de forma brusca quando o coletivo de juízes apontou para uma quebra de sigilo profissional. A defesa do arguido vai, entretanto, pedir o levantamento do sigilo à Ordem dos Advogados, ainda hoje, para poder testemunhar o mais rapidamente possível. A Microsoft Portugal avança com o despedimento coletivo de 68 trabalhadores. São processos que decorrem há alguns meses. É já a segunda vez que a empresa despede um número elevado de funcionários este ano. Diz que está a acompanhar os cortes feitos pela multinacional. Tem estado a cortar cerca de 4% da força de trabalho, uma redução que já afetou cerca de 9 mil funcionários. A Microsoft diz que está pressionada para controlar os custos. Ontem, também a Teleperformance, empresa de call centers, anunciou um despedimento coletivo: 200 trabalhadores visados. Donald Trump e Vladimir Putin continuam a conversa ao telefone já há mais de hora e meia. Uma conversa que antecede o encontro que o presidente norte-americano vai ter amanhã em Washington com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Trump promete divulgar o conteúdo desta conversa com o presidente da Rússia daqui a pouco, quando terminar esse encontro. Ricardo, uma pequena grande descoberta em Portugal, uma nova espécie de bicho-de-conta. Costumavas apanhar quando eras pequeno?

Em 1860, eu acho que ainda era permitido dar uns pequenos toquezinhos no bicho-de-conta, porque ele enrolava e tinha graça.

O meu afilhado Joaquim adora apanhar os bichos-de-conta.

Agora não sei se ainda é permitido ou se é considerado maus-tratos, mas espero que não. Era um toquezinho simpático.

Acho que sim, desde que seja com jeitinho. Sendo que há aqui uma diferença que temos de-

Bicho-de-conta e não da conta.

É, é isso. Acho que podes juntar-te ao Marco Neves no nosso programa.

Sim, bicho-de-conta. Às vezes ouve-se bicho da conta. Não. Esse é o bicho que faz contas, é o bicho das contas.

Mas vamos lá a esta descoberta. Chama-se Eluma cristata. Foi descoberto pela bióloga portuguesa Rita Eusébio, em Alcobertas, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. É a primeira espécie de bicho-de-conta que é encontrada em coluviões, um tipo de habitat subterrâneo que fica mais próximo da superfície do que uma gruta. É uma ligeira escavação, neste caso, tem cerca de 60 cm da superfície.

Fascinado, Vanessa, porque é nos coluviões que é encontrado este bicho. E qual é a diferença deste bicho-de-conta em relação aos outros?

Olha, de acordo com a bióloga Rita Eusébio, esta nova espécie tem cristas muito pronunciadas em cada um dos segmentos do corpo, que não existem, normalmente, nesta família de animais. De resto, este bicho-de-conta tem cerca de 1 cm, enrola-se como uma bola e tem um papel ecológico muito importante, porque funciona como reciclador dos habitats onde vive.

É incrível continuarmos a encontrar espécies, não é? Pensamos que já sabemos tudo e, afinal, não sabemos nada. Vanessa, vais regressar às 18h30 para atualizar as notícias.