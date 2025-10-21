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Vanessa, vamos ao jornal da seis.

Alexandra Leitão concretiza as responsabilidades políticas que exige depois de conhecido o relatório preliminar do acidente do elevador da Glória. Não pede a demissão do presidente da Câmara, Carlos Moedas, mas em entrevista à Rádio Observador, a recém-eleita vereadora do PS diz que a administração da Carris tem de ser afastada.

Está quebrada, de forma irreversível, uma relação de confiança entre os próprios lisboetas e quem utiliza estes transportes, e o conselho e o presidente do conselho de administração da Carris. E, portanto, julgo que não há condições para o mesmo permanecer no cargo.

"Se Carlos Moedas não fizer nada agora é porque não se preocupa", é o que acrescenta Alexandra Leitão, a vereadora do PS na Câmara de Lisboa, explica ainda o que teria feito logo a seguir ao acidente se estivesse à frente da autarquia.

Teria convocado a Câmara Municipal de Lisboa, teria sido mais rápida a prestar esclarecimentos que ainda hoje não foram prestados. Teria já constituído o fundo de apoio às vítimas. Teria telefonado e tratado de todas as vítimas e famílias vítimas mortais, coisa que hoje sabemos que nem isso aconteceu. Teria seguramente já obrigado a Carris a vir explicar-se e provavelmente, já não seria esta administração da Carris a estar em funções.

Nesta entrevista na tarde política da Rádio Observador, Alexandra Leitão diz também que se houver responsabilidades da gestão anterior, do tempo de Fernando Medina à frente da Câmara de Lisboa, também terão de ser apuradas.

De resto, a oposição em peso na Câmara Municipal de Lisboa tem críticas à Carris e também a Carlos Moedas.

O vereador da CDU, João Ferreira, diz que o presidente da Câmara não tem condições para levar a cabo as mudanças que se impõem na gestão da Carris. Pelo Chega, Bruno Mariscalhanas aponta o dedo à administração da empresa.

O ministro das Infraestruturas diz, entretanto, que o governo deu ordens ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes para garantir a supervisão dos elevadores em Lisboa.

Estás a falar do IMT. Diz Miguel Pinto Luz que as falhas na supervisão detectadas no relatório preliminar conhecido ontem, foram também identificadas pelo executivo, que diz agiu logo em conformidade.

O relatório aponta para uma lacuna na área da supervisão, algo que o governo já tinha detectado no pós-tragédia, e o governo mandatou o IMT para lançar o processo legislativo, que está pronto dentro de algumas semanas, para redefinir o processo de supervisão, nomeadamente aquilo que são os metros ligeiros, daquilo que são estes funiculares, porque não pode haver um vazio.

O relatório preliminar do acidente revela falhas na manutenção e na supervisão, e também que o cabo que unia as duas cabines do elevador da Glória não era sequer adequado para transportar pessoas.

E a FECTRANS, a Federação dos Sindicatos dos Transportes, defende que a manutenção dos elevadores lisboetas deve regressar às oficinas da Carris.

O coordenador nacional da FECTRANS, José Manuel Oliveira, diz que o serviço de manutenção é delicado, merece atenção e que se for concessionado a uma empresa privada, o pior pode acontecer.

Quem passa a fazer esse trabalho procura tirar o máximo proveito possível e quem, digamos, cede essa atividade, procura pagar menos. E isso depois reflete-se na qualidade da manutenção.

A FECTRANS acredita que não será a principal causa do acidente que levou à tragédia de 3 de outubro, mas pode ser um fator condicionante.

E agora um aviso do PS ao governo de Luís Montenegro. Atenção, não há garantias de estabilidade para quatro anos.

Apesar de viabilizar este orçamento do Estado para 2026, o líder parlamentar socialista sublinha que as garantias que o Partido Socialista está a dar não são válidas até ao final da legislatura. Em entrevista ao Observador, durante as jornadas parlamentares do PS, Eurico Brilhante Dias deixa o governo sob aviso. A situação política vai ser avaliada a cada orçamento.

A estabilidade não é um valor absoluto. Na análise do orçamento 2027, faremos uma análise global sobre o quadro político e evidentemente sobre a proposta de orçamento de Estado. Neste momento, há um quadro eleitoral de maio de 2025. Estamos em outubro de 2025. A comunidade quer estabilidade, não quer andar em eleições todos os anos.

Eurico Brilhante Dias, entrevistado pela jornalista Rita Tavares, nas jornadas parlamentares do PS em Penafiel. Foi também nesse mesmo evento socialista que o secretário-geral José Luís Carneiro confirmou, como proposta de alteração ao orçamento, o aumento permanente das pensões mais baixas, garante que há margem orçamental, mais do que o governo diz, a julgar pelo que foi orçamentado e depois executado o ano passado e este ano, até ao mês de agosto.

E regressando a esta entrevista de Eurico Brilhante Dias ao Observador, as presidenciais, claro, também foram tema e o apoio é seguro.

Formalizado pelo PS no passado domingo, o líder parlamentar socialista recusa que seja um apoio tímido.

Portanto, não é envergonhado que a resolução apresentada pelo presidente e pelo secretário-geral foi aprovada com duas abstenções. Se há vergonha, é uma vergonha que se expressa de uma forma muito efusiva no apoio. António José Seguro teve apoio de presidentes de federação, ex-ministros, ex-secretários de Estado, ex-dirigentes do partido. Essa tensão é perfeitamente normal. Nem o doutor Mário Soares foi unânime quando foi candidato.

Eurico Brilhante Dias, à margem das jornadas parlamentares do PS, foi entrevistado pela jornalista da secção de política, Rita Tavares.

Entretanto, numa outra entrevista aqui na Rádio Observador, o vice-presidente da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, abriu a porta a acordos com o Chega nas autárquicas.

Linhas vermelhas só com políticas e não com partidos, é o que defende o deputado e vice-presidente dos Liberais. Em entrevista no programa Sofá do Parlamento, Mário Amorim Lopes diz que as autarquias têm de ser governadas com os partidos escolhidos pela população.

O que é necessário definir são linhas vermelhas às propostas, ou seja, não é propriamente aos partidos. Quer dizer, Chega, eu acho que está na hora de reconhecer que uma quantidade muito considerável de pessoas votou no partido e, portanto, democraticamente, é um partido tão válido como quaisquer outros. Politicamente, ideologicamente, temos grandes reservas em relação ao Chega, como temos em relação ao PCP ou Bloco de Esquerda, mas aqui no final do dia, as câmaras não podem ficar ingovernáveis.

Já quanto ao Orçamento do Estado, Mário Amorim Lopes lamenta a falta de ambição e admite a possibilidade de voto contra, caso não existam alterações significativas no que toca à descida de impostos.

E o Ministério da Saúde prepara-se para autorizar os hospitais a forçar médicos a assegurar as urgências regionais. O Observador teve acesso ao decreto-lei do governo.

Há cerca de um mês, no Parlamento, a ministra Ana Paula Martins tinha garantido que não iria avançar para qualquer mobilização forçada, mas a proposta de decreto-lei abre a porta a essa possibilidade, sim, no caso de não haver voluntários que queiram fazer urgências noutros hospitais que precisem. A Ordem dos Médicos diz que foi apanhada de surpresa, vai pedir mais informações à ministra numa reunião agendada para amanhã.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira. Vanessa?

Afinal, não, não há planos para um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no futuro imediato. É o que garante a Casa Branca, informação que vem contrariar o que foi dito pelo próprio presidente norte-americano, que tinha apontado para uma reunião em breve na Hungria. Aviso do vice-presidente dos Estados Unidos, o Hamas tem de desarmar e de se comportar. Se não o fizer, será obliterado. É com estas palavras que J. D. Vance se dirige ao grupo extremista. O vice-presidente de Donald Trump está em Jerusalém. Numa conferência de imprensa esta tarde, relativizou os episódios de violência durante o cessar-fogo e diz que está a ser discutida uma força de segurança em Gaza sem a presença de norte-americanos. Em Portugal, o ministro das Infraestruturas garante que os terrenos da Portela não vão ser usados para pagar o novo aeroporto de Lisboa. Diz Miguel Pinto Luz que a posição do governo é clara: não haverá contributo direto do Orçamento do Estado. O jornal Público noticiou hoje que a ANA Aeroportos e outras entidades querem que a venda do terreno da Portela, onde fica o atual aeroporto, ajude a suportar os custos do novo. Sete pessoas ficaram feridas esta tarde, duas em estado grave, depois de um esfaqueamento em Almusteur, Santarém. O agressor ficou ferido também e acabou detido. É uma atualização feita pela GNR de Santarém ao Observador. O esfaqueamento aconteceu na Associação Pica-Pau, um centro de tratamento de toxicodependentes. Cinco dos feridos foram mesmo esfaqueados, outro foi agredido a pontapé e uma outra pessoa foi vítima de doença súbita. Já há data, Pedro Duarte toma posse como presidente da Câmara do Porto no dia 5 de novembro. Vai ser por volta das 18h, no Mosteiro de São Bento da Vitória. Pedro Duarte sucede a Rui Moreira.

E a Vanessa Cruz vai regressar às 18h30 para atualizar as notícias.