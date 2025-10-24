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Jornal das seis na Rádio Observador. A primeira urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal já em janeiro, no início do próximo ano.

Em 2026, sim, será criada uma urgência regional dedicada à especialidade de ginecologia e obstetrícia na Península de Setúbal. Anúncio feito hoje pela ministra da Saúde, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, com uma garantia para os profissionais de saúde.

Tem um regime jurídico, e é deixar isto muito claro, os médicos, enfermeiros, os técnicos auxiliares de saúde continuam a trabalhar nas suas ULSs. Nada muda. Portanto, o seu vínculo laboral é à sua Unidade Local de Saúde e ao seu hospital. Mas, no âmbito daquilo que também a lei já prevê, os próprios acordos coletivos de trabalho, há deslocações em serviço, já hoje há. E é também uma maneira de libertar os profissionais de tantas urgências semanais, uma vez que, ao fazermos estas urgências centralizadas, teremos, naturalmente, escalas diferentes.

A ministra Ana Paula Martins anunciou também uma nova unidade de combate à fraude no SNS, que vai ter um mandato de três anos.

Para garantir que os dinheiros públicos são efetivamente investidos para que as pessoas sejam melhor tratadas, é coordenada pela Polícia Judiciária. Esta comissão assume uma natureza completamente independente, em termos de previsões, um âmbito de cerca de 3% a 5% de fraude no sistema.

Previsões com base também nas contas que são feitas noutros países e contas feitas. O SNS pode vir a poupar 800 milhões de euros com esta unidade de combate à fraude, pelas contas do governo.

Medidas anunciadas alguns meses depois do caso do médico dermatologista Miguel Alpalhão.

Sim, o médico que ganhou 400 mil € em 10 sábados de cirurgias adicionais no ano passado, no Hospital de Santa Maria, sendo que vem aí também, Ricardo, um novo sistema de acesso à consulta e cirurgia, que vai substituir o SIGIC, para identificar cirurgias com preços considerados anômalos e grandes listas de espera.

E os profissionais de saúde podem esperar ainda outras medidas no que toca a incentivos, Vanessa.

Sim, centros de elevado desempenho com incentivos individuais, não de equipa, indexados à produtividade, aos serviços prestados e à satisfação dos utentes. Vai ser aqui também tida em conta uma via verde para os médicos voltarem ao sistema público de saúde, é outra das medidas anunciadas esta tarde.

E esta sexta-feira trouxe novidades sobre um tema que tem ocupado a política e a atenção, a lei da nacionalidade. O Chega deixa em aberto o sentido de voto, o PS diz que vai votar contra e o ministro da Presidência acusa os socialistas de repetirem um erro.

Um erro de má gestão da atribuição da nacionalidade, ao mesmo tempo que António Leitão Amaro também deixa um aviso aos restantes partidos.

Quem votar a favor, quer exigência na atribuição da nacionalidade portuguesa, quer ligação efetiva, quer que seja português quem se integrou e quem tem uma ligação efetiva à nossa comunidade e adere aos nossos valores. Quem vota contra, prefere a facilitação e o facilitismo na atribuição da nacionalidade portuguesa, abdicando de mais exigência.

O ministro da Presidência, o PS, devolve as acusações e responsabiliza os partidos do governo pelo fato de as negociações não terem chegado a bom porto. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista, explica que há pontos fundamentais que acabaram rejeitados por PSD e CDS.

O quadro claro em que levou o Partido Socialista a decidir que votaria contra. Fizemos um processo de aproximação. Esse processo de aproximação não teve correspondência em aspetos nucleares e equilibrados. Devo dizer que lamento profundamente, porque foi feito um esforço muito significativo para chegar a acordo. A esmagadora maioria das propostas do Partido Socialista foi chumbada.

O líder parlamentar do PS explica que um dos principais pontos que levou as negociações a falhar está relacionado com os prazos, sobretudo do momento a partir do qual se contabiliza o tempo de residência em território nacional para que um imigrante possa pedir a nacionalidade portuguesa. Eurico Brilhante Dias garante que a bancada socialista fez um esforço para se tentar aproximar das posições de PSD e CDS. Espera agora que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, peça a fiscalização do Tribunal Constitucional, a lei que vier a sair do Parlamento na próxima semana.

Certo é que as alterações foram aprovadas. Na generalidade, o PSD conseguiu ver aprovadas a maioria das propostas de alteração a esta lei da nacionalidade. Pelo Chega, há ainda, no entanto, dois pontos que continuam a separar o Chega do Social-Democratas.

E André Ventura diz, por isso, que a lei não pode ser aprovada a todo o custo. Refere ainda o que é que distancia, nesta altura, Chega de PSD.

Quem comete crimes graves, perde a nacionalidade portuguesa. Agora, podemos ter uma redação A ou uma redação B, mas não vamos mexer no princípio. O princípio é: quem comete crimes em Portugal e obteve a nacionalidade portuguesa não pode ser português. E o mesmo em relação à obtenção fraudulenta, porque acho que não faz sentido que alguém que obteve a nacionalidade com recurso a um documento falso, se mantenha português. Francamente, não acho que faça sentido.

As exigências de André Ventura. A lei da nacionalidade passou hoje na votação, na especialidade. A votação final global está marcada para a próxima terça-feira.

E a ministra do Trabalho e da Segurança Social garante que as pensões mais baixas vão recuperar poder de compra.

Maria do Rosário Palma Ramalho está a ser ouvida na Assembleia da República e assegura que uma subida das pensões mais baixas em meio ponto percentual acima da inflação vai permitir uma recuperação do poder de compra. Já as pensões mais altas vão perder. A acompanhar esta audição tem estado o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias. Miguel, agora em direto, que garantias deixa a ministra?

Esta para já no imediato da recuperação do poder de compra, mas também uma outra que é a estratégia do governo. Não estão previstos aumentos extraordinários das pensões de forma estrutural, ou seja, só haverá no máximo, caso exista excedente no próximo ano de 2026, só haverá novamente um novo bónus para os pensionistas.

Proceder a uma atualização das pensões de acordo com a fórmula legal e apenas se houver excedente orçamental, que só se vai verificar se há ou não, ao longo da execução orçamental, eventualmente fazer um novo suplemento extraordinário, aqui abrangendo apenas as pensões mais baixas.

O recado também para o Partido Socialista, que vai propor, durante a fase de especialidade, um aumento extraordinário das pensões. O governo não quer ir por esse caminho, mantém a porta aberta a um bónus, tal como aconteceu nos últimos dois anos. Já no que toca à lei da greve, que está também em discussão na lei laboral, que é um documento à parte deste Orçamento do Estado, mas ainda assim, questionada pelo CDS, Maria do Rosário Palma Ramalho deu conta das alterações que quer introduzir à lei da greve, garantindo que não é para cortar direitos, mas apenas para, por exemplo, garantir serviços mínimos na questão dos transportes públicos.

São sempre devidos serviços mínimos, porque é isso que a Constituição diz diretamente e, portanto, havia que clarificar, porque alguns tribunais arbitrais, afinal, acham que não. Uma pequena melhoria no enunciado das matérias que a lei considera como necessidades sociais básicas, o abastecimento alimentar, faltava lá, e acrescentando os serviços de cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência.

Por exemplo, a questão das creches também passa a ser uma necessidade básica em caso de greve. São algumas das alterações que o governo vai propor, mas isso em âmbito de concertação social. Fica ainda assim os esclarecimentos numa audição que ainda vai decorrer durante o resto da tarde. Recordo que segunda e terça-feira arranca o debate, na generalidade, do orçamento para 2026.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias, em direto do Parlamento, onde está a ser ouvida a ministra do Trabalho.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 24 de outubro.

Vladimir Putin é o único que não quer acabar com a guerra na Ucrânia. Uma acusação feita pelo primeiro-ministro britânico numa conferência de imprensa depois do encontro da Coligação das Vontades, que juntou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros líderes europeus em Londres. Keir Starmer reitera a importância das sanções norte-americanas e europeias a Moscovo e pede que se mantenha a pressão para acabar com a guerra.

"Estamos mais fortes do que nunca ao lado de Volodymyr Zelensky. Unidos no apoio à Ucrânia e ao presidente Trump, exigindo o fim imediato dos combates e o início das negociações a partir da linha de contacto atual. Há meses que o presidente ucraniano afirma estar pronto para um cessar-fogo e para se encontrar com Putin. No entanto, o presidente russo continua a empatar e a ganhar tempo. Putin é a única pessoa que não quer parar esta guerra".

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, depois do encontro entre líderes europeus, Volodymyr Zelensky também falou, insiste na necessidade dos mísseis de longo alcance, os Tomahawks, serem enviados para a Ucrânia para pressionar a Rússia. O presidente ucraniano agradece o apoio militar cedido pelo Reino Unido e pede aos Estados Unidos que façam o mesmo. A Auto Europa admite que pode vir a ser afetada pela falta de semicondutores. Há um problema de fornecimento por parte da empresa Nexperia. O grupo Volkswagen constituiu uma task force para acompanhar esta situação. A produção de automóveis prevista para a próxima semana está garantida. E agora um caso insólito com um quadro de Pablo Picasso, em Espanha. A obra Natureza Morta com Guitarra deu origem a uma investigação policial. Tinha sido dada como desaparecida no início deste mês, mas afinal não saiu do mesmo sítio.

Então, estava encostada numa parede e ninguém a via.

Olha, o quadro avaliado em €600 mil, para começar, devia ter sido transportado de Madrid para uma exposição em Granada. Quando a Fundação Caja Granada percebeu que a obra não estava entre as peças recebidas, fez uma denúncia e hoje a polícia espanhola confirmou, encontrou o mesmo quadro, mas em Madrid. A principal hipótese avançada pelas autoridades é que este quadro do Picasso nunca chegou a entrar no caminhão de transporte.

Portanto alguém deixou o quadro encostado a uma parede e não o carregou.

Na prática, pode ter sido isso.

Antes assim. Menos uma obra de arte desaparecida. As notícias regressam às 18h30, na voz da Vanessa Cruz.