Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Notícias com o Miguel Cordeiro. Em destaque, Miguel, o debate do Orçamento do Estado. Luís Montenegro vinca a intenção de devolver aos países de origem os imigrantes ilegais.

Foi um dos tópicos que o Primeiro-Ministro destacou no arranque do debate do Orçamento na Assembleia da República. O governo quer apertar a malha aos imigrantes ilegais e, por isso, deixou uma intenção aos partidos. A acompanhar este debate está o Miguel Vitor Dias, agora em direto. Miguel, que garantia deixou Luís Montenegro?

Essa intenção de aumentar o número de devoluções dos imigrantes ilegais aos países de origem, diz que o país tem que o fazer para ser dado ao respeito no que toca à gestão dos fluxos migratórios. Garantiu também uma gestão mais seletiva na entrada de cidadãos estrangeiros, apenas para os que digam respeito aos interesses da economia nacional. Uma mensagem que deixou no arranque deste debate do Orçamento do Estado e que mereceu fortes aplausos da bancada do PSD.

Temos de ser claros. A pergunta é: e os ilegais, como é que vai ser? A resposta é simples e é direta: os imigrantes ilegais devem regressar ao seu país de origem.

São para regressar ao país de origem, é o que diz Luís Montenegro, que pediu no passado uma lei de estrangeiros com uma capacidade mais efetiva do governo e das forças de segurança nesta devolução dos imigrantes de forma coerciva. O Primeiro-Ministro falou deste tópico e também da saúde. Ainda há poucos minutos respondeu aqui a um deputado que o número de nascimentos, de partos na via pública é uma percentagem ínfima no total do Serviço Nacional de Saúde, mas também numa fase inicial, disse que aceita humildemente as críticas, embora tenha deixado uma farpa ao Partido Socialista.

Na saúde, manteremos o esforço de transformação estrutural do Serviço Nacional de Saúde. Com humildade. Eu repito, com humildade, com consciência das dificuldades, mas dispensando as lições despudoradas de quem contribuiu para a degradação do SNS nos últimos anos.

A farpa à gestão socialista do SNS, num debate em que Luís Montenegro também já referiu que este orçamento deve ser um garante de estabilidade, que não é o alfa e o ômega das políticas públicas portuguesas e onde já se envolveu também numa troca de acusações com André Ventura sobre a expressão utilizada pelo líder do Chega de que eram precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem. André Ventura a dizer que não tem saudades dos tempos da ditadura e de que a ditadura é, por si só, também um sistema de corrupção que André Ventura tanto diz combater. O debate decorre neste momento já numa segunda ronda, com várias questões a serem colocadas ao Primeiro-Ministro, que tem já pouco tempo para falar. O que já sabemos é que amanhã haverá também um corropio de ministros a falar, Miranda Sarmento, Manuel Castro Almeida, também Maria do Rosário Palma Ramalho e Maria da Graça Carvalho. São os quatro ministros que amanhã vão detalhar algumas áreas setoriais deste governo no Orçamento do Estado.

Repórter Miguel Vitor Dias, a acompanhar a discussão em torno do Orçamento do Estado, discussão que decorre no Parlamento e que está a ser acompanhado também por cerca de 30 agentes das forças de segurança presentes nas galerias do plenário. Estes membros da PSP e da GNR marcam presença na Assembleia da República em protesto contra a falta de ação do governo face aos problemas que afetam a classe.

E numa crítica a André Ventura e, ao mesmo tempo, a secundar o que foi dito pelo Primeiro-Ministro, Luís Marques Mendes afirma que a ideia de ditadura sem corrupção é ficção científica.

Esta tarde, durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, na Assembleia da República, o presidente do Chega reiterou a ideia de que para acabar com a corrupção em Portugal, era preciso três Salazares. Ora, em declarações aos jornalistas no Porto, Luís Marques Mendes alega que as afirmações de André Ventura estão a branquear o antigo regime.

Aquela ideia de que não havia corrupção no tempo da ditadura, isso é de ficção científica. Quem diz isso, que não havia corrupção antigamente, está a branquear o antigo regime. Vamos ser francos e sérios. Não sabia porque havia censura. Agora, não vou falar mais sobre essa pessoa. Este homem, pelo seu estilo, pela sua linguagem e pelas ideias que tem, não vai ser presidente da República, nunca.

Declarações de Luís Marques Mendes esta tarde no Porto. O candidato presidencial recusa-se a falar sobre André Ventura e insiste que o líder do Chega nunca vai chegar a chefe de Estado.

Oito associações ciganas vão apresentar uma queixa no Ministério Público contra os cartazes da candidatura presidencial de André Ventura. Em causa, está a inclusão de mensagens específicas sobre esta comunidade cigana. Por exemplo, Miguel, a frase: "Os ciganos têm de cumprir a lei".

O vice-presidente da Associação Letras Nómadas referiu que o constitucionalista Vitalino Canas admitiu a possibilidade de haver indícios de crime. As associações estão a reunir provas para formalizar a queixa e ponderam ainda avançar com uma providência cautelar. O objetivo é obrigar a retirada dos painéis já afixados e impedir a colocação de novos anúncios em espaços públicos. O responsável adiantou que foi alertado para a existência de cartazes na sexta-feira, dia 24, uma data que qualificou como interessante, por se tratar do Dia Municipal para a Igualdade. O aviso partiu de uma pessoa da comunidade cigana, moradora na Moita, que enviou uma fotografia do cartaz, o que levou a associação a tentar perceber se há mais painéis com este tipo de mensagens noutros pontos do país.

Já ouvimos nesta edição um candidato presidencial, Luís Marques Mendes. Agora ouvimos outro, Henrique Vieira Melo diz que André Ventura apresenta uma postura que faz lembrar Hitler.

E aponta a mira ao adversário para fazer essa comparação perante o discurso do Chega sobre os imigrantes.

Acho que o doutor André Ventura entrou num corropio de xenofobismo e de racismo, porque é essa a palavra certa, que a democracia não deve tolerar. Nós podemos não concordar que a imigração tenha tido as portas escancaradas. Eu não concordo também. Mas daí a definir pela cor ou pelos trajes, quem são as pessoas que devem ficar em Portugal ou não, para mim é racismo puro e duro. E faz-me lembrar o sistema italiano

Henrique Coveia e Melo, numa declaração à Agência Lusa, à margem de uma visita à Associação Académica de Coimbra, mais cedo, também em Coimbra. O almirante já tinha dito que o líder do Chega revela alguns sinais de falta de espírito democrático.

Olhemos agora para a ministra do Ambiente, que nega a intenção de esquartejar a competência do Instituto da Conservação da Natureza.

Intervenção na Agência Portuguesa do Ambiente, Maria da Graça Carvalho afirma que uma autoridade nacional não pode ser desmontada.

Uma autoridade nacional, seja ela da água, da biodiversidade ou das florestas, não é uma competência que possa ser desmantelada, dividida ou fracionada. Quem conhece o nosso pensamento, tanto meu como do senhor ministro, sabe que não seríamos favoráveis a uma divisão ou a um esquartejar destas competências.

A declaração da ministra surge depois de os jornais prestarem noticiário a 14 de outubro que o governo pretendia extinguir o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e dividi-lo entre a Agência Portuguesa do Ambiente e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Nas eleições no Benfica, João Diogo Mantegas vai votar em Noronha Lopes.

Anúncio feito esta tarde em Lisboa.

Relativamente a João Noronha Lopes, continuo a dizer que acho que o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas neste momento é uma mudança. Portanto, no meu entendimento pessoal, e isto não vincula a candidatura, nem ninguém que esteja vinculado à candidatura, João Noronha Lopes é o meu sentido de voto pessoal para mim no próximo ato eleitoral.

João Diogo Mantegas ficou em quarto lugar nas eleições atrás Luís Filipe Vieira e sobre a segunda volta diz que quer um voto livre dos sócios e não quer moldar o sentido de voto de nenhum benfiquista.

Esta tarde, aqui na Rádio Observador, voltámos a ouvir as diferentes candidaturas no podcast Decisão Benfica. Hoje, Miguel, com questões sobre esse posicionamento para a segunda volta.

João Malha, diretor de campanha de Martim Mayer, diz que não há intenção de manifestar apoio a nenhum candidato.

O Martim Mayer tinha dito ao longo de toda a campanha que não iria apoiar ninguém numa segunda volta e mantém essa posição, que é justificada pelo facto de entender que fomos de longe a melhor proposta, explicámos sempre o como e o porquê, como é que íamos concretizar todas as propostas que ali estavam, e como tal, não nos revemos em nenhuma outra.

Pela lista de Cristóvão Carvalho, Nuno Inácio, diretor de campanha, diz que ainda há uma reflexão por fazer.

O que Cristóvão Carvalho vai fazer nas próximas duas semanas, não lhe sei dizer também. Acredito que pessoalmente já tenha a sua decisão de voto tomada. Se o vai tornar público ou não, acho que vamos ter que esperar mais um bocadinho para o fazer.

João Antunes, que era candidato a vice-presidente na lista de Luís Filipe Vieira, diz que o antigo presidente não vai manifestar apoio a nenhum candidato. Já pela lista do Noronha Lopes, recebemos João Castanheira, que aponta para um trabalho de audição dos sócios para perceber o que há a melhorar para esta segunda volta.

Decisão Benfica, podcast da Rádio Observador, já está disponível nas plataformas habituais e também em observador.pt. São agora 18h10. Destacamos ainda outras notícias, Miguel.

O primeiro-ministro da Hungria vai encontrar-se com Donald Trump para discutir as sanções à Rússia. Anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria. A viagem de Viktor Orbán aos Estados Unidos vai acontecer na próxima semana. Destaque também para a Câmara Municipal de Lisboa, que recuou na decisão de limitar as refeições vegetarianas nas escolas públicas. A autarquia esclareceu hoje que a medida fica sem efeito e que vai estudar novas formas de reduzir o desperdício alimentar. Para fechar, já tem o novo livro do Asterix e Obelix?

Olha, não, não tenho. O Gito.

Também não, o Gito?

Já.

Já tens?

Já.

Muito bem. Como sabem, o novo livro da saga da banda desenhada passa-se em Portugal, chama-se Asterix na Lusitânia, narra uma viagem cheia de referências às características do povo português. Temos os gauleses a comer bacalhau e a ouvir fado. A capa mostra os dois protagonistas a pisar a calçada portuguesa, Asterix e Obelix. Hoje, para quem ainda não comprou, há uma oportunidade especial para adquirir o livro.

Ah, isso é para mim, então.

Sim, é uma sessão de lançamento, não sei se consegue estar lá a tempo, às 19h, nos cinemas.

Pois, estou a trabalhar.

UCI, no El Corte Inglés. Vamos ver. Pode chegar um bocadinho mais tarde. Acontece na semicave, na sala nove. O público vai poder assistir a uma conversa entre os autores franceses e o humorista português Hugo van der Ding. Acontece às 19h, no El Corte Inglés.

Asterix na Lusitânia, notícia que fecha este jornal das 18h. Já a seguir, "E o Vencedor É".