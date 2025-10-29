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Arranca o jornal das 6 com o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares a dizer que o próximo ano vai ser muito mais difícil na saúde.

Xavier Barreto foi o convidado do explicador da tarde política, a propósito da ordem da direção executiva do SNS para os hospitais cortarem nas despesas. Um corte que pode traduzir-se no abrandamento do ritmo de consultas e cirurgias. Xavier Barreto discorda desta decisão e baseia-se na proposta do governo para o Orçamento do Estado para deixar um aviso sobre o ano que vem.

Há uma redução do peso que a saúde tem no Orçamento do Estado. Isso é absolutamente claro.

Portanto, já tinha a noção de que o próximo ano vai ser mais difícil do que este.

Certamente. Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais exigente.

Aviso do representante dos administradores hospitalares a reagir à notícia do jornal Público, que cita uma reunião entre a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e os dirigentes das Unidades Locais de Saúde, as ULS, com diretrizes para cortes na despesa.

Esta notícia suscitou reações dos principais partidos, com o PS a defender que Luís Montenegro deve demitir a Ministra da Saúde. Já o Chega pede um pacto orçamental entre os três maiores partidos na Assembleia da República.

André Ventura desafia o governo a dar a volta ao Orçamento com a ajuda do Chega e do PS para impedir um desinvestimento na área da saúde.

Eu acho que tem que haver abertura aqui dos três principais partidos para que haja um consenso orçamental que permita, nem que tenhamos que dar a volta a todo o Orçamento outra vez, garantir que não vai haver desinvestimento na saúde. E garantir que não vamos ter desinvestimento em áreas como consultas, como cirurgias, comparticipação de medicamentos ou compra de seringas ou de outros equipamentos de saúde.

André Ventura critica o desinvestimento previsto no Orçamento do Estado, diz que é um erro de todo o governo. Antes do Chega, o secretário-geral do PS defendeu que Ana Paula Martins não tem condições para continuar.

Compete ao primeiro-ministro, naturalmente, com a gentileza que merece, transmitir à Ministra da Saúde que ela está sem autoridade, porque julgo que é aquilo que parece claro aos olhos de toda a gente. Ela já não consegue responder às questões fundamentais do país.

É o que defende o Partido Socialista, apontando a porta de saída à Ministra da Saúde.

José Luís Carneiro justificou também, em conferência de imprensa, a partir da sede do PS no Largo do Rato, o porquê de o Partido Socialista não ter votado contra o Orçamento do Estado.

Absteve-se ontem, viabilizando a proposta do governo. O líder socialista diz que votar contra seria dar uma benesse ao executivo de Luís Montenegro. Ao mesmo tempo, deixa um aviso.

Ele vai ter agora com 2026, mostrar aquilo que vale para responder às necessidades da habitação, da saúde, dos rendimentos, para que os portugueses possam avaliar, no fim do exercício orçamental de mais um ano, porque já vai para dois anos em que está com responsabilidades máximas. Um voto contra até lhe poderia dar jeito para responsabilizar o PS pela sua incompetência e pela sua irresponsabilidade.

Aviso do líder socialista, que já tinha sinalizado que por viabilizar este Orçamento do Estado, não quer dizer que o PS dê um cheque em branco para os próximos. Luís Montenegro tem agenda daqui a cerca de meia hora em Lisboa, poderá responder ou não às críticas e apelos tanto de José Luís Carneiro como de André Ventura.

A proposta de Orçamento do Estado foi aprovada ontem na generalidade, no Parlamento. Hoje, o PCP já apresentou as 10 primeiras propostas de alteração a esta proposta, entre elas a subida do salário mínimo para 1050 € e o aumento das pensões em 5%.

Com um aumento mínimo de 75 € por pensionista. Apesar do ministro das Finanças ter avisado que há pouca margem para mudanças neste Orçamento, na fase de especialidade, a líder parlamentar comunista Paula Santos defende que é tudo uma questão de opções.

Houve margem da parte do governo para reduzir o IRC em quatro pontos percentuais, tem um impacto de 2 bilhão de euros. Há margem neste Orçamento em benefícios fiscais para abdicar 1800 milhões de euros de receita. Há margem de 1500 milhões de euros que são transferidos para parcerias público-privadas e, portanto, é uma questão de opção.

O PCP quer também o fim das propinas no ensino superior, a gratuidade dos medicamentos para maiores de 75 anos, doentes crónicos ou pessoas com insuficiência económica e que o subsídio de refeição seja atualizado para 12 €.

E o ministro da Presidência garante, um ano depois, é uma daquelas posições que ficam na memória e que, por certo, vão causar alguma celeuma. O ministro da Presidência garante que um ano depois, a AIMA nunca trabalhou tão bem.

António Leitão Amaro está a ser ouvido no Parlamento, na fase de apreciação, na especialidade do Orçamento do Estado. Lembra que há um ano havia cerca de um milhão de casos pendentes na AIMA e que praticamente todos foram resolvidos.

A sua ligação entre crime e imigração é falsa. A mesma coisa sobre o parasitar das prestações sociais. Devo lhe dizer, os imigrantes beneficiam de RSI menos do que a sua proporção na população portuguesa Menos que a sua proporção. A mesma coisa de apoios sociais.

A audição fica marcada por uma troca de palavras entre Leitão Amaro e Ricardo Reis, deputado do Chega, que comparou imigrantes a parasitas e associou a imigração à criminalidade. Foi repreendido depois pelo ministro. O socialista Pedro Delgado Alves saudou esta atitude do ministro da Presidência, mas ao mesmo tempo lamentou o que diz ser a incoerência do governo.

Eu reconheço ao Dr. Jekyll, que recusa esta partidarização, a nota positiva. Ao Mr. Hyde, que dá as indicações de voto, é que é lamentável que não tenha a capacidade de pelo menos ser coerente nas duas coisas. Hoje dá jeito atacar o Chega, porque o Chega, de facto, radicalmente, vem dizer estas coisas, mas quando chega o momento de mostrar onde é que estão os valores que o governo, o PSD e o CDS respeitam, quando é preciso pôr o votinho, o votinho esteve lá ao lado do Chega a aprovar essas propostas.

Pedro Delgado Alves, deputado do PS, a lembrar que a Lei da Nacionalidade foi aprovada ontem, depois de um acordo entre Chega e PSD, a prever a possibilidade de perda de nacionalidade para quem tenha sido condenado a uma pena de prisão efetiva igual ou superior a cinco anos.

E a Comissão Nacional de Eleições decidiu remeter as queixas sobre os cartazes de André Ventura ao Ministério Público.

André Vemanes, o portavoz da CNE, já hoje tinha dito que o conteúdo da propaganda política está sujeito a determinados limites. Foi em declarações à Agência Luz. Entretanto, ouvido pela Rádio Observador, confirma que foram recebidas várias queixas sobre os cartazes de André Ventura, mas sublinha que a Comissão não tem competências nesta altura para atuar sobre a propaganda política, tendo em conta que estamos fora de um período eleitoral.

A Comissão Nacional de Eleições não tem sequer as competências neste momento para agir sobre propaganda política. Dado o conteúdo dessas queixas, considerou que quem tinha, neste momento, competência para ver se existia algum ilícito penal era o Ministério Público e, por isso, decidiu remeter todas as queixas recebidas ou outras que venha a receber para o Ministério Público, para ele então fazer essa análise.

André Vemanes, portavoz da CNE, ouvido pela jornalista Beatriz Félix, sublinha que cabe agora ao Ministério Público e ao Poder Judicial decidir se está ou não em causa um ilícito penal.

E Vanessa Cruz, e se o Ministério Público mandar remover os cartazes?

André Ventura garante que vai cumprir a lei. Ainda assim, defende que não se utilize a Justiça para fazer política.

Nós não podemos voltar ao tempo da censura, de bloquear cartazes e bloquear mensagens. Acho que isso é um princípio errado em democracia e acho que o debate deve ser feito nas televisões, nos debates que estão previstos e não na Justiça. Francamente, a Justiça tem toda a sua liberdade de atuação, como é evidente num Estado democrático. Acho que a Justiça tem mais que se preocupar do que estar a preocupar-se com cartazes e com outdoors.

Entretanto, oito associações ciganas anunciaram que vão apresentar queixa no Ministério Público. Ponderam também avançar com uma providência cautelar para que os cartazes do Chega sejam retirados. Pode-se ler nestes cartazes estas mensagens: "Isto não é o Bangladesh" ou "Os ciganos têm de cumprir a lei". O PS também fez o mesmo apelo ao Ministério Público para aplicar eventuais sanções por causa destes cartazes do candidato presidencial André Ventura.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 29 de outubro.

Armando Vara vai recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Observador apurou que é essa a decisão da defesa do antigo ministro, que viu hoje o Tribunal Constitucional rejeitar a última reclamação, que faz com que Armando Vara deva voltar à cadeia. Enfrenta um cúmulo jurídico de cinco anos e meio de prisão pelos processos Face Oculta e também um caso separado da Operação Marquês. Há suspeitas de corrupção na venda de ativos do Novo Banco. A Polícia Judiciária tem estado hoje, ao longo do dia, a fazer buscas na sede do Novo Banco e também na KPMG. Há outros alvos. São 16 empresas no total, suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, burla qualificada e branqueamento de capitais. Fica marcada para a próxima terça-feira a segunda sessão do julgamento da Operação Lex. À saída do tribunal, hoje, no primeiro dia deste julgamento, que começou oito anos depois, o ex-juiz Rui Rangel, principal acusado, diz que não compreende a demora no processo. É suspeito de ter vendido decisões judiciais. O BCP teve lucros de quase 776 milhões de euros até setembro. São mais 8,7% em comparação com os primeiros nove meses de 2024. Em França, a noção de consentimento foi integrada na definição penal do crime de violação. Uma proposta de lei aprovada hoje no Senado, que segue agora para as mãos do presidente francês para promulgação, constitui agressão sexual qualquer ato sexual não consentido. É desta maneira que vai estar redigida a lei. Até aqui, apenas definia como qualquer agressão sexual cometida com violência, coação, ameaça ou surpresa, sem esta noção de consentimento. O orçamento do Estado está aprovado nas generalidades, já o dissemos nesta edição, mas na fase que se segue, a da especialidade, ainda há espaço para alterações negociadas entre os partidos e o Observador lança um desafio aos ouvintes.

E lançamos, mais uma vez, o Jogo do Orçamento. É um jogo espetacular. O Jogo do Orçamento, no fundo, perguntamos aos ouvintes o que é que mudava no orçamento de Luís Montenegro. É a pergunta que fazemos em observador.pt. Cada um, Vanessa?

Cada um de nós pode perceber que medidas é que tiraria ou acrescentaria, com que custo orçamental. Ou seja, tal como os vários ministros, tal como o governo no seu todo, fazer opções que podem ter impacto no bolso dos contribuintes e também, claro, impacto político.

Não temos a opção disponível de mandar alcatifar todo o país. Isso teria um custo muito elevado, mas temos outras opções. Basta passar em observador.pt e experimentar o Jogo do Orçamento. Veja o que mudava no orçamento, cortava onde e punha onde. Às vezes os resultados são surpreendentes. Vanessa Cruz vai regressar às 18h30 para atualizar as notícias.