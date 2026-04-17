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Jornal das seis, com Luís Soares. O preço do gasóleo pode baixar entre 10 a 15 cêntimos na próxima semana. Já a gasolina deverá baixar apenas um cêntimo.

É essa, pelo menos, a expectativa do especialista em mercados de energia, Ricardo Marques, ouvido no Explicador da tarde política. Logo que foi conhecida a notícia de reabertura do Estreito de Ormuz, o preço do barril de Brent, de referência pra Europa, baixou mais de 10% para cotar em torno dos US$ 88 por barril. Já esteve a cotar abaixo dos 87. Ora, ouvido no Explicador desta tarde, Ricardo Marques explica que os mercados ainda estão a ver se acreditam nesta solução, mas ressalva que é necessário ainda perceber que danos tiveram as estruturas de algumas refinarias atacadas no Irão.

Os mercados estão a acreditar que a situação está resolvida. A partir de agora vai fluir não apenas o petróleo, como o gasóleo, que é refinado nas refinarias do Médio Oriente. Aquilo que o Médio Oriente produzia, não para consumir, mas para exportar, e que não tem saído, vai passar a sair. Há outra coisa também que resta saber: até que ponto é que os ataques destruíram algumas refinarias, afetaram a capacidade de produção.

Declarações de Ricardo Marques, especialista em mercados de energia, ouvido no Explicador da tarde política. Além da descida do preço do petróleo, as bolsas europeias fecharam hoje em forte alta. O Dax alemão, o índice francês e o espanhol subiram mais de 2%. Já a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, contrariando os ganhos robustos das principais praças europeias.

Apesar do anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz, ainda não é claro o estado atual da passagem naquela zona do globo. A NATO, para já, está a monitorizar a navegação.

É o que adianta ao jornal britânico The Guardian, um responsável da NATO, que prefere ficar sob anonimato. Ele explica que tomou conhecimento dessa reunião de hoje sobre a reabertura do Estreito de Ormuz e está a analisar de perto o planeamento militar que está a ser implementado na zona. São declarações que surgem depois de Donald Trump ter voltado também a criticar a NATO numa publicação na rede social Truth Social. De resto, na última hora, o presidente norte-americano recorreu à rede social que detém para fazer cerca de 13 curtas publicações com várias atualizações sobre a situação no Médio Oriente. Já do lado do Irão, a imprensa iraniana avança que este anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz, feito pelo ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, ainda precisa ser clarificado. Já a agência noticiosa iraniana Tasnim noticiou a abertura do estreito como uma decisão tomada depois de terem sido aceites três condições. A Al Jazeera explica que o bloqueio continua sobre navios militares. Os navios devem seguir uma rota traçada pelo Irão e a passagem deve ser coordenada com as forças iranianas.

Entretanto, Donald Trump garante que o Irão vai suspender o programa nuclear de forma indefinida.

Depois dessas publicações nas redes sociais, Donald Trump realiza agora uma série de conversas telefônicas com a imprensa norte-americana internacional. A agência Bloomberg declarou que o Irão vai suspender o programa nuclear de forma indefinida. Esta exigência norte-americana foi até aqui uma linha vermelha de Teerão. Já à Reuters, Donald Trump insiste que as forças norte-americanas vão retirar o urânio enriquecido do Irão para o levar para os Estados Unidos numa colaboração com as autoridades iranianas. À France Presse, disse que não há pontos de discórdia nas negociações entre Estados Unidos e Irão e, por esse motivo, diz Donald Trump, um acordo está muito próximo.

E o historiador e comentador da Rádio Observador, Bruno Cardoso Reis, admite que o risco em torno do estreito de Ormuz se mantém, apesar deste anúncio da reabertura.

Precisamente, esta reabertura está dependente do acordo de cessar-fogo e das negociações que estão no horizonte. Bruno Cardoso Reis lembra que o Irão conseguiu fechar o estreito com recursos limitados e que isso teve um impacto global e pode mesmo voltar a fazê-lo se o cessar-fogo for quebrado ou se as negociações não chegarem a bom porto.

Se não houver um acordo nestas negociações, se o cessar-fogo voltar a cair, parece-me evidente que o Irão, a primeira coisa que fará é voltar a ameaçar a navegação no estreito e provavelmente a reação das companhias de navegação voltará a ser a mesma: não arriscar. Objetivamente, o Irão mostrou que consegue fechar o estreito de Ormuz e não precisa de grandes meios para isso. Não precisa de ter uma marinha convencional. Basta ter uns mísseis, uns drones, umas minas para, de fato, a maior parte das companhias de navegação não quererem arriscar.

Análise de Bruno Cardoso Reis no Gabinete de Guerra desta tarde. O historiador destaca ainda que o Irão saiu por cima nesta questão em torno do Estreito de Ormuz e acredita também que a credibilidade de Donald Trump está posta em causa.

E decorre a esta hora a primeira reunião do Conselho de Estado marcada por António José Seguro deste mandato. Arrancou esta reunião, Luís Soares, com três cadeiras vazias.

A de Miguel Barros Araújo, que ainda não tomou posse, e também a do antigo presidente António Ramalho Eanes, que também faltou. Já o lugar de Provedor de Justiça continua por preencher. Esta tarde, ainda antes da reunião, tomaram posse os novos conselheiros. O primeiro, Vasco Maldado Correia, foi o antecessor de António José Seguro.

Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções-

Do Presidente da República passa para Conselheiro de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa passa a marcar presença no órgão de consulta do presidente, mas agora como ex-inquilino do Palácio de Belém. Na primeira reunião da era António José Seguro, centrada nos temas da segurança e da defesa, há ainda cinco caras novas, que só não são seis porque o investigador Miguel Barros de Araújo está fora do país e não tomou posse.

Doutor Alberto de Sousa Martins.

Dos indicados pelo Presidente da República, tomaram posse Alberto Martins, líder parlamentar do PS nos últimos dois anos da liderança de António José Seguro, o antigo ministro socialista Nuno Severiano Teixeira e ainda nomes ligados à academia, Isabel Capelo Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, e a cientista Maria do Carmo Fonseca, que foi mandatária nacional da campanha presidencial de Seguro.

Doutor Pedro Miguel de Azeredo Duarte.

Dos nomes indicados pelo Parlamento, há apenas um estreante, Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, pelo PSD. Leonor Beleza e Carlos Moedas continuam a sentar-se à mesa do Conselho de Estado, assim como os presidentes do Chega, André Ventura, e do PS, Carlos César. A esta primeira reunião faltou também o antigo presidente da República, António Ramalho Eanes. Há outra cadeira vazia, a do Provedor de Justiça, que continua por eleger.

Vasco Maldono Correia a acompanhar a reunião do Conselho de Estado no Palácio de Belém. Nos minutos antes do encontro, António José Seguro convidou Marcelo Rebelo de Sousa para uma curta reunião no gabinete do Presidente da República.

Luís, o primeiro a sair da reunião foi André Ventura, o líder do Chega quebrou o protocolo

Podemos dizer assim, porque queria falar sobre a Lei da Nacionalidade.

Sim, e para deixar críticas ao PS. Isto no dia em que o partido de José Luís Carneiro decidiu enviar, mais uma vez, a lei aprovada no Parlamento para o Tribunal Constitucional. Não é habitual que os conselheiros falem no final das reuniões. Neste caso, André Ventura saiu pouco mais de uma hora depois da reunião ter começado e aos jornalistas, André Ventura acusa os socialistas de uma tentativa de boicote.

Nós estarmos a criar mais dificuldades à entrada em vigor de uma Lei da Nacionalidade que foi consensualizada dentro do possível, repito, dentro do possível, é um mau trabalho à democracia e é um permanente boicote às instituições. Quer dizer, parece que o Partido Socialista quer proteger os criminosos. É esse o único sentido que se retira daqui. Portanto, eu não posso deixar de notar que isto é uma verdadeira tentativa de bloqueio e de criação de mais um impasse que não vem facilitar em nada nem esta norma, nem outras.

André Ventura apela, por isso, aos juízes do Palácio Ratton que sejam céleres na decisão. Também Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional da Madeira, já saiu da reunião do Conselho de Estado, mas sem prestar declarações aos jornalistas.

Milhares de pessoas juntaram-se esta tarde em Lisboa numa manifestação contra o pacote laboral. O líder da CGTP, que organizou esta manifestação, diz que aguarda ainda pelo encontro prometido pelo Presidente da República.

E voltou a criticar o governo no final deste protesto para dizer que nunca houve um governo assim. Tiago Oliveira foi também questionado sobre a posição do Presidente da República, não quis dizer se espera um veto de António José Seguro, se a legislação seguir como está para o Parlamento e para Belém. Tiago Oliveira relembra apenas que a CGTP continua à espera da reunião com o Presidente da República.

A CGTP já pediu por duas vezes uma reunião ao Presidente da República, por duas vezes. Uma delegação da CGTP já se encontrou com o Presidente da República numa iniciativa da Presidência Aberta, em Leiria, em que questionou o Presidente da República qual era o ponto da situação do nosso pedido de reunião. E aquilo que o Presidente da República disse na altura foi que estaria para breve essa reunião. Ainda hoje estamos à espera.

Tiago Oliveira, o secretário-geral da CGTP, em declarações aos jornalistas no fim desta manifestação, protesto que decorre numa altura em que está a terminar a reunião entre o governo, a UGT e as confederações patronais. Vamos saber mais à frente quais as conclusões dessa reunião.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 17 de abril.

O ministro da Administração Interna manifesta o firme repúdio pelo ataque ocorrido hoje na esquadra da PSP dos Marrazes, em Leiria, um ataque contra um agente no exercício de funções. Numa nota enviada à comunicação social, o ministério explica que se trata de um ato de particular gravidade, que atenta não apenas contra um profissional das forças de segurança, mas contra o próprio Estado de Direito Democrático. É um agente da PSP de 57 anos que foi esfaqueado no interior da esquadra, está em observação no Hospital de Leiria, mas não corre perigo de vida, como explica à Rádio Observador, o comandante distrital da PSP de Leiria, o comandante Domingos Antunes.

Neste momento, as informações que temos da unidade hospitalar local, o Hospital Santo André, é que o nosso agente de 57 anos se encontra em estado estável, apesar de ter dois golpes com alguma profundidade, uma na zona entre o pescoço e o queixo e outra num braço. Mas apesar de ter perdido algum sangue, está estável e não corre perigo de vida, neste momento.

Garantia deixada pelo comandante Domingos Antunes, comandante distrital da PSP em Leiria. O agressor foi detido no exterior da esquadra por outros agentes. O caso passou agora para a Alfândega da Polícia Judiciária e o ministro da Administração Interna já veio expressar a solidariedade para com o polícia ferido e deseja as rápidas melhoras. Não sei, Ricardo, se já ouviste dizer "se beber, não conduza", mas também podemos dizer, por exemplo, "se beber, não ande de cruzeiro" ou "não desça as escadas de um cruzeiro", por exemplo?

Sim, é porque aí já podem ser duas coisas a balançar.

Exatamente. Ora bem, uma passageira de um cruzeiro recebeu uma indemnização de qualquer coisa como €260 depois de ter bebido 14 shots de tequila.

Bebeu 14 shots e ainda recebeu €260? Onde é que é esse cruzeiro?

Ora bem, foi um cruzeiro da Carnival Cruise Line, isto porque a passageira acabou por cair numa escadaria, sofreu um traumatismo craniano, lesões nas costas e também vários hematomas. Um caso que chegou a tribunal. O juiz considerou, no entanto, que a companhia de cruzeiros é que agiu com negligência, porque o serviço de álcool deveria ter sido interrompido assim que a mulher apresentasse sinais de embriaguez. A empresa de cruzeiros diz que era impossível detetar se a passageira estava ou não embriagada. O certo é que esta mulher, apesar das lesões e depois dos 14 shots de tequila, ainda ficou com €200 na carteira.

Podia ter aproveitado para pagar mais uma rodada, não é? Nunca se sabe. Pronto, bebeu, gozou e ainda caiu, coitada. O Luís Soares vai regressar às 18h30.