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Jornal das seis, com Miguel Cordeiro. Miguel, Donald Trump convocou uma reunião na Casa Branca para discutir o estado da guerra no Irão.

A informação é transmitida pela CBS. O presidente norte-americano vai reunir com os conselheiros mais próximos na Situation Room. Trata-se de uma reunião de emergência com o Irão, ser o ponto único nessa agenda. Este encontro é revelado pouco depois da Casa Branca ter dito também que os Estados Unidos da América não vão negociar a proposta do Irão através da imprensa. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que se tratam de discussões delicadas entre os dois países, que não devem ser discutidas apenas na imprensa. Ainda assim, mantém-se a garantia norte-americana de que Teerão não vai ter uma arma nuclear.

Enquanto isso, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deixa um aviso: os Estados Unidos não vão ceder perante o Irão.

Washington não vai aceitar qualquer condição iraniana que ponha em causa a liberdade de navegação em águas internacionais. Isto é o que diz o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, em entrevista à Fox News. O Estreito de Ormuz mantém-se no topo das diferenças entre os dois países. Rubio sublinha que os Estados Unidos da América não vão tolerar que o Irão tente cobrar um valor monetário para a passagem de navios nessa passagem estratégica, nem que seja Teerão a decidir quem pode passar no estreito. Ainda assim, apesar destes avisos, o secretário de Estado norte-americano ressalva que o Irão mantém-se aberto a fechar um acordo com os Estados Unidos da América.

Já o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros reuniu-se hoje com Vladimir Putin e no fim disse que os Estados Unidos da América não alcançaram nenhum objetivo no Médio Oriente.

Fala mesmo em fracasso. Abbas Araqchi, diplomata iraniano, diz que o Irão está a enfrentar a maior superpotência do mundo e logo depois, nestas declarações à imprensa, acrescenta que considera que o governo norte-americano não conseguiu alcançar um único objetivo que traçou para esta guerra. Araqchi diz que nesta fase o Irão está ainda a analisar o pedido de negociações do presidente norte-americano. Já sobre a relação com a Rússia, depois de ter estado com Vladimir Putin, Araqchi refere que o atual cenário de conflito serviu para mostrar que o Irão tem grandes amigos e aliados, como a Rússia.

Também o chanceler alemão falou sobre o conflito no Médio Oriente para dizer que o Irão está a humilhar os Estados Unidos.

Diz mais, Friedrich Merz diz que o Irão tem negociado de forma habilidosa. O chanceler alemão aponta para o que falhou, por exemplo, no Afeganistão, para explicar que quando se começa um conflito, é preciso ter um plano para terminar essa guerra. Merz diz que esse é um cenário que não está a haver nos Estados Unidos da América no que toca o Irão.

"É evidente que os americanos não têm qualquer estratégia e o problema destes conflitos é que não basta entrar, também é preciso saber sair. Vimos isso no Afeganistão durante 20 longos anos. Eu, neste momento, não consigo perceber qual é a estratégia de saída que os norte-americanos vão escolher. Os iranianos estão a negociar com muita habilidade e deixam uma nação inteira a ser humilhada."

A ausência de planos leva o chanceler alemão a falar nos Estados Unidos como uma nação humilhada.

numa análise a este discurso de Merz, o historiador Bruno Cardoso Reis diz que o líder alemão tocou em pontos certeiros, mas também, por outro lado, Miguel, foi longe demais.

Esse comentário do Bruno Cardoso Reis foi feito esta tarde no Gabinete de Guerra.

Parece-me realmente que se pode, de facto, dizer que a declaração é capaz de não ser muito feliz do ponto de vista diplomático. Em termos da substância dos argumentos, eu tendo a concordar com Merz. Ou seja, ele diz coisas que eu aliás já tenho escrito ao longo destas semanas. Ou seja, que os norte-americanos, Donald Trump, subestimaram os iranianos e que os Estados Unidos não têm uma estratégia clara, não têm objetivos claros, não têm meios e uma estratégia também ao nível operacional para saber exatamente como é que vão sair disto.

Bruno Cardoso Reis no Gabinete de Guerra esta tarde na Rádio Observador. Quis dizer também o historiador que este tipo de declaração não ajuda nas relações entre os Estados Unidos da América e a Europa, que Donald Trump em breve deve reagir a estas palavras de Friedrich Merz.

E em Portugal, apesar deste conflito no Médio Oriente, não se antecipam problemas com o abastecimento de combustíveis. É uma garantia de um dos presidentes executivos da Galp.

João Marques da Silva esteve esta tarde numa entrevista aqui no Observador.

Nós somos um player centrado na bacia do Atlântico e, portanto, temos uma exposição muito limitada ao Médio Oriente. Não temos ativos, não temos operações na região. Também não temos, do ponto de vista de crude, nós não temos e não importamos crude do Médio Oriente. Eles não fazem parte, como chamamos, da dieta de crude de fins. E, portanto, as origens principais são Brasil, África Ocidental e Mediterrâneo.

Palavras esta tarde na Rádio Observador. É uma entrevista de João Marques da Silva à jornalista Ana Suspiro. Hoje, a Galp apresentou os resultados dos primeiros três meses deste ano. Primeiro trimestre, conseguiu um lucro de cerca de 270 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 41% face ao mesmo período do ano passado e o aumento do preço do petróleo acabou por contribuir significativamente para este registo.

O INEM pagou hoje às associações de bombeiros mais de nove milhões de euros que estavam em dívida, dívidas referentes ao transporte urgente de doentes realizado ainda em fevereiro.

Informação que é avançada pelo INEM à Agência Lusa. A Liga dos Bombeiros Portugueses também confirma que a dívida do INEM foi paga hoje na totalidade. Na semana passada, a Liga dos Bombeiros tinha salientado nas redes sociais que havia cerca de 10 milhões de euros em falta relativos aos serviços prestados pelos bombeiros durante o mês de março e cujos pagamentos esperavam ser feito até esta semana. O INEM confirmou à Agência Lusa que a dívida relativa a março, que vence no final desta semana, que estão a ser feitos todos os esforços para que o pagamento seja feito o mais rapidamente possível. Agora foi pago o valor em dívida de fevereiro. O INEM aguarda a autorização do governo para utilizar o saldo da gerência para responder a esta dívida e para poder fazer este pagamento ao INEM.

E o Chega vai apresentar um projeto de lei na Assembleia da República para clarificar as regras de transparência no financiamento dos partidos.

O anúncio foi feito por André Ventura esta tarde na sede do partido em LisboaMas não foi divulgado aos jornalistas e ainda não está disponível no site da Assembleia da República. De qualquer forma, em declarações aos jornalistas, o líder do Chega defendeu que o nome de quem faz donativos elevados deve ser conhecido.

É importante saber que A ou que B fizeram um financiamento a uma campanha partidária. É verdade que há questões, é verdade que há capacidade de fiscalização limitada e é verdade que há uma diferença entre a aplicação prática e teórica da lei. É verdade também que, em alguns casos, se tornou um reality show em relação sobretudo àqueles que têm mais exposição. Mas o preço, que é esse, apesar de tudo, é menor do que amordaçar jornalistas ou voltar atrás no escrutínio ou voltar atrás na transparência.

André Ventura, na sede do Chega, declarações captadas pela RTP Notícias. O líder do partido sublinha que há dados da vida privada dos doadores que não precisam de ser divulgados, mas para Ventura é indiferente saber, por exemplo, se o financiador é casado ou se já viveu no estrangeiro.

E agora passam praticamente nove minutos das 18h. Vamos, Miguel Cordeiro, a outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira.

O Ministério da Educação adiou para o final do ano letivo o anúncio do eventual alargamento da proibição da utilização de smartphones nas escolas, que atualmente abrange os alunos até ao sexto ano. O secretário de Estado Adjunto e da Educação informa que o ministério vai lançar esta semana um novo inquérito junto dos diretores para perceber os efeitos da proibição da utilização de smartphones no primeiro e no segundo ciclo. Alexandre Homem Cristo explica que o objetivo é perceber se se deve alargar essa proibição aos alunos mais velhos. Ainda assim, só depois das aulas terminarem é que há novidades sobre como vai ser essa utilização durante o próximo ano letivo. A linha verde do metrô de Lisboa vai estar parcialmente encerrada entre os dias 2 e 5 de maio, no troço Rossio-Cais do Sodré, uma interrupção no âmbito dos trabalhos da construção da futura linha circular. A transportadora informa os passageiros que devem utilizar as linhas da Carris como alternativa para as ligações no centro da cidade. A circulação normal neste troço afetado deverá ser retomada no dia 6 de maio. Destaque também para a Câmara Municipal de Grândola, que criou uma comissão para celebrar o centenário do nascimento de Zeca Afonso, que se vai assinalar em agosto de 2029. As comemorações vão começar em maio do ano anterior para evocar a primeira visita do músico a esta vila alentejana em maio de 1964. O presidente da autarquia, Luís Vital Alexandre, destaca que o evento serve também para recordar a ligação histórica entre o conselho e o autor da canção "Grândola Vila Morena", a música que foi utilizada como uma das senhas do 25 de Abril. Fechamos com desporto, mais uma troca nos lugares de treinadores da Primeira Liga. João Nuno deixa o Estrela da Amadora, Cristiano Bacci é o sucessor. Este treinador já esteve no Tondela esta temporada e agora vai liderar o Estrela da Amadora até ao final do campeonato.

Miguel Cordeiro, que regressa às 18h30 para atualizar as notícias. Como ouvimos, falou do 25 de Abril, é um dos temas em destaque no "E o Vencedor É", com a Judite França, o Alexandre Borges e o António Costa, já daqui a instantes.