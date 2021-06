Novo Banco. Ministro das Finanças confia que não haverá mais injeções de capital: "Esperemos sinceramente que não"

Neste jornal, as declarações do Ministro das Finanças na comissão de inquérito ao Novo Banco e a análise à audição. Ainda as críticas das discotecas e a satisfação da restauração com novas medidas.