Três cidadãos portugueses vão ficar em Cabul, outros três estão à espera de regressar, diz Governo

Neste jornal, a garantia do Governo: seis portugueses estão ainda no Afeganistão. Em direto, a entrevista a um português no Afeganistão. Por cá, volta a abrir autoagendamento para jovens dos 12 aos 17