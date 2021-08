Angela Merkel admite que os líderes do G7 falharam em convencer Joe Biden a adiar a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão

A chanceler alemã volta a avisar que, sem a presença militar dos EUA no Afeganistão, a Alemanha não vai conseguir manter as operações de retirada do país. Ainda as declarações de Boris Johnson.