Forças Armadas. Só quando uma mulher incompetente chegar ao topo haverá verdadeira igualdade, diz Marcelo

Neste jornal, as declarações do Presidente da República, que fala sobre a inclusão de mulheres e imigrantes nas Forças Armadas. Ainda Putin, que, afinal, não estará na cimeira do G20 na Indonésia.