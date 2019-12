As notícias das 19h. Luis Maximiano mantém a titularidade no onze do Sporting e Jesé Rodriguez regressa ao onze

O Sporting desloca-se ao terreno do Gil Vicente a contar para a jornada 12 do campeonato português. O jovem guarda-redes volta a merecer a confiança de Jorge Silas, que lança Jesé Rodriguez no ataque.