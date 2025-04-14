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O ex-ministro da Educação considera que o governo devia ter chamado o embaixador dos Estados Unidos da América em Lisboa para prestar explicações acerca do questionário enviado às universidades portuguesas. Essa é a opinião de João Costa. A lista nesse questionário tinha 36 perguntas. Falava sobre a promoção de ideologia de gênero, da agenda climática, também alegadas ligações a organizações terroristas e até ligações a partidos comunistas e socialistas.

Questões que não mereceram resposta por parte das universidades portuguesas. O Observador sabe que o governo não fez qualquer contacto com a Embaixada dos Estados Unidos para pedir esclarecimentos.

Ouvido no Explicador esta tarde aqui na Rádio Observador, o ex-ministro da Educação João Costa critica a inação por parte do governo. Diz que o embaixador norte-americano deve explicações.

Eu acho que o embaixador deve ser chamado e deve ser explicado que não é aceitável uma ingerência desta natureza perante os nossos cientistas, os nossos professores. Eu também sou professor universitário.

Na Nova, precisamente.

É inacreditável isto e acho que se deve ser firme. Não é por ser os Estados Unidos que se deve ter medo.

João Costa, ouvido esta tarde no Explicador, o ex-ministro da Educação defende que o governo português deve chamar o embaixador dos Estados Unidos. A mesma posição é manifestada pela coordenadora do Bloco de Esquerda, que pede uma atitude mais assertiva por parte do governo.

Mariana Mortágua fala numa perseguição inqualificável por parte dos Estados Unidos da América e diz que espera uma resposta do governo português.

O Estado português, que é quem tem uma relação institucional com a embaixada e quem tem o dever de proteger a autonomia das universidades em Portugal, nada fez. E por isso dissemos e mantemos: o embaixador dos Estados Unidos da América deveria ser chamado pelo governo para lhe ser transmitida a posição oficial do governo português de que Portugal é uma república soberana que não aceita ingerências na sua política científica ou em qualquer área.

Apesar de o governo não ter pedido explicações à Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, classifica a lista de perguntas enviadas às universidades como intrusiva e contrária à Constituição portuguesa.

Nós saudamos a atitude das universidades portuguesas e do próprio Conselho de Reitores. Nós não podemos influenciar essa decisão, portanto, eles são autónomos para a tomar, mas é a decisão correta do nosso ponto de vista, porque justamente, é contrária à ordem constitucional portuguesa. E, portanto, evidentemente que para cumprir a Constituição, não se pode responder a um questionário desses.

Declarações de Paulo Rangel. Esta tarde falou no Luxemburgo, onde participou numa reunião de ministros de Negócios Estrangeiros da União Europeia. Esta tarde, a Rádio Observador falou com o constitucionalista Pedro Bacelar Vasconcelos sobre este tema, que contrariamente ao ministro dos Negócios Estrangeiros, descarta uma violação à Constituição Portuguesa por parte dos Estados Unidos da América.

Os Estados Unidos não têm estatuto para violar a Constituição portuguesa. Estamos no plano de relações entre Estados e aí, no âmbito do direito internacional, o problema da constitucionalidade não se coloca. Evidentemente, se fosse uma entidade nacional ou uma entidade do âmbito da União Europeia de que somos estados membros, faria sentido colocar o problema nesse pé.

A opinião é expressa pelo constitucionalista Pedro Bacelar Vasconcelos, que falou também sobre este caso para considerar que este inquérito enviado às universidades portuguesas é criticável e aponta o dedo ao governo por não ter contactado a Embaixada dos Estados Unidos.

Se ele não fosse tão caricato e ridículo, seria extraordinariamente ofensivo. Não faz sentido nenhum colocar estas questões. E a única coisa que me surpreende é que o próprio governo da República Portuguesa não tenha comunicado à Embaixada dos Estados Unidos da América que um inquérito destes é completamente inaceitável.

O constitucionalista Pedro Bacelar Vasconcelos defende que o governo deve convocar uma reunião com o embaixador norte-americano em Portugal.

O CHEGA acusa o governo de fraude, em causa a devolução do IRS deste ano. Já se sabe, alguns contribuintes vão receber menos, outros vão mesmo ter de pagar.

As alterações às tabelas de retenção na fonte, que foram aplicadas no último trimestre do ano passado, fizeram com que os contribuintes tenham acabado por descontar menos por mês. Para André Ventura, isto não é desculpa e acusa o PSD e também o PS de estarem a enganar os portugueses.

O governo do PSD fez-nos pensar que estávamos a pagar menos impostos, fez-nos pensar que tínhamos uma carga fiscal mais leve, mas agora chegamos ao momento de pagar e estamos a pagar mais ao recebimento. Portanto, são dois partidos que estão habituados a fazer fraude sobre os impostos das pessoas, e isto é grave. Noutros casos, como fez o PSD, é fingindo às pessoas que estamos a diminuir impostos, quando na verdade os estamos a aumentar para continuar a sustentar a mesma clientela de sempre.

André Ventura falou aos jornalistas nos Açores, participou esta tarde numa arruada.

O PS considera que o programa eleitoral que apresenta as eleições de 18 de maio é mais responsável do que o programa da coligação PSD/CDS.

A opinião é de Alexandra Leitão, que promete que os setores da saúde, habitação e educação vão ser prioridade para o Partido Socialista. À Rádio Observador, esta tarde, à margem de uma iniciativa em Lisboa, a líder parlamentar do PS quis desvalorizar as sondagens e quis também mostrar que tem boas expectativas para o resultado das próximas eleições.

Temos as melhores expectativas. Há sondagens para todos os gostos e sempre muito próximos e portanto, é preciso continuar a trabalhar, a apresentar as medidas. O Partido Socialista já apresentou o seu programa eleitoral, que tem medidas para todos e medidas responsáveis, até do ponto de vista da despesa, bem dentro e bem inferiores à despesa que é apresentada pela AD no seu programa eleitoral. Continuaremos a falar das matérias que dizem muito aos portugueses, como a saúde, como a habitação, como a educação e, portanto, sempre confiantes que esse vai ser um bom resultado.

As considerações de Alexandra Leitão, da socialista Alexandra Leitão, sobre o programa eleitoral que PS e coligação AD apresentam às legislativas do próximo mês.

Falamos agora de Almiro Moreira, deputado do PSD, que considera que antecipar a meta de investimento de 2% do PIB em defesa é uma oportunidade para Portugal.

Em causa a intenção já anunciada por Luís Montenegro de fazer com que o país atinja mais cedo essa meta acordada com os países que integram a NATO. À Rádio Observador, o deputado social-democrata considera que a pressão externa acabou por servir de impulso ao que o país precisava.

Almiro Moreira rejeita também que o Estado social seja colocado em causa.

Está criada uma oportunidade e nós não podemos deixar essa oportunidade passar ao lado de Portugal. Nós não podemos ser alheios a toda esta geopolítica que agora se vive na Europa e no mundo, e temos que ter esta janela de oportunidade e encarar o investimento em defesa por parte de Portugal e dos restantes Estados-membros, como investir numa área em que significa também investir mais na nossa capacidade industrial, investir na nossa criação de emprego.

Investir na defesa é uma oportunidade para Portugal, opinião de Almiro Moreira.

São agora sete horas mais sete minutos, altura de passarmos em revista outras notícias que marcam a atualidade a esta hora.

Na cidade do Porto, esta semana, quatro túneis vão estar encerrados durante a noite para manutenção. No caso dos túneis dos Almadas e da Fria-Guimarães, a circulação vai estar condicionada entre as 10:00 p.m. e as 6:00 a.m. até quarta-feira.

Já os túneis um e dois das Antas vão estar encerrados a partir das 10:00 p.m. de quarta-feira e até às 6:00 a.m. de quinta, informação revelada hoje pela Câmara Municipal do Porto.

Fechamos com o presidente francês, que defende a criação de um plano pós-guerra na Faixa de Gaza. Macron falou hoje com o responsável pela Autoridade Palestiniana. Considera essencial o desarmamento e a eliminação do Hamas como ponto principal deste plano.

Comprometido com o apoio de França à Palestina, o chefe de Estado disponibiliza-se ainda para ajudar na libertação dos reféns, no cessar-fogo e na necessária ajuda humanitária.