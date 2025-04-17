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"Tarde Política", Rádio Observador. Vamos atualizar toda a informação, Miguel Vidaran.

Vamos começar com o presidente do Chega, que esta tarde marcou uma distinção entre os casos que envolvem Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Diz que são diferentes. Ainda assim, sublinha que as duas situações devem receber o mesmo tratamento.

André Ventura convocou jornalistas esta tarde para a sede do partido. Falou sobre a averiguação preventiva do Ministério Público ao secretário-geral do PS. André Ventura sublinha que Portugal enfrenta um desafio de ética relacionada com os candidatos a primeiro-ministro.

E assim critica os partidos que têm feito apelos para que não haja um aproveitamento político dos casos que envolvem a compra de imóveis, deste caso que envolve a compra de imóveis por parte do secretário-geral do PS. Pede André Ventura igual tratamento para todos os responsáveis políticos.

As exigências que foram feitas a Luís Montenegro e aos líderes dos partidos não podem ser diferentes para Pedro Nuno Santos. Nem para o líder do Partido Socialista, nem para nenhum outro líder. As suspeitas mais ou menos veladas de que alguns fundos públicos ou comunitários pudessem estar na origem dos apoios à aquisição de casas são graves e devem exigir esclarecimento o mais urgente possível.

André Ventura apresenta mesmo a proposta do Chega com o objetivo de garantir transparência política.

O que o Chega sugere é que sejam reforçadas estas obrigações declarativas, repito, num programa denominado "Mais Transparência", e que a sua ocultação gere uma pena de prisão até três anos em Portugal, garantindo assim que esta obrigação é levada a sério e que não estamos numa campanha eleitoral em que vamos ter que estar a discutir quem comprou que casas, a que preço, de onde veio o dinheiro, como adquiriu esse dinheiro ou quem lhe permitiu ou ajudou a ter esse dinheiro.

É uma das propostas a incluir no programa eleitoral do Chega, que vai ser apresentado na próxima segunda-feira com três eixos principais: imigração, corrupção, acesso à saúde.

O PS discorda da proposta do Bloco de Esquerda, que quer impor teto às rendas. O deputado socialista Hugo Costa avisa que a medida pode ser contraproducente.

Foi o que disse esta tarde aqui no programa explicador da Rádio Observador. O socialista alerta para a possibilidade de haver uma diminuição no número de casas disponíveis no mercado de arrendamento.

Coloca dificuldades também no próprio mercado e também pode tirar casas do próprio mercado. Têm que se encontrar soluções para que sejam equilibrados sempre entre inquilinos e senhorios. E o problema dessas medidas que o Bloco propõe é que é uma medida que pode ser muito bonita do ponto de vista dos sonhos e da utopia, mas coloca dificuldades práticas no acesso, até porque pode retirar casas do mercado.

Esta posição é partilhada também pelo deputado do PSD, Gonçalo Lage, que também esteve esta tarde aqui na Rádio Observador. O social-democrata justificou os atrasos nas respostas às pessoas que se candidatam ao programa Porta 65 com a elevada afluência de candidaturas.

Ainda assim, Gonçalo Lage indica que os problemas estão praticamente todos resolvidos.

Esta questão já está resolvida, a maior parte dela. E repare, houve quase o dobro do número de candidaturas. Efetivamente, as instituições, e nomeadamente o IHRU e as entidades que processam este tipo de candidaturas não estavam, nem estão ainda preparadas para conseguir acolher tanta informação.

Gonçalo Lage, do PSD, juntamente com Hugo Costa, foram os convidados esta tarde num explicador aqui na Rádio Observador, dedicado ao tema da habitação, programa já disponível também em podcast. Agora passam seis minutos das 19h. É tempo de atualizar outras notícias que marcam a atualidade. Miguel Vidaran.

E começamos com uma das notícias desta tarde: a morte do cantor Nuno Guerreiro, antigo vocalista do grupo Ala dos Namorados. O cantor celebrizou-se nesse projeto, enveredou depois por uma carreira a solo. Tinha 52 anos e estava internado no Hospital de Lisboa há alguns dias com uma infeção grave.

Catarina Furtado, amiga do cantor, escreveu a letra de uma das canções mais conhecidas, "Solta-se o Beijo", interpretada por Nuno Guerreiro e Sara Tavares. Reagiu na última hora aqui na Rádio Observador a esta notícia. A apresentadora lembra que mantinha uma amizade de longa data com o cantor.

Conheço o Nuno desde a adolescência, porque o Nuno andou no Conservatório de Dança, tal como eu andei no Conservatório de Dança, portanto conhecemo-nos desde aí. E depois quando ele começou a cantar, eu estive sempre muito perto desse seu sonho de concretizar o seu talento através de um projeto musical e foi muito através da Ala dos Namorados, que eu acompanhei muito de perto.

A reação de Catarina Furtado, entrevistada esta tarde aqui na Rádio Observador. Nuno Guerreiro morreu hoje, tinha 52 anos.

Quatro pessoas morreram no Monte Feito, perto da cidade italiana de Nápoles, na sequência da queda de um teleférico. A informação foi avançada pela imprensa italiana.

O teleférico levava cinco pessoas a bordo quando o cabo da estrutura soltou. Entre as vítimas mortais estão três passageiros e o maquinista. O quinto passageiro foi resgatado, tem ferimentos graves.

Na Flórida, um tiroteio numa universidade fez vários feridos. O atirador ainda não foi detido. De acordo com a imprensa local, a polícia está no campus universitário em conjunto com uma equipa do FBI. O tiroteio terá acontecido perto da residência de estudantes.

A universidade lançou um alerta para que os alunos procurassem abrigo. As aulas foram canceladas. Há pelo menos quatro pessoas hospitalizadas.

Pode ser assinado na próxima quinta-feira o memorando de entendimento sobre o acordo de minerais entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia.

Isso mesmo revela o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em conferência de imprensa, o chefe de Estado refere que os dois países estão próximos de um entendimento.

As notícias na Rádio Observador estão de regresso às 19h30.