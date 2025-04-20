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São sete horas. É o Jornal da Teta, edição de Laura Figueiredo. Boa Páscoa. A começar pela atualidade internacional. Putin esclarece que a trégua da Páscoa não vai ser prolongada. Termina hoje às 22h, hora de Lisboa.

De acordo com a Sky News, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, diz que o presidente russo não deu qualquer indicação pra que a trégua fosse prolongada. O cessar-fogo anunciado ontem por Vladimir Putin terá começado ontem às 16h. No entanto, a Ucrânia alega que a Rússia não cumpriu a trégua. Na rede social X, Volodymyr Zelensky dá conta que desde o início do dia e até às 14h, hora de Lisboa, foram registrados mais de 40 ataques russos em território ucraniano. O presidente ucraniano relata que ainda há ataques noturnos na região de Donetsk. Ontem, o presidente ucraniano tinha pedido uma pausa de 30 dias no confronto para dar uma chance à paz, mas hoje a Rússia vem esclarecer que a trégua não vai ser prolongada.

António José Telo, historiador e também professor catedrático na Academia Militar, considera que a trégua proposta pela Rússia serve apenas interesses russos.

Ouvido pela Rádio Observador, o historiador aponta que o cessar-fogo pode ter sido uma tentativa do Kremlin de conseguir alcançar uma vantagem militar e também de melhorar a imagem pública.

A ideia russa era que fosse uma trégua só parcial, não se aplicasse, nomeadamente em Kursk e em outras zonas. E a Rússia, como é evidente, faz a gestão dessa trégua como bem entender. Embora eu não tenha provas nesse sentido, tudo indica que esta trégua é proposta para obter uma vantagem militar para a Rússia, eventualmente numa reorganização do seu dispositivo, para passar a uma nova fase da ofensiva. E que ao apresentar como sendo uma trégua da Páscoa, também tem vantagens do ponto de vista da opinião pública internacional e do ponto de vista da imagem que a Rússia quer dar de si própria.

António José Telo, historiador e professor catedrático da Academia Militar, ouvido pela Rádio Observador. A trégua de Páscoa acaba hoje às 22h.

E quanto a Donald Trump, quer criar uma secretaria para assuntos de Israel e Palestina.

A notícia é avançada pela imprensa israelita. O jornal Haaretz conta que circula em Washington o rascunho de uma ordem executiva do presidente norte-americano. A ideia seria também criar um coordenador global de assuntos judeus para assumir as funções do atual embaixador contra o antissemitismo. O documento prevê ainda eliminar a posição do enviado especial ao Irã, passando esse cargo pra tal nova secretaria com outros enviados especiais ao Medio Oriente.

Agora, 7h02. Na atualidade nacional, depois de ter responsabilizado uma mulher grávida pelo que correu mal no encaminhamento para a urgência, o diretor-executivo do SNS clarifica aquilo que se passou.

A mulher com 34 semanas de gestação e residente da Moita, no distrito de Setúbal, ficou três horas dentro da ambulância antes de ser encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, isto na semana passada. Ontem, o CEO do Serviço Nacional de Saúde tinha atirado culpas para a própria grávida por um pormenor que não correu bem, mas não concretizou o que, em concreto. Hoje, em entrevista à Rádio Observador, Álvaro Almeida clarifica.

Ela devia ter esperado, como lhe foi dito, no Hospital do Barreiro, onde estaria sob monitorização e continuamente observada, com capacidade de resposta. O problema é que ela não quis, saiu do hospital contra parecer médico. Saiu do hospital e por isso é que teve que aguardar na ambulância, porque estava à porta de casa à espera de resolver este problema. Mas o que deveria ter acontecido é que todo o processo deveria ter sido conduzido com a senhora no Hospital do Barreiro, como lhe foi dito pra fazer.

E, portanto, foi ela que quis sair do hospital. É isso que me está a dizer?

Sim. Foi desaconselhada, mas ela insistiu e assinou alta contra parecer médico.

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde rejeita que a situação nas urgências seja grave.

É uma resposta à acusação feita ontem também aqui na Rádio Observador pelo antigo CEO do SNS, Fernando Araújo.

Fernando Araújo, que alertou para uma situação de alto risco nas urgências. Esta Páscoa muitas encerraram, sobretudo de ginecologia e obstetrícia. Só hoje foram 10 serviços. Fernando Araújo acusou o governo de não ter um plano de contingência. Na resposta, o atual responsável pelo sistema público de saúde, Álvaro Almeida, acusou o antecessor de estar a fazer campanha eleitoral.

Eu não sei se o professor Fernando Araújo estava a falar como ex-diretor executivo, se estava a falar como candidato do Partido Socialista no Círculo do Porto. Mas em qualquer dos casos, o que eu lhe posso dizer é que obviamente que a direção executiva esteve a planear este fim de semana, e não só esteve a planear esse fim de semana, está continuamente a trabalhar para garantir a resposta durante todo o fim de semana.

Nesta entrevista, Álvaro Almeida garante que há capacidade de resposta e que o sistema de encaminhamento de grávidas funciona. Sugere ainda que se a AD não ganhar as eleições, não fará sentido continuar no cargo de diretor-executivo do SNS.

Sob escuta conduzido pelo jornalista, neste caso o Alexandre Amachate, e a cair também José Rafael Lopes, há essa disponibilidade sempre de ouvi-lo através de podcast. Quanto ao INEM, vai levar à Justiça o caso de um técnico de emergência pré-hospitalar que foi agredido ontem à noite em Gondomar, no distrito do Porto.

O técnico sofreu traumatismos na cara, foi levado para observação no Hospital de Santo António, no Porto, uma situação denunciada pelo próprio Instituto de Emergência Médica nas redes sociais, que diz que é inaceitável e que por isso vai acionar os meios legais que tem ao dispor. A Comissão de Trabalhadores do INEM diz também que a agressão é intolerável e exige que os culpados sejam levados à Justiça com as devidas consequências. Ouvido pela Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar explica o que se passou quando o INEM chegou ao local de emergência. A vítima recusou-se a ser tratada, partiu pra violência com ela. O Tarouca queixa-se que este tipo de situações é frequente.

Praticamente todos os dias Equipas de emergência médica são vítimas de agressões físicas ou só verbais. O técnico de emergência pré-hospitalar que estava ao serviço em Setúbal acabou por necessitar de tratamento hospitalar, apresentava algumas fraturas na face e também no dedo, e houve necessidade também de ser suturado, dada a gravidade dos ferimentos. Ainda há poucos meses negociámos a revisão da carreira com o Governo, onde precisamente um dos pontos fundamentais era que a profissão de técnico de emergência pré-hospitalar fosse considerada como profissão de risco. Não foi uma reivindicação aceita pelo Governo, ficaremos agora a aguardar pelo próximo governo para voltarmos a insistir nesta reivindicação que tanto se justifica.

A indignação e os apelos do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar para que a profissão seja considerada de risco.

Agora um alerta, Laura, vem um verão cheio de mosquitos.

Durante os próximos meses, o número destes insetos em Portugal deverá aumentar. É o que acreditam os especialistas. A principal razão deve-se à chuva que tem caído em Portugal desde o início do ano e com uma maior quantidade de água parada, o aumento do número de mosquitos no verão vai ser sentido. O jornalista Diogo Varela, aqui conosco em estúdio, vai nos falar melhor sobre esta peça que está em destaque no site do Observador. Diogo, quais vão ser as principais zonas do país afetadas por este aumento de mosquitos?

Olhemos à região do Algarve. É desde logo aí a que suscita maiores preocupações, Laura, e há uma nota: não confundir melgas com os mosquitos. Isto também será importante para algo que falaremos mais à frente. Em relação às melgas, a maior preocupação acaba por ser as picadas, enquanto que no caso dos mosquitos, aí a maior preocupação é o fato de transportarem doenças como a dengue ou a malária. Para além do sul do país, para além do Algarve, atenção redobrada ainda para regiões de águas mais paradas, como é o caso do Alentejo, e também, já fora de Portugal continental, um especial cuidado para a Ilha da Madeira.

E quais são as principais espécies de mosquitos que os portugueses devem temer?

Desde logo, o mosquito-tigre-asiático. É um dos principais portadores de vírus como o a dengue, a febre amarela ou o próprio vírus Zika. Por exemplo, Laura, na Madeira, falámos há pouco, em 2012, um surto de mosquitos-tigre causou mais de duas mil infecções só no espaço de um ano. O surto, que começou com um caso importado, acabou por ser mitigado e desde lá para cá as infecções caíram, felizmente, todas sem gravidade. Há que também tomar atenção ao mosquito comum, que acaba por ser o responsável pela transmissão do vírus do Nilo Ocidental, embora, neste caso, Laura, os principais efeitos do vírus sejam sentidos em animais como cavalos e aves.

E Diogo, quais é que são as medidas preventivas que se podem tomar nestes casos de surtos de mosquitos?

Na generalidade, os mosquitos acabam por ser atraídos quer pelo calor, quer também por certos odores, como é o caso do suor, daí esta maior preocupação dos especialistas para o verão. Ora, os especialistas alertam que vasos com água, contentores ou até mesmo pequenas tampas e garrafas que sejam abandonadas são autênticos criadouros de mosquitos. Portanto, é preciso fazer este alerta e sensibilizar a população para evitar todo este tipo de focos de água parada. Depois, os especialistas pedem o envolvimento mais direto das pessoas na identificação destas espécies. Ou seja, Laura, que as pessoas possam fazer elas próprias o alerta, notificar assim que virem um mosquito em casa ou no jardim.

E de que forma é que as pessoas podem fazer esse alerta, Diogo?

Através de uma aplicação. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical criou uma app em que é possível as pessoas tirarem fotografias a mosquitos que encontrem, e atenção para não confundir com melgas, daí esse alerta inicial. É uma app portuguesa chamada MosquitoWeb e funciona através de inserir uma imagem, a pessoa tira uma fotografia a um mosquito que tenha encontrado e a aplicação, a MosquitoWeb, transmite essa imagem à DGS, à Direção-Geral da Saúde, que depois fica responsável por enviar a uma equipa de especialistas essa imagem para analisar o inseto e até mesmo a região possivelmente afetada. Esta plataforma também, Laura, permite fazer uma atualização de um mapa de distribuição das espécies autóctones, ou seja, todas as espécies que sejam nativas em Portugal.

Jornalista Diogo Varela, com detalhes do trabalho assinado pelo jornalista Martim Andrade, que está em destaque a esta hora no site do Observador, em observador.pt.

Para quem nos ouve, não marque férias para a região de Troia, para aquela zona toda. Parece mal. Para a Comporta, esqueçam a Comporta este ano, porque me parece que vão sair de lá não com o apelido queimado.

Isto já todos os anos há muitos mosquitos.

Também é verdade, mas se calhar agora vai ser pior. É bem pior. A informação de regresso às 19h30. A seguir temos a primeira parte do PopUp.