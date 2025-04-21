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Tempo de atualizarmos toda a informação.

É já daqui a uma hora, Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país, a pretexto da morte do Papa Francisco. O governo já propôs que fossem decretados três dias de luto nacional. A intenção foi hoje anunciada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro.

Já aqui na Rádio Observador, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, recorda Francisco como alguém próximo de Portugal e compara o líder da Igreja Católica a outros nomes importantes da história mundial.

Recordo, por exemplo, nos anos 60, tínhamos Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, o Papa Paulo VI, o Dalai Lama, todo um conjunto de figuras de reconhecimento universal. E hoje, de facto, numa situação de grande tensão internacional, uma voz com esta capacidade de ser ouvida à escala universal, só estou a ver o Papa Francisco, não estou a ver mais nenhuma.

E os partidos com representação parlamentar da esquerda à direita sublinharam, durante o dia de hoje, o legado de Francisco, marcado pela luta pela paz e pelo fim das desigualdades.

Entretanto, no Santuário de Fátima, um dos símbolos maiores do catolicismo em Portugal, continuam reunidos dezenas de fiéis. A esta hora está a ser celebrada uma missa com oração dedicada a Francisco.

Na Capela das Aparições e ela que está Nadine Soares. Boa tarde, Nadine. O que é que têm dito os fiéis que rumaram ao Santuário de Fátima?

A esta hora, como diziam, decorre a missa na Capela das Aparições, onde pelo menos uns 50 fiéis marcam presença, mesmo no interior, não contando com as outras dezenas que aqui circulam pelo Santuário. Uma missa com uma oração dedicada ao Papa Francisco, como podemos ouvir pela voz do padre Paulo Antunes. Vamos escutar esse registro, pela voz do Paulo Antunes, como dizia.

Neste dia nos unimos também, de facto, sua partida para a casa do Pai. Agradecemos o grande dom do seu pontificado, aqui também por duas vezes visitando Fátima e também dando ao Senhor pelo acolha junto de si.

Aqui esta mensagem de agradecimento por parte do padre Paulo Antunes. Estas dezenas de fiéis, como podem ouvir pela música, continua a decorrer esta missa. Os fiéis que foram conversando com a Rádio Observador durante esta tarde, falam na perda de um grande homem com um grande coração do próximo sucessor. Esperam alguém que esteja à altura de Francisco, em especial preocupado com as atuais guerras que abalam o mundo, mas que mantenha a ligação pela qual, e também é conhecido, a ligação que Francisco tinha aos jovens. Jorge Mansinho, que visita o santuário com o filho e o afilhado, defendeu que é crucial que o próximo sumo pontífice mantenha a atual ligação dos jovens à Igreja. Vamos escutar esse registro.

Principalmente com os mais novos. Os mais novos é que são o futuro. E nota-se que também a faixa etária mais alta, também está a perder um pouco, não só aqui em Portugal, mas por todo o mundo na parte católica. Sinto muito isso e eu acho que era extremamente importante, pelo menos o Papa que vier agora, que pelo menos mantenha a chama de continuar a acreditar nos jovens.

Esta mensagem aqui deixada por um dos fiéis que visita esta tarde o Santuário de Fátima, quer um próximo sucessor que mantenha esta ligação aos jovens e que continue com esta mensagem de paz e de justiça social. O santuário a esta hora já se encontra mais despido de fiéis, mas aqueles que ficaram para ouvir a missa vieram para honrar este legado deixado pelo Papa Francisco, o legado, como dizia, da justiça social e da luta pela paz.

E se em Fátima decorre a esta hora essa missa no santuário, também na Praça de São Pedro, no Vaticano, está repleta de fiéis que rezam o rosário em conjunto. São as imagens que nos chegam em direto a partir da Sky News. É o primeiro momento de oração de massas desde o anúncio da morte do Papa Francisco. Um serviço que está a ser transmitido em direto pelo Vaticano, sendo visível milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Esta noite, em Lisboa, às 9:00 p.m., uma missa também na Sé de Lisboa, é presidida por Rui Valério, o Patriarca, e em Setúbal, às 9:30 p.m., meia hora depois, Dom Américo Aguiar preside a uma missa em sufrágio do Papa Francisco, cardeal que foi coordenador-geral da Jornada Mundial da Juventude.

Entretanto, o Observador tem estado ao longo do dia a escutar o testemunho de várias personalidades. Por exemplo, João Gama esteve esta manhã na Diocese de Setúbal e conversou com o cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal. Considera que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica. Pede também ao sucessor, que ainda não sabe quem é, pois claro, que não abandone o mote "Todos, todos, todos".

Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo. Pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Américo Aguiar esteve em entrevista no Explicador, foi entrevistado pelo jornalista João Gama. Américo Aguiar, que é um dos cardeais portugueses que vai votar no sucessor do Papa Francisco. Sobre isso, guarda segredo absoluto.

Preocupação. É desta forma que as vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica reagem à morte do Papa Francisco. O grupo Vita, que tem acompanhado as vítimas, revela que nas últimas horas recebeu contactos que revelam apreensão face ao futuro posicionamento da Igreja, agora que Francisco partiu.

Ainda assim, em entrevista ao Observador, Rute Agulhas, coordenadora do grupo, diz que não há motivo para receio.

Desde manhã tenho recebido alguns contatos de algumas vítimas que estão naturalmente inquietas e preocupadas, porque é um grande ponto de interrogação que neste momento temos à nossa frente. Mas o que eu sinto, muito genuinamente, é que estes primeiros passos são, de facto, muito sólidos. E houve algum tempo para amadurecer estes passos e para criar um caminho, um trajeto, que neste momento vejo muito dificilmente sendo revertido.

O grupo Vita considera que o Papa Francisco deixou um legado único. Rute Agulhas, aqui escutada pela Rádio Observador, entende que a abertura do Vaticano a temas como os abusos sexuais no contexto da Igreja Católica demonstra um trajeto irreversível, que foi construído precisamente pelo Papa Francisco.

A reitora da Universidade Católica Portuguesa rejeita que o Papa tenha sido um progressista. Em entrevista à Rádio Observador, Isabel Capelo Gil diz que Francisco se limitou a voltar às bases do cristianismo.

Fala em um tradicionalista que voltou a ler o Evangelho.

E muitas vezes que o Papa era progressista. Eu não acho que o Papa fosse progressista. O Papa regressou às origens daquilo que é a missão do catolicismo e do cristianismo, com uma leitura muito pragmática do Evangelho, que é um texto absolutamente pragmático. Na verdade, nós deparamos com histórias da vida real das pessoas. Não é macro teologia, é vida real das pessoas. E a partir daquela vida real é que Jesus Cristo nos mostra o caminho. E o Papa voltou a isso. Portanto, quando se diz que o Papa é progressista, não. O Papa é um tradicionalista que lê de novo o Evangelho.

Na última visita a Portugal, o Papa Francisco passou pela Universidade Católica, em Lisboa, para uma conversa com os jovens.

Isabel Capelo Gil destaca a mensagem de esperança que o líder da Igreja quis passar aos mais novos.

Incentivou-os a acreditar nas suas capacidades, a não terem medo. A serem livres naquilo que desejavam, naquilo que queriam, que a mudança era possível, que a transformação do mundo era possível, que essa capacidade de imaginar as coisas de forma diferente, que os jovens trazem, era muito necessária para refazer o mundo cheio de contradições. E depois disse esta frase, que acho que nos ficou da visita do Papa ao campus e da sua presença frutíssima no campus: "Não tenham medo, não sejam administradores de medo, mas empreendedores de sonhos".

Isabel Capelo Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, em entrevista à Rádio Observador, uma conversa com o jornalista Miguel Cordeiro, que vai poder ouvir na íntegra a partir das 20h30.

E seguimos, Miguel, com uma notícia de última hora. O Vaticano acaba de confirmar que o Papa Francisco morreu na sequência de um AVC. A causa da morte de Francisco acaba de ser divulgada. Já tinha sido avançada durante a manhã pela imprensa italiana, agora é confirmada pela Santa Sé. O comunicado do Vaticano está a ser citado pela agência Reuters.

Confirma-se assim a causa de morte que já havia sido avançada. O Papa sofreu um AVC. É esta a causa de morte de Francisco. O pontificado do Papa fica marcado, entre outras coisas, pelos esforços no diálogo ecumênico, tanto com outras confissões cristãs como com outras religiões. Foi o primeiro líder da Igreja Católica a deslocar-se ao Iraque, onde se encontrou com o aiatolá Ali al-Sistani, o líder espiritual dos muçulmanos xiitas.

E recebemos agora, neste jornal das 19h, Mohamed Iqbal, presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este tipo de viagens inéditas, como a que fez Francisco ao Médio Oriente, mostram um Papa disposto a conversar, também a aprender com outras religiões, como por exemplo, a religião islâmica?

Sem a menor dúvida. Nós nem sequer ficamos surpreendidos com isso, porque o Papa Francisco, Sua Santidade, sempre nos habituou a ser uma pessoa que abraçava outras religiões, era muito aberto e sem a sombra de dúvidas que foi extraordinariamente agradável a sua visita ao Médio Oriente.

Encontrou-se com o Papa aquando da presença de Francisco em Portugal, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude?

Eu não me encontrei com ele pessoalmente. Fiquei muito próximo dele em duas ocasiões, quer no Parque Eduardo VII, quer no CCB. Naturalmente, houve uma proximidade muito próxima, portanto houve uma aproximação muito próxima. Teria gostado de ter estado pessoalmente com ele, mas não foi possível. Na altura, eu até falei com o núncio Ivo Scapolo, com quem nós temos uma muito boa relação. Até estávamos a tentar ver se seria possível, e fizemos uma tentativa de uma possível visita curtíssima de Sua Santidade à mesquita, mas não foi possível, infelizmente.

O Papa e este esforço empreendido no diálogo com outras confissões religiosas teve algum impacto na relação da comunidade islâmica de Lisboa com os representantes da Igreja Católica aqui em Portugal?

Sim, sem a sombra de dúvida. Ou seja, há toda a abertura específica que o Papa demonstrou ao longo dos seus 13 anos, abraçando sempre as outras religiões. Houve um diálogo muito próximo com a religião islâmica. Teve um impacto, sem a sombra de dúvidas, nós aproximamo-nos muito mais. Embora nós tenhamos uma relação sempre muito boa

Com a comunidade católica que está em Portugal, houve uma aproximação maior com esse tipo de atitude que o Papa sempre teve, Sua Santidade sempre teve para com as outras religiões e também em particular com a religião islâmica.

E nesse sentido, acredita que o sucessor do Papa Francisco deve seguir esta linha de diálogo com as restantes religiões?

Eu acho que era extremamente importante manter esta linha, porque ele foi uma pessoa muito aberta, uma pessoa que se preocupou sempre com as pessoas que tinham muitas necessidades, mostrou muita compaixão, fraternidade. Eu acho que os muçulmanos, com toda a franqueza deste mundo, tinham um respeito enorme por Sua Santidade e, sem sombra de dúvida, nós iríamos apreciar muito a continuidade dessa linha específica.

Muito obrigada. Mohamed Iqbal, presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, aqui numa reação à morte do Papa Francisco. Reações que somam também, Miguel, em todo o mundo.

É isso. E temos aqui conosco em estúdio Miguel Gato. Miguel, há já vários países que anunciaram dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

Sim, enquanto Portugal espera pela confirmação do Presidente da República, que tem uma declaração marcada para daqui a menos de uma hora, desses três dias de luto nacional propostos pelo governo, há já vários países que oficializaram essa posição. Começando pela América do Sul, mais precisamente pela terra natal do Papa, a Argentina declarou sete dias de luto nacional e a imprensa no país avança que Javier Milei, presidente argentino, viaja na quarta-feira para Roma para assistir ao funeral de Francisco. O Brasil declarou também um período de luto de uma semana, com o presidente Lula a indicar que servirá para homenagear o trabalho do Papa. O presidente dos Estados Unidos mandou colocar a bandeira do país a meia haste em todos os edifícios públicos. Donald Trump não confirma, no entanto, se vai ou não ao funeral do Papa. No continente europeu, na Áustria, os sinos das igrejas tocaram às 17h. Foram também hasteadas bandeiras negras nas igrejas e edifícios católicos do país. Também foi realizada uma missa em homenagem ao Papa Francisco na Catedral de Santo Estevão, em Viena. No Reino Unido, as residências reais e a embaixada britânica no Vaticano vão ter as bandeiras também a meia haste. Em Espanha, foram decretados três dias de luto nacional e, em França, os sinos da Catedral de Notre-Dame, em Paris, soaram 88 vezes pelos 88 anos do Papa. Durante a noite, as luzes da Torre Eiffel vão ser desligadas.

São as homenagens ao Papa Francisco, sendo que, Miguel, sucedem-se também reações à morte do Papa, um pouco por todo o mundo. Há vários líderes mundiais que já manifestaram pesar pela morte de Francisco.

Sim, nas últimas horas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recorda Francisco como mensageiro da esperança, humildade e humanidade. Esta tarde também reagiu o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, descreve Francisco como um amigo fiel dos palestinianos. Outro país envolvido num conflito bélico é a Rússia, onde o patriarca ortodoxo do país, Kirill, destaca a solidariedade de Francisco com os que mais sofrem. Também o presidente do Egito recorda Francisco como um construtor de pontes de diálogo entre religiões. Mas não só de figuras políticas ou religiosas se fizeram as homenagens ao Papa. No futebol, Lionel Messi escreve no Instagram que Francisco foi um papa distinto, próximo, diz o argentino, que o líder da Igreja Católica vai deixar saudades. E na Argentina, também o clube San Lorenzo despede-se do sócio 88235, escreve nas redes sociais uma mensagem para Francisco: "Adeus, estaremos juntos pela eternidade".

Sendo que no San Lorenzo, Miguel, jogou também um antigo avançado do Sporting, Beto Acosta, por quem o Papa Francisco nutria um especial apreço, não era?

Sim, era mesmo o ídolo do Papa Francisco e creio que Lionel Messi também foi formado neste clube.

Beto Acosta e Lionel Messi, dois argentinos contemporâneos do Papa Francisco, partilham também a nacionalidade e já reagiram à partida de Francisco. Miguel Gato trouxe-nos aqui algumas das reações à morte do Papa.

Mudamos de tema, Miguel. Em Leiria, a localização do novo hospital do Oeste pode ainda não estar fechada, pelo menos para a coligação PSD-CDS, o assunto ainda está a ser revisto. Depois de ter sido decidido construir o novo hospital no Bombarral, o dinheiro já está previsto no orçamento do Estado, mas o concurso não foi lançado e o PSD admite rever o dossiê.

No debate promovido pelo Observador entre os cabeças de lista por Leiria, a ministra da Juventude e candidata da AD, Margarida Balseiro Lopes, abre a porta à revisão deste tema.

Houve um processo que foi deixado pelo governo anterior, que de resto, todos sabemos que o resultado final nem sequer é um resultado que beneficie o distrito de Leiria, mas esse é um processo que está a ser reavaliado para que a decisão possa ser tomada em breve.

Margarida Balseiro Lopes, no debate promovido pelo Observador, em que Eurico Brilhante Dias, o cabeça de lista do Partido Socialista, diz que a obra deve, sim, avançar.

O único autarca que é frontalmente contra, e já agora devo dizer que tem da minha parte toda a compreensão, porque é o autarca das Caldas, que é independente. Dos outros autarcas à volta da mesa, todos, quer os autarcas que são do distrito de Leiria, do sul do distrito de Leiria, quer dos autarcas do norte do distrito de Lisboa, aquilo que todos dizem é: avance com o hospital fazendo uma outra coisa, que é a valorização do Hospital das Caldas. Eurico Brilhante Dias, num debate com os três partidos, com representantes dos três partidos que conseguiram eleger neste círculo eleitoral nas últimas legislativas e em que o candidato do CHEGA, Gabriel Mithá Ribeiro, criticou a decisão do PS.

O governo de António Costa criou uma divisão desnecessária entre as populações, mas pelo menos que se construa o hospital. O PSD chegou ao governo, em vez de ouvir as forças vivas do distrito, especialmente da zona de Caldas de Rainha/Óbidos

Primeiro, não resolveu nenhum dos problemas de saúde no distrito, nem a nível nacional. Em segundo lugar, a nível do distrito, pediu a decisão do PS.

Gabriela Meitar Ribeiro, Eurico Brilhante Dias e Margarida Balseiro Lopes estiveram no debate promovido pelo Observador entre os cabeças de lista do círculo eleitoral de Leiria, um debate que pode ser ouvido na íntegra em podcast.

O PAN junta-se às críticas ao Ministério Público. Inês de Sousa Real diz que as averiguações preventivas a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro estão a contaminar a pré-campanha eleitoral.

É um dos destaques do Sob Escuta, a porta-voz do PAN, aqui na Rádio Observador, Inês de Sousa Real, lembra que o princípio da separação de poderes tanto vale para a política como para a Justiça.

Parece-nos que contaminar as campanhas eleitorais com casos ou circunstâncias que, de alguma forma, possam até já ter sido esclarecidas no passado, não nos parece muito saudável. Aliás, nós, nos últimos anos, temos visto os ciclos eleitorais estarem condicionados, inclusivamente, pela atuação do Ministério Público. E, portanto, não nos parece também que este princípio da separação de poderes deva valer só para um lado, ou seja, só para o lado da política face à Justiça, mas também da Justiça face aos ciclos políticos.

Inês de Sousa Real, numa entrevista conduzida pelos jornalistas Rita Tavares, Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro, questionada sobre cenários de governabilidade, admite que seria difícil apoiar o governo de Luís Montenegro, mas quer, acima de tudo, ser uma força política consequente.

Aquilo que o PAN se recusa a fazer é ser uma força política inútil, porque nós não estamos na Assembleia da República apenas para apresentar iniciativas. Estamos na Assembleia da República para as concretizar. E por isso mesmo é que, com todas as divergências ideológicas, nós nunca nos demitimos de participar em qualquer reunião que houvesse com o governo.

E se as sondagens têm colocado o PAN novamente como a força política menos votada no hemiciclo, a porta-voz do partido não teme sair da Assembleia da República. Caso isso aconteça, diz que o balanço vai ser feito depois das eleições autárquicas.

Não concedo esse cenário no pós 18 de maio e já nem falando que vamos ter também, em seguida, eleições autárquicas. O PAN também tem o seu foco e os olhos postos nas autárquicas e, portanto, vamos ter estes dois ciclos eleitorais e o balanço será feito posteriormente aos ciclos eleitorais, mas partimos com a confiança e até com o apelo das pessoas de olharem para a qualidade-

Já disse que fica pelo menos até às autárquicas, mesmo que perca a representação parlamentar.

E permita-me só concluir, é importante que as pessoas olhem também para a qualidade daquilo que os deputados produzem na Assembleia da República.

Alguns dos destaques desta entrevista a Inês de Sousa Real. É a primeira entrevista aos líderes partidários aqui na Rádio Observador, a caminho das legislativas de 18 de maio. Esta é uma entrevista que está disponível em podcast. São agora sete horas mais 22 minutos, altura para ficarmos a conhecer outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora.

Lidera, Pedro Nuno Santos é o protagonista dos debates mais vistos na televisão nesta pré-campanha eleitoral. Os debates entre o secretário-geral do PS e Mariana Mortágua, assim como com André Ventura, foram os dois mais vistos até agora.

E já foram realizados 21 de 30 debates a contar para as legislativas. Pedro Nuno Santos é o que tem captado mais audiências. É uma conclusão da análise feita pela Universal McCann.

O Frente a Frente, que no dia 8 deste mês colocou em debate o líder socialista e a coordenadora do Bloco de Esquerda, foi o mais visto, com quase um milhão e 400 mil espectadores. Já o segundo mais visto até agora foi o Frente a Frente entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, com perto de um milhão e 300 mil espectadores.

O pódio de debates mais vistos das duas primeiras semanas fica completo com mais um Frente a Frente entre dois líderes partidários de esquerda, desta feita entre Pedro Nuno Santos e Rui Tavares, do LIVRE.

A Ucrânia bombardeou uma base de lançamento de drones do exército russo na região de Kursk, que, de acordo com os militares, é um ataque que provocou 20 mortos.

De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, este ataque foi uma resposta tangível às ações do inimigo contra o exército ucraniano.

Diga-se, a Rússia. A Ordem dos Psicólogos adjudicou a aquisição de serviços jurídicos por ajuste direto, sem os requisitos legais. Esta é uma das conclusões escritas no relatório da auditoria financeira à Ordem dos Psicólogos para o ano de 2022.

De acordo com a Agência Lusa, a auditoria conclui também que são insuficientes os procedimentos de controle interno que garantam a exatidão e a integridade dos registros contabilísticos. O Tribunal de Contas afirma que esta adjudicação pode ser suscetível de configurar uma infração financeira com direito à sanção.

Futebol, o jogo entre o Boavista e o Sporting está em risco de não ser realizado no Estádio do Bessa. De acordo com o Diário Desportivo A Bola, o recinto está sem luz porque o clube tem dívidas ao fornecedor de eletricidade.

Neste momento, a equipa principal do Boavista está a treinar no Estádio dos Morais. Segundo o mesmo jornal, a falta de eletricidade no Estádio do Bessa está a afetar a venda de bilhetes para o jogo com o Sporting Clube de Portugal, mais um jogo importante e decisivo para as contas do título de campeão nacional. Terminamos esta edição alargada das 19h, como começamos, com o tema do dia, a morte do Papa Francisco. Jorge Bergoglio morreu hoje, esta manhã, eram 06h35, hora de Lisboa. A imprensa italiana começou a adiantar que a causa da morte do Papa Francisco tinha sido um AVC e há pouco a confirmação pelo Vaticano. Foi mesmo o AVC que esteve na origem da morte do Papa Francisco, confirmada pela Santa Sé num comunicado do Vaticano, divulgado há pouco e citado pela Agência Reuters.

E de destacar também que o Vaticano começou já a confirmar as primeiras datas para organizar a sucessão do Papa Francisco, que morreu esta segunda-feira. Está já marcada a primeira congregação de cardeais para a próxima terça-feira. Esta noite, a partir das 20h locais, portanto, a partir desta hora, precisamente, terá lugar o rito de confirmação da morte de Francisco e a colocação do corpo na urna. É o que indica o diretor do Serviço de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni. A vigília vai ser realizada na capela da Casa de Santa Marta e não no Palácio Apostólico, como decretado em vida pelo próprio Papa. Francisco escolheu viver na Casa de Santa Marta desde que foi eleito em 2013 e recusou residir no Palácio Apostólico. Além disso, a esta hora também já teve início, de resto, a primeira oração na Praça de São Pedro, neste dia em que morreu o Papa Francisco, aos 88 anos.

Também daqui a pouco, às 20h, daqui a sensivelmente uma hora, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer uma comunicação ao país para reagir à morte do Papa Francisco. É um momento que vamos acompanhar em direto aqui na Rádio Observador.