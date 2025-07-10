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Um ano é o prazo que o governo propõe para a conclusão das quatro etapas do processo de privatização de 49,9% da TAP. A recuperação do capital investido é um dos principais objetivos. É a previsão feita pelo Ministro das Infraestruturas no briefing do Conselho de Ministros.

Miguel Pinto Luz explica o calendário.

Nós acreditamos que é possível, dentro de um ano, estarmos a fazer o fecho da operação. Repito, 60 dias agora, depois 90 para a segunda fase, mais 90 e depois a fase de negociação. Nós acreditamos que dentro de um ano, ou seja, a sessão legislativa termina em julho do próximo ano, e acreditamos que até lá podemos fechar se tivermos esse compromisso nacional de o fazer.

É essa a expectativa de Miguel Pinto Luz, que acrescenta e anuncia a criação de uma comissão especial de acompanhamento deste processo de privatização. Vai ser liderada pelo economista Daniel Traça.

O ministro deixa também uma garantia. Apesar da privatização, o governo vai intervir em decisões estratégicas, nomeadamente as que estão relacionadas com a construção do novo aeroporto de Lisboa. O governo quer atrair um parceiro estratégico de relevância que seja maior do que a TAP e que permita, dentro do possível, recuperar o capital investido pelo Estado.

Outra prioridade é manter a sede da TAP em Portugal. Para já, espera-se a apresentação do caderno de encargos, os termos desta privatização, vai acontecer no prazo de 15 dias. Este é um decreto-lei que não tem que passar pelo Parlamento, mas espera parecer do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

E os partidos querem mais explicações. O Chega diz que vai pedir um debate de urgência no Parlamento já para amanhã. André Ventura quer detalhes.

O negócio, sob o modelo de negócio e sob a forma como, mais uma vez, vamos entrar no negócio da TAP. Muitos deles foram ruinosos para os contribuintes e o Parlamento tem o direito, também o dever, de saber como é que este negócio vai ser feito, em que contexto vai ser feito e de que forma vai ser feito.

Apesar do pedido de esclarecimentos, não, André Ventura sublinha que o Chega não vai ser um obstáculo à privatização parcial da TAP, desde que não seja feita de forma selvagem, a expressão usada por André Ventura.

Pelo Partido Socialista, José Luís Carneiro considera essencial que o governo se mantenha como acionista maioritário e concorda com a alienação de parte do capital.

A TAP tem de crescer e para crescer, precisa de se abrir aos investidores internacionais. Essa é a razão porque entendemos que é uma opção adequada. Entendemos também que Portugal deve manter a maioria da estrutura acionista, a maioria dos seus capitais.

O Secretário-Geral do PS lembra também, Montenegro, a importância de devolver aos contribuintes os 3 mil milhões de euros investidos na TAP durante a pandemia.

Desiludida está a Iniciativa Liberal, que queria mais, considera a estratégia do executivo pouco ambiciosa, queria uma privatização de mais capital social da empresa. Em sentido contrário, o Livre defende que a privatização da TAP é um erro, desperdiça oportunidades econômicas para o país.

O Bloco de Esquerda também rejeita a venda de quase metade da empresa, principalmente numa altura em que a companhia está a dar lucro. O PCP fala num crime econômico. Chega, PP e PAN também lamentam que a privatização vá por diante.

Há outras reações. Por exemplo, Luís Marques Mendes, o candidato à Presidência da República, preferia que fosse privatizada uma maior percentagem do capital social da TAP. No entanto, apoia a estratégia do executivo liderado por Luís Montenegro.

É uma decisão que já se estava à espera e que é uma decisão necessária e que é urgente. Claro que seria mais positivo, do meu ponto de vista, uma maioria do capital a ser privatizada. Mas atenção, esta é a solução possível. E, portanto, não critico, pelo contrário. E por que é a solução possível? Porque esta decisão tem que ser tomada em consenso.

Luís Marques Mendes pede ainda total transparência no processo. Falou durante uma visita a um quartel de bombeiros voluntários de Camarat.

Autárquicas, Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Porto, afirma, sem referir nomes, que o tema da segurança na cidade está a ser aproveitado para discursos populistas.

O candidato está a esta hora a apresentar a candidatura no Jardim de São Lázaro, na Cidade Invicta. É por lá que está a repórter do Observador, Maria Rego. Agora em direto, Maria, quais são as bandeiras erguidas por Sérgio Aires para esta corrida autárquica?

Habitação, cultura, educação, economia local e mobilidade são alguns dos pontos principais a que o Bloco de Esquerda aposta para estas eleições. São pontos que temos ouvido por algumas outras campanhas à Câmara do Porto. Ainda assim, aos olhos de Sérgio Aires, há uma diferença muito evidente: o tema da segurança.

Seguramente, há um tema que nós nos distinguimos dos outros que tem a ver com a segurança, que é, de repente, a prioridade da cidade é a segurança. Para nós, é a segurança habitacional, é a segurança de termos rendimentos, é a segurança de termos serviços públicos, é a segurança de termos uma vida decente nesta cidade. Aquilo que toda a gente quer agora, de uma forma sinceramente, inclusive para mim, preocupante, de criar um alarme sobre a segurança na cidade, quando a cidade está considerada, por números oficiais, uma das cidades mais seguras do mundo, não faz sentido nenhum. É apenas, obviamente, um aproveitar de um discurso populista.

Escutamos aqui Sérgio Aires, que detalha que este discurso populista pode até ter o efeito oposto do pretendido e afastar as pessoas da cidade do Porto. Questionado acerca de uma possível união à esquerda, o candidato pelo Bloco não descarta a hipótese, ainda que sejam já conhecidos os nomes que encabeçam estes mesmos partidos. Sobre o desempenho do Bloco de Esquerda a nível nacional nas últimas legislativas, Sérgio Aires não mostra qualquer preocupação para a corrida autárquica. Sublinha que se tratam de coisas muito diferentes, uma vez que as eleições locais são feitas com mais proximidade e neste aspecto destaca que foi nos últimos quatro anos vereador da Câmara e que por isso manteve muito contato com as pessoas na rua. Mesmo assim, aponta defeitos no mandato de Rui Moreira, atira que este executivo tem uma alergia à participação dos munícipes e que é uma pena, uma vez que a democracia local deve ser participada. Terminou há poucos minutos Sérgio Aires de discursar aqui no Jardim de São Lázaro, nesta que é, como dizias, a apresentação da candidatura pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Porto.

Jornalista Maria Rego a acompanhar essa apresentação de candidatura de Sérgio Aires, cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda às autárquicas na Invicta.

De saída, dar ainda conta que em Vila Nova de Gaia há um incêndio que está a consumir desde as 15h uma empresa de sucata localizada numa zona de mato.

Estão seis viaturas de bombeiros e quase 70 operacionais no local. Isto é o que revela a Proteção Civil de Gaia à Rádio Observador. Acrescenta que o fogo ainda está em curso.