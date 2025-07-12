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A todos. Edição das 07:00 com a Nadine Soares e a começar com Portugal a aguardar e sem excluir nenhuma opção e sempre alinhado com a União Europeia, é o que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação às tarifas anunciadas por Donald Trump.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o governo esteve em contacto com a presidente da Comissão Europeia antes do anúncio feito pela Casa Branca, 30% de tarifas sobre os produtos europeus. Paulo Rangel garante que a posição de Portugal é a mesma da União Europeia, deixa a ressalva de que as negociações ainda estão em curso.

O comunicado que fez a presidente da Comissão Europeia reflete na íntegra as linhas de posicionamento que o governo português transmitiu às entidades europeias que têm que negociar e, em particular, à presidente da Comissão Europeia. Ou seja, consideramos que é um sinalamento negativo. No entanto, as negociações estão em curso. A União Europeia é defensora do comércio livre, é defensora de uma relação muito aberta e franca ou franqueada em termos comerciais com os Estados Unidos. Portanto, vamos continuar o processo negocial que até aqui foi feito.

Paulo Rangel fala ainda dos possíveis impactos das tarifas na economia. Não exclui a possibilidade de uma reação recíproca por parte da Europa. No entanto, avisa que ainda é cedo para prever os efeitos.

Para medir o seu alcance, convém termos uma posição final, qual será o novo quadro de relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia. Evidentemente que o impacto até vai ser assimétrico, provavelmente para alguns países terá mais impacto que para outros, dependendo dos setores que são mais ou menos afetados. Como diz a presidente da Comissão Europeia, vamos continuar as negociações e nenhuma opção está excluída. Isto é, não está excluído que, se estivermos perante uma situação de escalada, como esta, por exemplo, que está anunciada, que tenha que haver uma reação no sentido de reforçar os direitos aduaneiros recíprocos, portanto, uma reação de reciprocidade.

Palavras de Paulo Rangel, neste registo captado pela RTP em São Tomé e Príncipe, nas celebrações dos 50 anos da independência do país.

E quanto a Marcelo Rebelo de Sousa revela que está surpreendido com o timing do anúncio das tarifas de Donald Trump.

Uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer, o presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não esconde que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que, de alguma maneira, foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa de visita a São Tomé e Príncipe.

Agora 07h04, quanto a Ursula von der Leyen reforça que a Europa está disponível para negociar as tarifas de 30% impostas por Donald Trump.

Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia confirma que está disponível para negociar um acordo com Washington antes de entrarem em vigor as tarifas anunciadas por Donald Trump. Ainda assim, von der Leyen garante que vai adotar todas as medidas para salvaguardar os interesses europeus, incluindo contramedidas profissionais, se for necessário, isto é, tarifas de 30% à importação de produtos norte-americanos. É uma reação europeia depois de Donald Trump ter divulgado nas redes sociais a carta enviada à União Europeia, em que anuncia estas tarifas de 30% à importação de produtos europeus, entram em vigor já em agosto.

E agora, Nadine, também na política nacional, com José Luís Carneiro acusa o governo de instrumentalizar as leis da nacionalidade e também de estrangeiros para desviar atenções dos problemas do país.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de evitar falar dos assuntos mais importantes para a vida dos portugueses, como os problemas no Serviço Nacional de Saúde e a habitação. José Luís Carneiro acredita que o tema da imigração e nacionalidade trazido para a agenda política pelo governo não passa de uma manobra política que ameaça o funcionamento das instituições.

Aquilo que eu estou a ver é que a forma como estão a misturar tudo, nacionalidade, migrações, segurança, é uma forma de distrair as atenções das pessoas em relação àquilo que é o essencial. A saúde é uma das prioridades, a habitação é outra das prioridades, o crescimento da economia é outra das prioridades. Há aqui matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, de prioridade política do país, e do meu ponto de vista, muitas dessas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições, mas esperamos que o governo repondere até ao debate do Estado da Nação.

Declarações de José Luís Carneiro à margem da apresentação da candidatura do PS à Câmara da Figueira da Foz, encabeçada por João Paulo Rodrigues. O secretário-geral do Partido Socialista admite que as leis da nacionalidade e estrangeiros merecem ser revistas, mas pede que seja um processo ponderado.

E com André Ventura, que anunciou uma plataforma de entendimento com o governo em matérias de imigração e nacionalidade.

André Ventura diz que há bases para um princípio de acordo com o governo sobre a lei da nacionalidade. O líder do Chega quer ver essas alterações aprovadas já na próxima sessão legislativa, a partir de setembro. André Ventura detalhou esta plataforma de entendimento com o governo. Um registo de André Ventura, que vamos escutar.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o primeiro-ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização, ou dois terços da sua concretização, nas votações que ontem ocorreram na Assembleia da República.

Declarações de André Ventura na sede do partido, em Lisboa. Há contas a fazer, é o que diz o líder do Chega. Avisa que tudo o que vier a ser acordado para a imigração e nacionalidade deve estar previsto a nível orçamental no próximo orçamento do Estado.

Agora são 7h08 e para já, Nadine, outras notícias que vão marcando a atualidade.

No desporto, o Benfica já oficializou a venda de Kokçu ao Besiktas. Em comunicado enviado à CMVM este sábado, o Benfica oficializa a saída de Orkun Kokçu para o clube turco. Trata-se de um empréstimo durante esta época, com opção de compra obrigatória de 25 milhões de euros e ainda variáveis por objetivos de mais 5 milhões. O jogador chegou hoje à Turquia com milhares de adeptos à espera do médio de 25 anos no aeroporto. Horas antes, o Besiktas já tinha partilhado uma fotografia de Kokçu, já vestido com a camisola do clube turco. A fechar, no ténis, a polaca Iga Świątek venceu o torneio de Wimbledon. É a primeira vez que uma atleta vence por 6x0 e 6x0 em dois sets no final do torneio britânico. Iga Świątek não deu qualquer hipótese à norte-americana Amanda Anisimova. A polaca venceu todos os jogos. Em todo o torneio, a atleta polaca apenas perdeu um set durante duas semanas do Wimbledon. É o sexto título do Grand Slam de Świątek.

Notícias com a Nadine Soares de volta às 19h30.