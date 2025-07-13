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São 7 horas. É o Jornal das 7, edição de Nadine Soares. Desde já, muito bem-vinda. Para começar, é necessária uma fiscalização rigorosa e com procedimentos legais exigentes. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado por causa das descargas da Lactogal, foi no rio Onda.

Descargas que levaram a APA a desaconselhar, desde sexta-feira, banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruja, em Vila do Conde. Os resultados preliminares de uma análise da APA indicaram que a alteração significativa da qualidade da água do rio Onda está presumivelmente associada a descargas da empresa Lactogal. E a empresa lamenta a situação e reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente o problema. A Lactogal aponta para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Hoje, Leonor Pitorro, a Agência Portuguesa do Ambiente vem contrariar a empresa Lactogal. É uma guerra de comunicados. Hoje, a Agência Portuguesa do Ambiente quis contrariar a Lactogal quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no rio Onda. A Lactogal chegou a defender que são resíduos orgânicos e também que existe uma barreira técnica e regulamentar na gestão dos resíduos. No entanto, a APA tem outra versão. Diz a agência que os resíduos são perigosos e que não estão abrangidos pela lista verde. Falamos aqui de uma lista prevista no regulamento europeu, que permitiria a circulação de resíduos entre países na União Europeia, sem procedimento de notificação. A APA vai mais longe. No comunicado refere que o próprio operador espanhol, que é destinatário dos resíduos, já reconheceu, no início deste mês, que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e, por causa disso, até solicitou à APA as instruções formais para cumprir o procedimento de notificação. É dito também que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal. Por tudo isto, a Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. No comunicado, a agência diz que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação do processo e, por fim, revela que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, terça-feira, com o objetivo de obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal da situação. Problemas no rio Onda depois de descargas da Lactogal. A Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa.

Agora são 7h13 e a esta hora, Nadine, mais de 100 operacionais combatem o incêndio agrícola em Alter do Chão, no distrito de Portalegre.

Estão apoiados por mais de 20 veículos e sete meios aéreos, é o que indica fonte da Proteção Civil. A fonte do Comando Sub-regional de Emergência do Alto Alentejo adianta que o alerta foi dado pelas 16h30. O fogo deflagrou no Monte dos Tapadões. As chamas estão a consumir pasto e olival. Para já, não há registro de feridos nem casas em risco.

Uma tarde de homenagens a Diogo Jota. O Liverpool realizou hoje o primeiro jogo de pré-época.

Um jogo frente ao Preston North End. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim foi entoado o hino do Liverpool em todo o estádio, com o capitão do Preston a deixar uma coroa de flores junto à bancada onde estão os adeptos do Liverpool. "You'll Never Walk Alone" em todo o estádio do Preston. As equipes entraram no final deste momento com vários jogadores visivelmente emocionados. Os jogadores do Preston e do Liverpool entraram no relvado com fumos negros. Depois, adeptos e jogadores fizeram um minuto de silêncio, completo silêncio nas bancadas. Várias tarjas e cartazes em memória de Diogo Jota e do irmão André Silva. Ao minuto 20, uma nova homenagem. O nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o cântico de Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola de Diogo Jota e os adeptos do Preston juntaram-se. O cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. A partida terminou com a vitória do Liverpool por 3x1, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem Diogo Jota.

Ainda no desporto, a esta hora joga-se a final masculina de Wimbledon.

Torneio em solo britânico, uma final entre o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking, e o italiano Jannik Sinner, número um do tênis mundial. Os dois atletas protagonizaram já este ano uma grande final em França. Na altura, Alcaraz conseguiu uma reviravolta e venceu o Roland-Garros. Agora joga-se a final. O primeiro set ficou 6x4 para Alcaraz, o segundo 6x4 para Sinner. Joga-se agora o terceiro set.

Terceiro que, entretanto, já acabou com 6x4. Vamos já para o próximo set e Jannik Sinner muito bem encaminhado com 4x2. Portanto, tudo indica, se Jannik Sinner ganhar este set, e tudo indica que pode vir a acontecer, vai ser campeão em Wimbledon. Entretanto, em França, João Almeida desistiu do Tour.

Estava a competir com uma fratura numa costela e escoriações profundas no corpo. Não conseguiu continuar por causa desta lesão, que contraiu numa queda na sexta-feira. Foi na sétima etapa, caiu a 6 km da meta. Apesar disso, João Almeida quis continuar na prova e ontem completou a oitava etapa do Tour. Hoje, o ciclista português começou a nova etapa, mas acabou por desistir.

Vamos agora também para a atualidade internacional. O número de mortos em Gaza este domingo já subiu para 30.

É o que escreve o jornal Haaretz. Pelo menos 30 pessoas e seis crianças morreram num ponto de distribuição de água na zona central da Faixa de Gaza. Israel confirma este ataque e fala numa falha técnica no armamento utilizado. Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel explicam que o objetivo do ataque era neutralizar um alvo do Hamas que se encontrava nesta zona, mas devido a uma falha na munição, esta acabou por atingir uma área a dezenas de metros do que era suposto.

Ainda lá para fora, Rússia e China conversaram hoje sobre as relações com os Estados Unidos e a guerra da Ucrânia.

Uma reunião em Pequim entre os chefes das diplomacias russa e chinesa, Sergey Lavrov e Wang Yi, discutiram vários temas de interesse nacional. Sobre a Ucrânia, é dito que foi discutida a possibilidade de resolver a crise ucraniana de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas, uma informação divulgada pela diplomacia russa. Debateram também a questão do conflito israelo-palestiniano em Gaza. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países confirmam o apoio mútuo em questões relacionadas com os interesses de cada uma das partes, como a defesa da soberania.

Jornal das 7 com a Nadine Soares. Daqui a pouco, a primeira parte do Pop Up. Nadine, de volta às 7h30. Até já.

Até já.

Até já.