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Vamos atualizar as notícias.

Começamos com a apresentação da candidatura de António Filipe à Presidência da República. O histórico comunista diz que Portugal é hoje um país marcado pelas desigualdades, com uma larga maioria sujeita a baixos salários e uma minoria que acumula riqueza. Deixa ainda, Miguel Vieira, duras críticas à direita.

António Filipe afirma que o governo quer levar por diante uma agenda reacionária, com o assalto aos recursos da Segurança Social e a degradação do SNS, um Executivo que se apoia numa extrema direita fascista, racista e xenófoba, é uma das acusações do candidato à Presidência da República, apoiado pelo PCP.

Declarações acompanhadas pelo repórter do Observador, António José Soares. Boa tarde. António, ainda fala a esta hora António Filipe?

Boa tarde, Vanessa. Ainda fala, já fala há mais de 36 minutos, António Filipe. Vamos ouvir mais um pouco deste discurso.

É possível um país justo, solidário. É a candidatura que não se submete à arrogância dos grandes interesses, a única candidatura genuinamente independente do poder económico e dos seus representantes.

Ao discurso de António Filipe, pelos militantes que estão aqui na voz do operário.

É a candidatura do povo, dos seus direitos, da sua legítima aspiração a uma vida melhor. É a candidatura que sabe que o estado a que o país chegou exige um sobressalto democrático e que pretende dar corpo, voz e expressão eleitoral a esse sobressalto. É a candidatura da esperança que não fica à espera. Com a força e com o apoio de todos, vamos chegar longe nesta decisiva batalha política. Conto convosco. Podem contar comigo. Viva a Constituição de Abril. Viva Portugal!

Aqui o discurso de apresentação de António Filipe às presidenciais. Foi um discurso que foi marcado por vários temas que marcam a agenda política nacional, desde a saúde à habitação, com críticas à situação em que está o Serviço Nacional de Saúde, à questão das urgências, às questões do INEM e dos serviços de emergência. Também um apontar o dedo à situação a que se deixou chegar à habitação em Portugal. Mas um dos pontos que António Filipe mais desenvolve são as questões relacionadas com a imigração, apontando o dedo ao que chama de uma extrema-direita faxizante, chamando a atenção para cedências que o governo faz a esta mesma agenda de extrema-direita e dizendo que em Portugal não pode haver um discurso do ódio, que o Presidente da República não pode aceitar que existam expressões de ódio contra os imigrantes que trabalham em Portugal em condições precárias, em profissões mal pagas. António Filipe relembra que a imigração assume um papel cada vez mais relevante no nosso país e na economia de Portugal e que o país precisa de uma imigração regulada. Foi um dos grandes temas, para além de outros temas ligados, por exemplo, com a economia, como apontar o dedo ao recente anúncio da privatização da TAP. Neste momento vai-se seguir uma parte de questões que os jornalistas irão colocar a António Filipe, Vanessa.

António José Soares, com o resumo das ideias principais desta candidatura de António Filipe, a Belém, uma candidatura apoiada pelo PCP.

E nesta altura, o primeiro-ministro fala numa conferência onde estão militares e empresários, no Encontro Empresa, promovido pela Sic Notícias, discute sistemas como defesa e inovação. Vamos escutar um excerto desta intervenção de Luís Montenegro ao vivo, é precisamente a Sic Notícias.

Podemos ter a relação do cidadão e da empresa com a administração colocada em causa ou mesmo bloqueada. Nós podemos ter a liberdade comercial das empresas definirem o seu trabalho e produzirem colocada em crise pelos ataques que nos são desferidos pelos nossos inimigos, que todos os dias tentam, nomeadamente através das nossas infraestruturas. Não só das infraestruturas que estão ao serviço de todos, ainda há pouco aqui se falava nos cabos submarinos, infraestruturas que são, de resto, relevantíssimas, mas também das infraestruturas diretas de cada um dos agentes económicos, de cada uma das áreas de atividade. A relação entre a guerra no ciberespaço e a guerra geopolítica, geoestratégica, a guerra do armamento, a guerra no terreno, é uma relação de grande proximidade, para não dizer que é a mesma. Para não dizer que ela atenta com os tais princípios de liberdade e também com os princípios de soberania. Uma das expressões que nós temos vindo a sentir desta guerra, que muitas vezes não se vislumbra com o olhar, mas todos os dias opera agressões ou tentativas de agressões e ofensivas, é também não apenas os efeitos imediatos que provoca, mas as repercussões que pretende alcançar em termos de funcionamento das democracias. A democracia europeia está, também ela, sob ataque Eu sei que passou um pouco, não vou dizer completamente ao lado, mas não foi ainda suficientemente aprofundado no debate político, um pouco pela Europa, mas em Portugal talvez porque geograficamente fica um pouco mais distante. Mas houve umas eleições presidenciais num Estado-membro da União Europeia que foram anuladas por força de se ter comprovado, através dos órgãos de jurisdição próprios, uma intromissão precisamente ilegítima no espaço digital de forças externas que condicionaram o pensamento político prévio à realização do ato eleitoral, que o mesmo é dizer, foi comprovada a manipulação do pensamento político e da decisão democrática, no caso, na Roménia, e portanto anulada aquela eleição e repetida a mesma.

É uma preocupação para Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, os efeitos e os impactos da guerra nas democracias, em particular na democracia no espaço europeu, a declaração do Primeiro-Ministro que participa a esta hora numa conferência organizada pelo Grupo Empresa.

A Liga dos Bombeiros Portugueses está disponível para reforçar o dispositivo de emergência pré-hospitalar. Anúncio feito pelo presidente da instituição, depois de ter estado hoje reunido com a Ministra da Saúde num encontro onde também estiveram presentes os representantes da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, do Instituto Nacional de Emergência Médica e também da Cruz Vermelha.

E agora são sete horas, nove minutos, 30 segundos, altura de ficarmos a conhecer outras notícias que estão a marcar a atualidade e vamos à bola.

Victor Gyökeres já está em Londres. O Observador sabe que o avançado sueco aterrou esta tarde na capital inglesa, à espera que Sporting e Arsenal finalizem o acordo de transferência.

A bloquear o negócio, ainda alguns pormenores relacionados com as variáveis por objetivos, mas também os prazos de pagamento. Gyökeres junta-se, sim, ao agente em Londres. Sporting e Arsenal estão mais perto do que nunca de chegar a um acordo que deverá fixar-se nos 63,5 milhões de euros, mais 10 por objetivos, sem custos de intermediação.

E passamos agora a bola de Inglaterra para Espanha. É oficial, o espanhol Álvaro Carreras é jogador do Real Madrid, troca o Benfica pelos Merengues a troco de 50 milhões de euros, transferência confirmada pelas Águias através de um comunicado enviado ao regulador de mercado, a CVM.

O Real paga então 50 milhões de euros ao Benfica, que não detém a totalidade do passe do atleta, 20% vai para os cofres do Manchester United de Rúben Amorim. Ainda assim, o comunicado esclarece que os encarnados não terão encargos com serviços de intermediação. Depois de Kokçu, agora Carreras, também o central Barami está de saída da Luz, vai reforçar os suíços do Lucerna por empréstimo por uma temporada.