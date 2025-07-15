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Começamos com o alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. As urgências do novo hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipes do Amadora-Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade ontem inaugurada.

Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando Fonseca, que já tinha as equipes muito desfalcadas, vê agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência deste novo hospital de Sintra. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Fernando Fonseca vai, desta forma, transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos da unidade.

Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FNAM, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que o novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável. E o correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordalo e Sá, à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte no reforço de recursos humanos, caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes. Que hospitais? O Amadora-Sintra e o novo hospital de Sintra, que abriu ontem, o serviço de urgência está previsto que comece a funcionar no sábado. Mas entretanto, as escalas já estarão a funcionar e já estão a ser feitas e à custa dessas equipes do Amadora-Sintra.

É essa a denúncia feita pelo sindicato. Dificuldades técnicas, razão invocada pelo Ministério de Educação para o atraso no envio das classificações dos exames nacionais do nono ano para as escolas, deviam ter chegado hoje.

Sem esta informação, os estabelecimentos de ensino não podem afixar as classificações finais, já que os exames nacionais de Português e Matemática pesam 30% na nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é ainda explicada.

Entretanto, o Júri Nacional de Exames assegura, num e-mail enviado aos diretores das escolas, que vão ser enviados amanhã os resultados destes exames.

José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o procurador-geral da República. Em causa está a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respectiva equipe de apoio.

À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com o objetivo de proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento, o último antes das férias judiciais, José Sócrates faz um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro eu desfiz todos os aspectos que dizem respeito à acusação do TGV e das casas da Peniche. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates, que passou este dia, esta audiência, a desferir acusações ao Ministério Público, acusa o Ministério de ataques pessoais, mentiras e fantasias.

O líder parlamentar do PSD admite que não gostou de ver André Ventura proferir nomes estrangeiros de crianças no Parlamento, crianças que eram alegadamente estrangeiras a frequentar escolas portuguesas.

No entanto, Hugo Soares recusa entrar em contendas com o CHEGA e diz que não dá para esse peditório.

O social-democrata sublinha que não foi cometida qualquer infração por parte de André Ventura.

Pergunta-me: Faria? Não, não fazia. Gostou? Não, não gostei. Acha bem? Não, não acho bem. Daí a criar todo um caso nacional à volta dessa questão, francamente, não contribuirei para esse peditório.

O líder parlamentar social-democrata Hugo Soares, entrevistado pela jornalista Mariana Lima Cunha neste último dia das jornadas parlamentares de PSD e CDS, terminaram hoje em Évora. Já pode ouvir a entrevista no Explicador, em podcast.

Helena Roseta vai fazer uma queixa ao Ministério Público da decisão da Câmara Municipal de Loures de demolição de várias casas no bairro do Talude Militar.

Entrevistada no Explicador, também da tarde política, a arquiteta e antiga deputada descreve esta operação como criminosa e diz que é uma violação do direito à habitação e da lei de bases deste setor.

A Lei de Bases da Habitação é muito clara sobre esta matéria, proíbe despejos administrativos sem uma garantia prévia de solução alternativa, que é o caso. Por que esta questão do despejo administrativo? Porque se tivesse uma ordem do tribunal para fazer um despejo, é uma coisa. Um despejo simplesmente administrativo é outra, e não pode ser feito sem cumprimento desta disposição.

A explicação de Helena Roseta, que admite Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, pode até estar a incorrer no crime de abuso de poder.

E esta manhã o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa decretou que a Câmara Municipal de Loures fica impedida de executar a demolição de casas, as que ainda estão de pé. O tribunal aceitou provisoriamente a providência cautelar apresentada pela advogada de alguns dos moradores.

As reações do PS começam a surgir. Esta manhã, Miguel Prata Roque, antigo candidato à distrital de Lisboa, apelou a que o partido retire mesmo a confiança política a Ricardo Leão. São agora 07h06. Olhamos ainda para outras notícias, Miguel.

As autoridades espanholas detiveram o alegado líder do movimento xenófobo de Porte de Them Now, o E, nos últimos dias. O grupo tem perseguido a comunidade magrebinana em Torre Pacheco, em Murcia.

O chefe do grupo está acusado de participar em crimes de incitação ao ódio. Outras 13 pessoas foram detidas por violência contra os imigrantes.

Foram convocadas manifestações para as próximas três noites em Torre Pacheco. Mais de 130 agentes da Polícia de Choque espanhola foram mobilizados para tentar evitar distúrbios.

A Eslováquia rejeitou a proposta para viabilizar o pacote número 18 de sanções da União Europeia contra a Rússia, anúncio feito pelo primeiro-ministro eslovaco nas redes sociais.

É um alerta das Nações Unidas. Desde maio, morreram quase 900 palestinianos enquanto tentavam arranjar comida nos postos de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

De acordo com o comunicado da ONU, mais de dois terços morreu nas imediações das instalações da Fundação Humanitária para Gaza.