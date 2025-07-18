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Altura para nova atualização de notícias.

Houve mesmo um acordo de princípio entre o governo e o Chega para alterar as leis da nacionalidade e imigração.

Isso mesmo confirma o ministro dos Assuntos Parlamentares, convidado explicador da Rádio Observador, Carlos Abreu Amorim. Sublinha, no entanto, a ideia de que o Executivo dialogou com o Chega, sim, mas também com as outras forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

Carlos Abreu Amorim, sobre este acordo de princípio para alterar as leis da nacionalidade. O primeiro a falar sobre este tema foi André Ventura, ontem. Luís Montenegro garantiu, durante o debate do Estado da Nação, não saber a que se referia o líder do Chega.

De qualquer maneira, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de André Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o Chega.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões. E nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração.

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com o partido liderado por André Ventura.

O Chega pediu uma audiência urgente a Belém com o intuito de sensibilizar o Presidente da República para a importância de promulgar a Lei dos Estrangeiros.

André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal e, por isso, pretende explicar ao chefe de Estado o impacto para o país, em termos de segurança, de uma eventual não promulgação.

Nós queremos é sensibilizar o Presidente da República. Esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD. Foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

André Ventura, na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal.

O Expresso avança que é provável que Marcelo Rebelo de Sousa envie as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado vai receber uma comitiva do Chega no Palácio de Belém na próxima terça-feira, dia 22.

É uma possibilidade. Alexandra Leitão, cabeça de lista da Coligação de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa, admite que a lista para a Assembleia Municipal pode vir a integrar elementos do movimento Cidadãos por Lisboa, criado em 2017 por Helena Roseta.

A antiga ministra explica que o movimento não integra a coligação pelo fato de não ser um partido, mas o acordo escrito que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN abre a porta a independentes e este movimento em particular.

Essa possibilidade está lá. Ainda não estão fechadas as conversações. Não estou a antecipar nada. Estou apenas a dizer que essa nota está lá, como podem verificar, e que as conversações ainda não estão terminadas.

Alexandra Leitão elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança e habitação. Teme que as barracas possam regressar em grande número à capital se não for disponibilizada mais habitação pública. E sem querer comentar diretamente o caso do bairro do Talude, em Loures, diz que há um princípio que tem de estar sempre presente nestes casos: o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos, depois de as pessoas terem outras soluções. E era o que eu faria, de acordo com a lei, nem mais, nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da tarde política no dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco e PAN na corrida à Câmara de Lisboa. São agora sete horas mais quatro minutos. Altura para ficarmos a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

O INEM vai penalizar a empresa Gulfmed pelo incumprimento dos contratos dos helicópteros de emergência médica. As multas podem atingir os € 5 milhões.

O Instituto Nacional de Emergência Médica considera que a Gulfmed não cumpriu o contrato inicial, que previa a operação de quatro helicópteros, 24 horas por dia, desde o início deste mês de julho. O editor do site Observador, Pedro Rainho, explica que na raiz do problema está o atraso no lançamento do concurso.

O problema começa precisamente aí, quando sabemos que houve vários alertas para o lançamento deste concurso, porque em um plano ideal ou normal, chamemos assim, este concurso para a contratação dos quatro helicópteros deveria ter sido lançado entre agosto e setembro, limite máximo final de setembro. Ora, o concurso acabou por ser lançado só em novembro.

O Tribunal de Contas só se pronunciou sobre este contrato na data limite, 30 de junho. A Gulfmed alega que já tinha enviado ao INEM um documento a avisar que seria impossível começar a operar, como previsto no início deste mês.

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido que visava travar o concurso aberto pela CP e confirma a decisão que permite o avanço na aquisição de mais de uma centena de comboios. Em causa está o procedimento para a maior compra de sempre pela CP, no valor de mais de € 800 milhões.

Foi adjudicada no final de 2023 ao consórcio liderado pela empresa francesa Alstom, um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que foi contestado em tribunal pelas empresas concorrentes Caf e Stadler. A ação judicial ainda está por decidir, mas a compra já pode avançar.

As defesas antiaéreas russas abateram hoje oito drones ucranianos que se dirigiam para a capital da Rússia, Moscovo. É isso que afirma o presidente da Câmara Moscovita.

O primeiro drone foi destruído ainda esta manhã. Entretanto, e ao longo das últimas horas, foram neutralizados outros sete que seguiam rumo a Moscovo.

As autoridades não dão mais promenores sobre os danos causados pela queda de fragmentos dos drones e dizem que os serviços de emergência estão a trabalhar no local.

Miguel, no futebol, é oficial, mais um reforço para o Benfica.

As Águias acabam de anunciar a contratação de Enzo Barrenechea, o médio-centro argentino chega dos ingleses do Aston Villa. Na última época, esteve emprestado ao Valência. É o terceiro reforço a ser anunciado pelo Benfica, depois dos laterais Obrador e Dedic.