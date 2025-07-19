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Edição das 07h00 com Miguel Gato e a começar com novidades que vêm de Alcobaça, da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo anuncia que está a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Anúncio esse feito em entrevista à Rádio Observador durante a última tarde, precisamente nesta convenção liberal em Alcobaça. O eurodeputado admite que esta ponderação surge por causa da falta de qualidade dos atuais candidatos a Belém.

Estou a ponderar, isso posso dizer agora. Por quê? Coisa que há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único. Acho que aquilo que eu disse do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam. Não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

João Cotrim Figueiredo revela que já comunicou essa disponibilidade de se candidatar a Belém, a Mariana Leitão, que vai ser a próxima presidente da Iniciativa Liberal. João Cotrim Figueiredo acredita que tem o perfil indicado para concorrer à Presidência da República, tendo em conta o leque de candidatos.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

E tem algum timing, só para percebermos?

Porque é uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com o maior das cautelas e prudências, evidentemente, mas também porque eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

João Cotrim Figueiredo, antigo presidente da Iniciativa Liberal, que anuncia esta tarde, em entrevista à Rádio Observador, que pretende ou está a ponderar esta candidatura a Belém, comentou ainda a política de coligações da IL nas autárquicas. Revela que não concorda com a coligação em Vila Nova de Gaia com Luís Filipe Menezes, do PSD.

Entretanto, o líder interino da Iniciativa Liberal deixa rasgados elogios a João Cotrim Figueiredo. Miguel Rangel diz que é um dos melhores nomes que o partido tem para apresentar a umas eleições presidenciais.

O deputado ressalva que a decisão é de João Cotrim Figueiredo e que a candidatura é pessoal e não partidária. Diz que não tinha conhecimento da intenção do antigo líder liberal, mas assegura que, caso João Cotrim Figueiredo venha a avançar nesta corrida a Belém, o partido não podia estar melhor representado.

Eu já trabalhei com João Cotrim Figueiredo, já trabalhamos tanto no partido como em outro tipo de eleições e o João Cotrim Figueiredo é um excelente candidato, é do melhor que a Iniciativa Liberal tem, isso eu tenho a certeza.

Mas já sabia desta intenção de João Cotrim Figueiredo ou ficou surpreendido com estas declarações?

Eu conheço o João Cotrim Figueiredo, está sempre preparado para ajudar o país, o partido, está sempre preparado para as batalhas eleitorais. É um senhor que tem dado muito ao partido.

O deputado Miguel Rangel, entrevista na última hora à Rádio Observador, deixa ainda elogios ao acordo conseguido pela estrutura local do partido no acordo assinado com Carlos Moedas para Lisboa.

Agora 07h04. Entretanto, Miguel, a esta hora os trabalhos continuam em Alcobaça. Estão a ser discutidas e apresentadas as moções setoriais do partido.

Moções que, por exemplo, criticam as mudanças na lei da nacionalidade ou que pedem uma política externa que seja gerida por princípios e não por conveniência. Os trabalhos só vão acabar esta noite com a eleição da lista de Mariana Leitão. É a única que vai a votos e, por isso, vai ser eleita a próxima presidente da Iniciativa Liberal. Durante a manhã, disse Mariana Leitão que quer um partido mais radical, que se saiba distinguir do governo da AD, mas também do Chega.

Ainda pela política, com José Luís Carneiro pede que, de uma vez por todas, o primeiro-ministro esclareça se houve ou não acordos entre governo e o Chega.

Esse anúncio foi feito por André Ventura no debate do Estado da Nação, na passada quinta-feira, e foi negado por Luís Montenegro, o primeiro-ministro que garantiu não haver nenhum acordo entre a AD e o Chega. No entanto, essas declarações foram contraditórias relativamente às do ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, que em entrevista à Rádio Observador, admitiu ter havido esse acordo entre as duas forças políticas em matéria de imigração e também de IRS. O secretário-geral do PS pede, por isso, esclarecimentos ao primeiro-ministro.

É evidente que já há muito tempo que não tínhamos o ministro a desmentir o primeiro-ministro, porque foi isso que aconteceu com a entrevista do ministro dos Assuntos Parlamentares, doutor Carlos Abreu Amorim, por quem tenho muita estima, mas que hoje disse a verdade. Ou seja, o que ele disse, julgo eu que é verdade, é que de facto havia um acordo com o Chega, que agora a todo o custo estão a procurar negar e, portanto, é preciso perguntar ao primeiro-ministro quem fala a verdade, se é o primeiro-ministro que disse no Parlamento que não havia acordo ou se é o ministro dos Assuntos Parlamentares, que hoje disse que havia acordo. Isso só mesmo o primeiro-ministro é que pode responder.

À margem da apresentação da candidatura de Paulo Pereira à Câmara Municipal de Baião, o secretário-geral do PS rejeitou responder à pergunta sobre se sente que o PS está a ficar para trás do Chega no plano das negociações com o governo. José Luís Carneiro diz apenas que o Partido Socialista vai continuar a ser uma oposição firme.

Nós dissemos ao primeiro-ministro que queríamos ser uma oposição firme, responsável e alternativa. E é isso que nós procuraremos ser. A cada crítica, apresentar soluções alternativas. Apresentei soluções alternativas definindo as áreas de convergência do PS em relação à defesa nacional, ponto um. Ponto dois, apresentei esta semana uma proposta que o primeiro-ministro disse que ia aceitar, que tem a ver com a coordenação das emergências hospitalares. É uma proposta muito bem estudada, com pessoas que têm experiência muito grande na Proteção Civil, na emergência médica, nas Forças Armadas e, portanto, não pedi qualquer ganho com isso.

José Luís Carneiro a destacar as soluções alternativas apresentadas pelo Partido Socialista, nomeadamente a proposta para a coordenação de urgências hospitalares.

Olhando agora também para as presidenciais, Luís Marques Mendes considera que a atual legislatura está a começar melhor do que a anterior.

O candidato presidencial, apoiado pelo PSD, sublinha que têm existido pontos de entendimento entre o governo e as restantes forças partidárias. À margem de um almoço-conferência integrado na primeira edição da Academia Armando Vara, Marques Mendes fala de um começo positivo e também com decisões que são relevantes.

É positivo que neste arranque de legislatura já haja decisões de grande importância, de importância social. O apoio para pensionistas e reformados, que eu espero e desejo que não seja apenas em anos de eleições, seja todos os anos, no futuro. Segundo, a proposta que vai surgir relativamente à baixa do IRC e que já tem, digamos assim, a sua aprovação, em princípio, garantida. Isto é positivo.

Em declarações aos jornalistas em Sousel, no distrito de Portalegre, Marques Mendes diz que há matérias polémicas, sobretudo na imigração, mas reforça também que a lei mais importante é a lei da nacionalidade e que precisa de ser mais qualificada na especialidade.

António José Seguro diz que não pode faltar dinheiro para a Proteção Civil, mas também para bombeiros.

O candidato presidencial sublinha que a vida das pessoas é o bem mais essencial. Considera, por isso, que pode faltar dinheiro para muita coisa, mas não para estas duas áreas.

A vida das pessoas é o bem mais essencial. E no país pode faltar dinheiro para muitas coisas, não deve faltar dinheiro para a Proteção Civil, para o combate aos incêndios, para os nossos bombeiros. Nós não podemos tratar a Proteção Civil e o combate a incêndios com tecnologias de há cinco anos, de há 10 anos ou de há 15 anos. Temos que estar em permanente evolução e isso não está a acontecer. E, portanto, eu deixo aqui um apelo para que, de facto, as autoridades e o governo, em particular, olhe para a ação dos bombeiros e da Proteção Civil, e esta ação tem que ser prioritária.

António José Seguro, que esteve numa visita aos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e também ao Comando Sub-regional da Beira Baixa. Questionado sobre as dívidas aos bombeiros, António José Seguro sublinhou que o Estado deve ser uma pessoa de bem e cumprir a sua palavra.

E agora, para fechar também na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos volta a afirmar que o programa nuclear do Irão foi completamente destruído.

Reação de Donald Trump este sábado às notícias recentes de que os ataques norte-americanos ao Irão não terão sido capazes de acabar com esse programa nuclear. Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano escreve que todas as três centrais no Irão foram completamente destruídas ou obliteradas. Na quinta-feira, a imprensa nos Estados Unidos adiantou que duas destas instalações, atingidas por Washington, não sofreram danos tão graves e que podem ter sido danificadas apenas a um ponto de permitir a retoma do enriquecimento nuclear nos próximos meses. Trump nega, escreve que o Irão apenas voltará a ter um programa nuclear se construir novas centrais e que está fora de questão voltar a utilizar estas que foram atingidas pelos Estados Unidos. Esta garantia de destruição nestas bases nucleares do Irão já tinham sido feitas na sexta-feira pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e também pelo ministro de Defesa israelita, Israel Katz.

Edição das 19h com Miguel Gato de volta às 19h30. A seguir, o resto é história e vamos até ao Irão e a Revolução Islâmica de 79. Miguel, até já.

Até já, Nuno.