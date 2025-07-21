Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está com a Rádio Observador. Atualizamos todas as notícias, Miguel Vilela. Vamos começar com Luís Marques Mendes, que pede uma auditoria independente ao processo de compra da nova sede do Banco de Portugal. Em causa, uma notícia avançada pelo Observador: Mário Centeno foi alertado por assessores técnicos e jurídicos para vários riscos associados ao contrato promessa para a construção de dois novos edifícios e, apesar dos avisos, avançou com a assinatura a dois meses do final do mandato como governador do Banco Portugal. O CDS já avançou com um pedido de audiência urgente no Parlamento. E Luís Marques Mendes concorda, mas defende o candidato presidencial que se deve ir mais longe. É isso que defende Luís Marques Mendes.

A bem da imagem do Banco de Portugal, a bem da credibilidade do governador, era uma auditoria interna independente, que esclarecesse tudo. É uma sugestão construtiva que deixo.

Face às declarações do primeiro-ministro, sublinhou que Mário Centeno tem todas as condições e requisitos para ser reconduzido como governador do Banco de Portugal. Marques Mendes não comenta. Remete a decisão para o Executivo.

Quem é que vai ser o novo governador? Sobre isso não me vou pronunciar. É uma decisão do governo. Espero a decisão. Não faço ideia qual seja, acho que ninguém sabe.

O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, considera que as notícias que vieram hoje a público sobre Mário Centeno e que se prendem com a construção da nova sede do Banco de Portugal não são boas nem bonitas. Quem também passa a palavra ao governo sobre este tema é outro dos candidatos presidenciais, Henrique Gouveia e Melo, falou esta tarde. Que deixa vários elogios ao perfil de Mário Centeno.

Estou de acordo com todas as decisões que sejam por pessoas competentes a assumir funções importantes no Estado português. Parece-me que a pessoa em si, o tal presidente, é competente e, sendo competente, tem todas as condições para continuar, apesar de isso ser uma decisão que pertence à esfera governativa.

Entretanto, o CDS quer que Mário Centeno seja ouvido com urgência na Assembleia da República por causa deste negócio. Na última hora, aqui na Rádio Observador, o líder parlamentar dos centristas, Paulo Núncio, disse que quer que o pedido seja apreciado já amanhã na Comissão de Orçamento e Finanças, para que Centeno possa esclarecer os detalhes rapidamente.

O requerimento do CDS é para nós fundamental para que haja transparência nesta operação, para que o Governo do Banco de Portugal venha explicar aos deputados e através dos deputados à Nação, por que é que tomou esta decisão na 25ª hora do seu mandato. Esse requerimento já entrou e esperamos agora que a Comissão de Orçamento e Finanças se possa pronunciar sobre o mesmo na reunião que está agendada para amanhã. E esperemos que, de facto, o governador possa, no mais curto espaço de tempo possível, prestar os esclarecimentos devidos, quer aos deputados, quer ao país.

É o que diz Paulo Núncio, convidado explicador da Rádio Observador, quem se opõe desde já à recondução de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal, e essa foi uma porta deixada entreaberta este fim de semana pelo primeiro-ministro, é André Ventura, que faz este apelo a Luís Montenegro.

Eu espero que o primeiro-ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos oito anos de tachos do Partido Socialista, oito anos em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho de uma entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua.

O presidente do Chega não confirmou, no entanto, se acompanha o pedido de audição urgente a Mário Centeno, apresentado esta tarde pelo CDS. Voltamos agora a ouvir Henrique Gouveia e Melo, que deixou esta tarde críticas a mais um possível candidato à Presidência da República, João Cotrim Figueiredo. O ex-presidente da Iniciativa Liberal disse este fim de semana ao Observador que estava a ponderar entrar nessa corrida presidencial. O almirante Henrique Gouveia e Melo diz que todos são bem-vindos, mas devem estar disponíveis a 100%, o que para Gouveia e Melo, no caso de Cotrim Figueiredo, não é o caso.

Todas as pessoas devem ter a oportunidade, se acharem que estão em condições, de concorrer à presidência e participarem na democracia. A única coisa que estranhei é o anúncio de um candidato part-time, mas isso é uma preocupação dele próprio. É um candidato que quer estar em Bruxelas e quer, simultaneamente, ser candidato à Presidência da República.

A crítica é feita por Henrique Gouveia e Melo a João Cotrim Figueiredo, atualmente eurodeputado e eleito pela Iniciativa Liberal e que está a ponderar se avança ou não na corrida ao Belém. Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, acusa o primeiro-ministro por considerar que a direita do caos e do ódio é uma direita responsável, numa alusão ao Chega. Em causa a entrevista em que Luís Montenegro, esta manhã, na Antena Um, considerou que o Chega está a mostrar maior responsabilidade. A recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal expressa preocupação com a leitura feita pelo chefe do governo sobre o partido André Ventura.

Eu acho sempre muito complicado nós chamarmos responsáveis à direita do caos, à direita do ódio, à direita que não tem soluções, que não apresenta uma única solução. Portanto, vejo essas palavras com alguma apreensão. Não é uma questão de normalização, é uma questão daquilo que este partido defende, da forma que defende conforme lhe é conveniente, conforme o soundbite, nunca com propostas concretas que permitam resolver os problemas do país.

Mariana Leitão esta tarde deixou também críticas ao setor da saúde. Visitou o Hospital Amadora-Sintra e aí a líder do Instituto Liberal criticou a falta de estratégia do governo para resolver os problemas no SNS, em particular no acesso às urgências. Diz Mariana Leitão que o Executivo prometeu muito, mas fez pouco ou nada. Terminou a primeira reunião entre a ministra da Administração Interna e as associações sindicais representativas das forças de segurança. Há instantes saiu a plataforma que reúne as associações da PSP. A ministra escutou as reivindicações de quatro estruturas sindicais que pedem melhores salários e aumento do valor da reforma para os ex-agentes. Reuniões que estiveram a ser acompanhadas pela repórter do Observador, Leonor Pitorro. Leonor, agora em direto, que balanço fazem os sindicatos destas conversas com a ministra?

Os sindicatos que estiveram presentes na reunião apelam à urgência de retomar as negociações que já estavam em curso com o antigo governo para resolver os problemas estruturais da PSP. A proposta da ministra é que as negociações sejam retomadas em setembro, mas Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, diz que isso é tarde e afirma que os problemas quotidianos da polícia merecem respostas institucionais imediatas.

Damos nota daquilo que são os problemas, que são quotidianos: a falta de efetivo, a falta de atratividade, os problemas graves que a instituição tem. Dissemos mesmo que a instituição está doente e que isso merece respostas políticas estruturais imediatas.

Também Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia, expressa esta urgência para que as reuniões sejam retomadas e admite que a PSP nunca passou por um momento tão difícil como o atual.

Eu, como comandante e como representante dos comandantes, admito que seja cada vez mais difícil gerir tantas competências, tantas necessidades, tantas demandas por parte da comunidade da população com os recursos que são, também eles, escassos. E mais do que isso, perante aquilo que é uma estrutura, tem que ser reformada. E, portanto, sim, diria que nunca passamos um cenário tão complicado e tão difícil como o que estamos a passar hoje.

Palavras de Bruno Pereira à saída desta primeira reunião com a nova ministra da Administração Interna. Maria Lúcia Amaral esteve hoje reunida com as associações sindicais da GNR e da PSP e espera-se que as negociações sejam retomadas em setembro, mas ainda não há nenhuma data marcada.

Leonor Pitorro a acompanhar essa reunião entre os sindicatos representativos das forças policiais e a ministra da Administração Interna.